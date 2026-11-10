Líbano: vestígios de nervos nos fósseis

No Líbano, fósseis de Dorateuthis syriaca mantinham vestígios que os pesquisadores interpretam como nervos dos braços. Estudos publicados em 2024 e 2025 também descrevem ventosas e órgãos internos. Explicam como a mineralização pode preservar uma anatomia frágil, sem preservar tecidos vivos. As técnicas de imagem permitem reler esses espécimes antigos, enquanto a comparação entre Haqel, Hjoula e Sahel Aalma revela diferenças significativas de preservação entre os três depósitos.

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Sabias disso?No Líbano, alguns fósseis não só mostram a figura de um animal. Mantêm vestígios suficientemente finos para os investigadores reconhecerem estruturas interpretadas como os nervos dos braços. É o que acontece comDorateuthis syriaca, um cefalópode cretáceo estudado nos depósitos de Haqel, Hjoula e Sahel Aalma. Dois trabalhos publicados em 2024 e 2025 lançam luz sobre esta conservação excepcional. Os tecidos vivos desapareceram, mas parte de sua organização anatômica permanece legível na pedra.

Traços de nervos em fósseis libaneses

O estudo anatômico conduzido por Alison J. Rowe, publicado em 19 de dezembro de 2024, reexaminou 54 indivíduos. Inclui pesquisadores do Museu Nacional de História Natural, Universidade de Sorbonne e CNRS. Seu trabalho abrangeu uma espécie descrita em 1883. A novidade, portanto, não reside na descoberta de um animal desconhecido, mas numa leitura mais precisa de fósseis já identificados.

Três espécimes apresentam estruturas que a equipe interpreta como nervos axiais. Estas cordas seguem o eixo dos braços. Sua posição e forma permitem comparação com a anatomia dos cefalópodes atuais. Oito indivíduos também apresentam elementos interpretados como ventosas. Estes são detalhes raros: nem todos os fósseis estudados mantêm o mesmo conjunto de órgãos.

A fotografia científica utilizada para este artigo mostra um espécime de Haqel, inventariado BHI 5814, sob luz ultravioleta. Os autores identificam um olho, a região oral, os braços e um traço de nervo axial. A imagem vem do trabalho publicado em 28 de agosto de 2025. Sua cor UV não é a do animal vivo: esta luz é usada para trazer para fora estruturas que se tornaram difíceis de distinguir.

Crédito da foto:Rowe et al., 2025, Figura 2e,CC BY 4.0. Painel isolado da placa original, anotações e escada retida; Libnanews roupa adicionada.

A forma permanece, não o tecido vivo

Falar de nervos fósseis pode dar uma imagem enganosa. Estas não são fibras nervosas que permanecem frescas por milhões de anos. A maioria dos pesquisadores descreve um processo de mineralização: minerais, principalmente fosfato de cálcio, substituem tecidos frágeis. O material original desaparece, enquanto parte de sua forma pode ser reproduzida.

Essa distinção separa informações anatômicas de um tecido biológico ainda funcional. O traço permite discutir a organização do braço. Não produz sua atividade nervosa, nem as sensações do animal. Nem os dois estudos relatam a descoberta do ADN. Seu objeto é a morfologia: as formas, suas respectivas posições e as transformações sofridas após a morte.

A fossilização permanece seletiva. O bolso de tinta ou partes do revestimento muscular são muito mais visíveis do que os nervos dos braços. Um fóssil pode, portanto, dar uma imagem detalhada de uma região e quase nenhuma informação sobre outra. A ausência de um traço por si só não estabelece que o órgão estava ausente em animais vivos.

Iluminação múltipla para a mesma pedra

Os pesquisadores combinam várias técnicas não destrutivas. A fotografia de luz natural documenta o aparecimento do espécime. Ultravioleta destaca alguns tecidos mineralizados de fluorescência. Outro processo, chamado de imagem de transformação reflexiva, combina fotografias tiradas de diferentes ângulos de iluminação. Ajuda a examinar os pequenos relevos da superfície.

A fluorescência X completa esta observação mapeando elementos químicos. As diferenças de composição podem tornar uma estrutura mais visível da rocha circundante. No entanto, um mapa químico não é suficiente para nomear um órgão. Sua localização, forma e comparação com outros espécimes permanecem necessárias para suportar a identificação.

Essa combinação explica porque uma coleção antiga ainda pode fornecer novos resultados. Nem sempre é necessário descobrir um fóssil adicional. Diferentes métodos de observação podem revelar um detalhe que permanece discreto e, em seguida, permitir testar uma interpretação mais precoce em vários indivíduos.

Oito braços, em vez de uma lula com dez apêndices

A revisão de 2024 apoia fortemente uma anatomia de oito braços. Os autores não encontram evidências convincentes a favor de dois tentáculos especializados adicionais. Eles também desafiam algumas das antigas identificações de ganchos ou bolsos destinados a estes tentáculos. A distinção conta: uma silhueta alongada não é suficiente para classificar este animal com a lula atual.

Seria igualmente redutor apresentá-lo como um polvo moderno inalterado.Dorateuthisinclui um gládio, uma estrutura de apoio interno cuja forma ocupa um lugar importante em sua identificação. A equipe analisa suas variações entre os indivíduos. Os fósseis fornecem assim uma história evolutiva mais complexa do que apenas uma semelhança com as espécies que conhecemos hoje.

Os restos observados vão além dos braços. As estruturas atribuídas aos sistemas digestivo, circulatório e respiratório completam o quadro. Um indivíduo ainda retém elementos atribuídos a um peixe ingerido. Essas observações apoiam a interpretação de um predador ativo, sem permitir que cada um de seus comportamentos sejam reconstruídos.

Três depósitos, arquivos diferentes

O segundo trabalho, publicado em agosto de 2025, muda escala e pergunta. Compara a preservação de 71 indivíduos: 52 de Hjoula, seis de Haqel e treze de Sahel Aalma. Este conjunto inclui 46 espécimes já estudados em 2024 e 25 adicionais. Por conseguinte, não é necessário acrescentar o pessoal como independente, nem confundir os resultados das suas análises.

Haqel e Hjoula voltam para o Cenomaniano. Sahel Aalma pertence a um episódio mais recente de Cretáceo, o Santoniano, localizado aqui há cerca de 83 a 85 milhões de anos. As três coleções, portanto, não constituem uma fotografia do mesmo momento. Eles também mostram diferentes ambientes marinhos em Tethys antigo.

A comparação estatística indica uma retenção mais frequente de tecido mole em Haqel e Hjoula do que em Sahel Aalma. A lacuna diz respeito, em particular, a elementos dos sistemas circulatório e respiratório. Os autores enfatizam o papel das condições locais: rochas calcárias aparentemente comparáveis não necessariamente retêm as mesmas informações.

Essa leitura tem limitações específicas. Os números são irregulares e o nível exato de coleta de amostras não está documentado. O achatamento e a orientação dos animais também influenciam o que permanece observável. Para os pesquisadores, entender essas diferenças é essencial: antes de interpretar uma ausência anatômica, é necessário saber o que cada depósito poderia realmente preservar.

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