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Líbano do Sul, exército e diplomacia: jornal de 10 de novembro

Libnanews
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Líbano do Sul, exército e diplomacia: jornal de 10 de novembro

Libnanews 10 de novembro de 2026

Novas greves no sul do Líbano, o apoio de Joseph Aoun ao exército, a proposta de Gebran Bassil e a reabertura da estrada sob a barragem de Qaraoun. O resumo também inclui mediação do Qatar, discussões sobre a Ucrânia em Abu Dhabi, comércio com o Iraque e inflação dos EUA. Finalmente, escapou de uma cabra corgi em Charlotte.

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Newsdesk Libnanews - translated by IA

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