11 de novembro mercados: AI recupera, crédito pesa

Os mercados recuperam com IA, enquanto o petróleo sobe. CoreWeave, Siemens Energy, RWE e ABN AMRO esclareceram o papel do financiamento, ordens e taxas. Este número de 11 de Novembro distingue entre cursos de preparação, encerramentos asiáticos e as consequências concretas para os actores económicos no Líbano.

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Inteligência artificial encontra compradores na quarta-feira, 11 de novembro de 2026, mas contas corporativas lembram o preço de sua expansão. Os índices tecnológicos estão aumentando nas pesquisas disponíveis dos EUA após um fechamento positivo em Tóquio. O óleo sobe. A CoreWeave aumenta as vendas enquanto permanece deficitária, a Siemens Energy transforma suas encomendas em lucros e a RWE aproveita novas capacidades. Por trás dessas diferentes trajetórias está a mesma questão: quem avança o dinheiro, por quanto tempo e com que rendimento?

Arquivo de 11 de novembro de 2026. As observações de mercado abaixo não são simultâneas. Ásia encerrada; os números europeus e americanos utilizados são declarações em sessão. Os cursos não são apresentados em tempo real. Nessa data, Beirute está em UTC+2, Paris em UTC+1 e Nova Iorque em UTC−5.

Mercados mundiais do dia: recuperação continua seletiva

Em Wall Street,Relatórios de imprensa associadosàs 1045 horas em Nova Iorque, 1545 UTC e 1745 horas em Beirute, um aumento de 1 por cento em S&P 500 e 1,6 por cento em Nasdaq Composite. O Dow Jones caiu 55 pontos, ou 0,1%. Este contraste impede um aumento uniforme dos valores americanos. A tecnologia deriva mais movimento do que o índice histórico das trinta grandes empresas.

Estas são variações do encerramento anterior, não o desempenho final em 11 de novembro. O relatório não especifica o prazo para o fluxo subjacente. Acalendário da Bolsa de Valores de Nova Iorquenão classifica o Dia dos Veteranos entre os seus dias de encerramento. A reunião principal terminou normalmente às 16 horas em Nova Iorque, ou às 23 horas em Beirute. A sessão americana ainda está, portanto, em curso durante o inquérito.

Na Europa, as demonstrações financeiras das demonstrações financeiras das demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia, as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações financeiras da União Europeia e as demonstrações A fotografia é mais cedo que Wall Street. Mostra um ligeiro aumento do cabaz pan-europeu, sem deduzir o seu nível no final da reunião. Os anúncios da Siemens Energy e da CoreWeave estão entre os novos destaques da agência; não fornecem uma medida da sua contribuição exata para cada índice.

Na Ásiabalanço de encerramento da Baystreetdá o Nikkei 225 em 61 248,59 pontos, até 789,01 pontos, ou cerca de 1,3%. Hong Kong seguiu outra direção: Hang Seng terminou em 24.315.92 pontos, para baixo 241.12 pontos, perto de 1%. A Reuters confirma separadamente o aumento de cerca de 1,3% em Tóquio. O tempo de encerramento e o prazo de encerramento dos valores não são especificados no balanço utilizado.

Um aumento japonês e um declínio de Hong Kong não são uma contradição. Os índices não representam os mesmos sectores ou empresas. Têm também sensibilidade diferente à moeda estrangeira e à procura externa. O interesse do panorama é mostrar esta diversidade, em vez de procurar uma explicação única que seria artificialmente adequada para todos os lugares.

Saltos de óleo, sem compensação de incertezas físicas

A Reuters assume o controlobrent a $92,81 por barril, acima de $1,32, e WTI a $87,12, acima de $1,08 em 11 de novembro às 1,14 P.M. GMT, ou 3,14 P.m. em Beirute. As alterações arredondadas são de 1,4% e 1,3%, respectivamente. O prazo para a distribuição não será comunicado. São observações intradiárias, não regulamentos de fechamento. A agência liga esse rebote às declarações do oficial de segurança iraniano recusando-se a enriquecer materiais nucleares deixando o país, enquanto Washington quer incluir nucleares nas negociações. Esta leitura do mercado não constitui confirmação do resultado das discussões.

A expedição não menciona os meses de entrega. Os contratos de primeiro prazo do dia são Brent Janeiro 2027 e WTI Dezembro 2026, de acordo com o ponto de contrato publicado pelaEnergiaAgoraEssa identificação do calendário é distinta da pesquisa da Reuters: não equivale a ter um histórico terminal para esses dois cursos. Por conseguinte, os valores não devem ser utilizados para construir uma série contratual precisa ou para calcular uma arbitragem entre prazos.

O mecanismo econômico é mais amplo do que o movimento de barril sozinho. Uma melhoria diplomática pode reduzir o prémio necessário para assumir um risco, antes de o transporte voltar ao normal. Por outro lado, um incidente pode aumentar rapidamente a cobertura. Mas um navio, seu seguro e sua carga estão sujeitos a restrições concretas. O preço financeiro pode mudar em poucos minutos; A organização de uma oferta leva mais tempo.

