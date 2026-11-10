Barrot refere-se a um consenso para o pós-FINUL

Jean-Noël Barrot referiu-se a um consenso para evitar um vazio de segurança no Sul do Líbano e para acelerar as discussões sobre pós-FINUL. Ele falou em 10 de novembro em Paris no final do G7. Nenhum dispositivo aprovado é anunciado nos comentários. A trilha civil mencionada por Marco Rubio permanece distinta dessa observação. O calendário da ONU prevê o fim das operações em 31 de dezembro de 2026 e uma retirada ordenada no ano seguinte. As responsabilidades e os meios da presença futura permanecem por definir.

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Jean-Noël Barrot falou de um consenso para evitar um vazio de segurança no Sul do Líbano após a UNIFIL. Na terça-feira, 10 de Novembro, em Paris, o Ministro francês comunicou também uma vontade comum de avançar rapidamente para uma nova organização de segurança. Esses comentários, relatados por uma agência de notícias, não são acompanhados pelo anúncio de um dispositivo aprovado.

Barrot fala de um consenso sobre dois objetivos

O chefe da diplomacia francesa falou na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7. As trocas ocorreram em 9 e 10 de novembro no Quai d’Orsay. Ele acredita que eles fizeram progressos na questão libanesa.

O consenso que descreve é sobre dois objetivos: evitar um vácuo de segurança e acelerar a preparação do pós-FINUL. Não define a natureza civil ou militar de uma missão futura.

As declarações comunicadas não especificam mandato, pessoal ou financiamento. Também não são designados como países contribuintes. Por conseguinte, não permitem que as diferentes opções discutidas sejam consideradas adotadas pelo G7.

O palco anunciado terça-feira é diplomático. Barrot apresenta uma convergência sobre a necessidade de agir, enquanto a forma da futura presença internacional continua a ser determinada.

Uma declaração separada da trilha de Rubio

No dia anterior, em Paris, Marco Rubio mencionou uma possível missão de verificação civil. O secretário de Estado dos EUA disse que tinha discutido com Emmanuel Macron. Procurava um mecanismo que fosse considerado credível para controlar os compromissos das partes.

Rubio salientou a necessidade de um acordo entre o Líbano e Israel. Não tinha anunciado nenhum formato final ou calendário de implantação. A declaração de Barrot não deixa claro que esta faixa americana recebeu aprovação coletiva.

Em Beirute, são também discutidas outras propostas. Gebran Bassil apresentou terça-feira a Joseph Aoun a ideia de uma força envolvendo os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Esta iniciativa permanece a do líder da Corrente Patriótica Livre. Não é estabelecida qualquer ligação a um plano G7.

Dois passos no calendário UNIFIL

A Resolução 2790, aprovada em 28 de agosto de 2025, estabelece o fim das operações da UNIFIL em 31 de dezembro de 2026. Prevê então uma redução e uma retirada ordenadas no prazo de um ano, o mais tardar até 31 de Dezembro de 2027.

Por conseguinte, o fim do mandato não significa a partida simultânea de todos os agentes de manutenção da paz no final deste ano. Este calendário sozinho não cria a missão de assumir.

O próximo passo é definir as tarefas, o quadro institucional e as garantias dessa possível presença. O consenso reivindicado por Barrot diz respeito à sua urgência, sem interromper publicamente as suas modalidades.

Arquivo fotográfico: contingente francês da UNIFIL em Tiri, 14 de Julho de 2009. © Libnanews. Fotografia inteira preservada, curativo editorial. Não representa a reunião do G7 de novembro de 2026.

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