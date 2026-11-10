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Líbano do Sul, exército e diplomacia: jornal de 10 de novembro
Libnanews 10 de novembro de 2026
Novas greves no sul do Líbano, o apoio de Joseph Aoun ao exército, a proposta de Gebran Bassil e a reabertura da estrada sob a barragem de Qaraoun. O resumo também inclui mediação do Qatar, discussões sobre a Ucrânia em Abu Dhabi, comércio com o Iraque e inflação dos EUA. Finalmente, escapou de uma cabra corgi em Charlotte.
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