Natal em Batrun: abertura no dia 27, iluminação no dia 28

Batrun lançará sua temporada de Natal em 27 de novembro, antes da iluminação de Batruniyat em 28. Mercados, entretenimento familiar e concerto estão incluídos no programa anunciado. Os organizadores também preparam tráfego e estacionamento. Horários detalhados, reservas e taxas permanecem para ser especificado antes dos visitantes viajar durante esta nova edição.

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Batrun abrirá sua temporada de Natal em 27 de novembro de 2026. A iluminação da árvore Batrouniyat é anunciada para o dia seguinte, 28 de novembro. Apresentadas numa conferência de imprensa no antigo mercado, estas duas etapas marcam o lançamento da sexta edição da Batrun Capitale de Noël.

Uma rota na cidade

De acordo com o programa apresentado por Michel Marchak, presidente do comitê organizador, as animações começarão na Place de la Cathédrale Saint-Étienne. Projeções 3D, um carrossel e quiosques são anunciados. A Place Saint-Georges vai receber uma caverna de Natal. Outra etapa está planejada em torno da Notre Dame Square e da Casa do Emigré. No mercado antigo, os organizadores planejam uma casa de Papai Noel e um mercado sazonal.

A apresentação, relatada pela Agência Nacional de Informação em 9 de novembro, também menciona os shows de Natal do Cirque em dezembro. A Bahsa à beira-mar e rua principal devem participar nas decorações. Estes anúncios descrevem uma distribuição de actividades em vários locais; ainda não constituem um programa diário com horários e reservas.

Mercados, concertos e actividades familiares

O presidente de Batruniyat, Chantal Aoun Bassil, anunciou barracas de comida e doces ao redor da árvore. A associação também fornece decorações artesanais, produtos locais de lua, um café e uma área para crianças com uma pista de patinação. Esses elementos compõem o programa anunciado, sem especificar detalhadamente as taxas ou condições de acesso na apresentação consultada.

Disse Fayad, presidente do comitê do festival, anunciou um concerto de Natal de Carole Samaha na Catedral de Santo Estêvão. Ele apresentou-o como livre. A data e hora não estão incluídas no registro revisado: eles devem ser confirmados antes de organizar uma viagem especial para esta nomeação.

Comércio local no centro do sistema

Gilbert Saba, presidente da Associação Mercante, explicou que queria transformar a abundância sazonal em atividade para as lojas. Um concurso de apresentação e uma iniciativa chamada Tema de Natal devem incentivar a sua participação. Ele também implorou pela frequência sazonal, em vez de focar nos momentos de pico sozinho.

Este é um objectivo dos organizadores, não um resultado económico já medido. Naturalmente, não se pode elaborar nenhum registro de futuras publicações. O prefeito Marcelino El Harek anunciou os preparativos para acesso, tráfego e estacionamento. Os pormenores operacionais das rotas e dos parques de estacionamento devem ser especificados.

O portal Go Batrun exibe uma temporada de 27 de novembro de 2026 a 6 de janeiro de 2027. Para preparar uma visita, o primeiro marco é, portanto, estabelecido. Os horários de animação, seus possíveis tickets e o plano de circulação devem ser consultados nos anúncios práticos dos organizadores. A abertura geral de 27 de novembro e a iluminação de Batruniyat de 28 correspondem bem a duas nomeações separadas.

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