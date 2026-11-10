Pete Hegseth respondeu terça-feira, 10 de novembro à resolução de acusação relançada por Thomas Massie. No Pentágono, defendeu a legalidade das operações militares e manteve o seu apoio à guerra contra o Irão. Ele afirma trabalhar com os oficiais republicanos da Casa, sem fornecer uma contagem de votos. A votação esperada pode ainda estar relacionada à classificação ou encaminhamento do texto. Uma possível acusação não equivaleria ao impeachment: um julgamento no Senado permaneceria necessário.

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Hegseth respondeu a Massie defendendo operações dos EUA e denunciando uma tentativa de acusação política. Terça-feira, 10 de novembro de 2026, no Pentágono, o Secretário de Defesa rejeitou os oito líderes relançados no dia anterior pelo representante republicano de Kentucky. Ele afirma que as operações cumpriram a lei. Esta posição continua a ser a sua defesa, enquanto o Parlamento ainda tem de tratar da resolução.

Pete Hegseth anunciou esta conferência na segunda-feira. Ele abriu com um ataque a Thomas Massie, cuja abordagem ele apresenta como um espetáculo político. O ministro recusou a ideia de que os desacordos sobre a condução da guerra justificavam um processo de impeachment. Ele acredita que eles devem ser resolvidos através de debate, legislação e eleições.

Hegseth responde a Massie sobre a legalidade das operações

O Secretário defende operações contra o Irã, o Iêmen e a Venezuela, bem como greves contra navios suspeitos de tráfico de drogas. Ele afirma que Donald Trump ordenou, que o Congresso foi notificado e que os militares os executaram legalmente.

Esta resposta desafia diretamente a resolução de Massie. Em sua declaração de 9 de novembro, o deputado acusou Hegseth de ter continuado a guerra contra o Irã sem permissão parlamentar. Invocou as disposições da Resolução das Potências de Guerra de 1973 e seus prazos de retirada. As acusações parlamentares e a defesa do ministro não são uma decisão judicial.

O texto também inclui queixas sobre a proteção de civis, greves marítimas, operações na Venezuela e no Iêmen, e o tratamento do senador Mark Kelly. Terça-feira, Hegseth rejeita as acusações relativas a civis. Ele apresentou a iniciativa parlamentar como uma ameaça contra os soldados que haviam cumprido suas ordens.

Esta última leitura pertence ao secretário. A resolução refere-se à sua responsabilidade pessoal no desempenho das suas funções. Não cobra os soldados americanos coletivamente. A questão continua a ser o controlo parlamentar sobre as decisões militares e a sua base jurídica.

Mantém a sua defesa da guerra contra o Irão

Hegseth reiterou que apoiou as operações ordenadas por Donald Trump e estaria pronto para executá-las novamente. Ele descreve a campanha contra o Irã como um sucesso militar. Em particular, reivindica a destruição das capacidades navais, aéreas e industriais iranianas. Estas avaliações continuam a ser do Pentágono e não constituem uma avaliação independente dos danos.

Perguntado sobre os comentários de JD Vance sobre o custo eleitoral da guerra, o secretário evitou contradizer diretamente o vice-presidente. Ele disse que não queria distribuir as responsabilidades. Ele sustentou, no entanto, que a ação contra o Irã, na sua opinião, atendeu a uma necessidade de segurança, embora não fosse popular.

Sua conferência, portanto, não implicava um recuo sobre o princípio das operações. Também não marca o anúncio de uma nova campanha militar. Hegseth defende acima de tudo seu registro em face de um protesto de um membro eleito de seu próprio partido, após as eleições de médio prazo em 3 de novembro.

Contatos com a maioria republicana continuam

O secretário disse que sua equipe responsável pelas relações com o Congresso estava trabalhando ativamente com funcionários republicanos. Ele citou o Presidente da Câmara, Mike Johnson, e Tom Emmer, encarregado da disciplina do grupo. Fornece um apoio substancial. Esta declaração não permite contar a votação da resolução.

Hegseth também agradece Donald Trump por seu apoio. Ele indicou que queria permanecer no cargo enquanto o Presidente quisesse. Massie pediu a Trump segunda-feira para substituí-lo. O deputado apresenta esta opção como preferível às investigações que ele antecipa durante o próximo Congresso.

Os funcionários eleitos ocupam actualmente os seus lugares até ao final do seu mandato. Os processos iniciados esta semana estão, assim, a decorrer perante a secção cessante. A eleição intercalar não transferiu imediatamente os poderes para a nova maioria.

Pode ainda ser tomada uma votação sobre o processo

A questão deve ser tratada no prazo de dois dias legislativos para este procedimento preferencial. O prazo referido permanece na quarta-feira, 11 de Novembro. Os representantes podem, no entanto, decidir classificar a resolução ou enviá-la à comissão, em vez de adoptar as acusações.

Uma acusação da Câmara não bastaria para despedir Hegseth. O Senado deve então julgá-lo. Uma condenação exigiria dois terços dos senadores presentes. O Secretário mantém-se no cargo nesta fase.

A declaração oficial da Câmara consultada na terça-feira de manhã assinalou a abertura da sessão e os debates preliminares. Hegseth ainda não votou. A redacção exacta da próxima votação determinará se os funcionários eleitos decidem sobre as acusações ou sobre o seu tratamento parlamentar.

Imagem real tirada do vídeo oficial da palestra de Pete Hegseth no Pentágono, 10 de novembro de 2026. War.gov / DVIDS, domínio público nos Estados Unidos. Toda a imagem, intocada, com roupa editorial Libnanews. O uso desta imagem não implica qualquer apoio do Departamento dos EUA para Libnanews. O aparecimento de informações visuais do Departamento de Guerra dos EUA (DoW) não implica ou constitui o sono do DoW.

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