Para os compradores de combustível, esta diferença é essencial. O custo realmente pago depende do produto refinado, frete, data de compra e condições comerciais. O barril de petróleo bruto continua a ser um indicador central, sem constituir uma conta de gasóleo entregue. Um aumento diário de 1% do petróleo não é suficiente para prever ou datar um aumento idêntico dos preços de retalho.

O lema também deve ser mantido no raciocínio. Um fornecedor pode anunciar um preço estável em dólares, enquanto o custo aumenta para um cliente que desconta em outra moeda. Em contraste, a valorização da moeda de pagamento pode absorver parte do aumento do preço do produto. Essa interação explica por que as empresas frequentemente seguem o combustível e o alteram juntas, em vez de lidarem com seus riscos separadamente.

As previsões energéticas têm um calendário próprio

Arelatório mensal da Administração de Informação Energéticapublicado em 10 de novembro, traz um quadro diferente. A agência dos EUA está planejando um Brent em dinheiro perto de US $ 100 o barril para o resto do ano, e uma média de US $ 77 no quarto trimestre de 2027. No entanto, ela indicou que tinha parado os dados de seu modelo em 5 de novembro: eventos posteriores não foram especificamente integrados.

Esta precisão impede que a previsão seja tratada como um comentário do movimento de quarta-feira. Entre outras coisas, o relatório identifica unidades populacionais e restrições de transporte a nível mundial. As existências comerciais de petróleo bruto dos EUA são estimadas em cerca de 410 milhões de barris no final de outubro, o seu nível mais baixo no final de outubro desde 2014. Este estoque não mede o volume disponível em todo o mundo, nem as reservas estratégicas de todos os Estados.

Uma previsão e uma classificação respondem a duas perguntas diferentes. O primeiro descreve uma trajetória condicional, com pressupostos sobre produção, consumo e comércio. O segundo indica o preço a que um mercado valoriza um instrumento num determinado momento. Sua lacuna pode lançar luz sobre um desacordo sobre o futuro. Só ela não prova que uma das duas observações é falsa.

O calendário semanal também merece atenção. Devido às férias federais dos EUA, a EIA anuncia o seu próximo relatório sobre o petróleo para quinta-feira, 12 de Novembro, com transmissões ao meio-dia e às 14 horas de Nova Iorque, às 19 horas e às 21 horas em Beirute. Apresentar na quarta-feira uma mudança nos estoques desta publicação como já se sabe seria um erro. A transição muda quando os operadores podem enfrentar suas expectativas com dados oficiais.

Moeda e ouro: instrumentos a ler separadamente

Em 11 de Novembro, a Comissão adoptou, emBanco Central Europeufixou a sua referência em 1,1127 dólares por um euro. Os restantes valores são 177,18 ienes, 0,83618 libras esterlinas, 0,9234 Francos suíços e 7.4225 yuan por euro. São taxas de referência informativas. Não são ofertas comerciais nem preços de mercado garantidos no momento da leitura.

O BCE afirma que a sua consulta tem normalmente lugar por volta das 14h10 na Europa Central, ou seja, às 13h10 UTC, e que a publicação tem normalmente lugar por volta das 16h00, ou seja, às 15h00. Estes horários são os do procedimento habitual, não uma certificação para a formação da taxa do segundo dia. O banco central não recomenda a sua utilização como preço de transacção.

Para entender o impacto comercial, vamos pegar uma ordem fictícia de 100.000 euros pagos em dólares. Na referência de hoje, representa $111.270, antes de taxas e margem de câmbio. O cálculo é simples; A decisão de cobertura é menor. É necessário saber a data do pagamento, a possibilidade de rever o preço e as receitas que serão utilizadas para financiar a encomenda.

Requer outra precaução. Atabela Associadaindica o contrato COMEX de dezembro de 2026 para $4.024.50 por onça de troy, para baixo $5.70 em 11 de novembro às 10 horas em Nova York, ou 3 horas UTC. O contrato padrão abrange 100 onças de troy; o preço citado é uma onça, não o contrato inteiro. O prazo para a distribuição não está indicado.

Este preço futuro não deve ser misturado com um preço spot mais cedo. Instrumentos, custos de envio e horários diferem. Da mesma forma, uma queda única do ouro não é suficiente para concluir que o risco geopolítico está desaparecendo. Um activo pode responder simultaneamente às taxas, ao dólar, às necessidades de liquidez e à arbitragem de carteiras. Esses fatores não podem ser separados apenas pela variação diária.

CoreWeave: aumentos de receita, a dívida permanece cara

CoreWeave publicadoterça-feira à noite seus resultados para o trimestre terminou 30 de setembro. A receita chegou a US $ 3.661 bilhões, acima de US $1.365 bilhões um ano antes. O resultado das operações contábeis é positivo em 207 milhões. Mas a despesa líquida de juros é de 846 milhões e a perda líquida de 709 milhões. O gráfico reúne estas três medidas sem as apresentar como uma desagregação exaustiva do resultado.

O trimestre terminou em 30 de setembro de 2026, milhões de dólares americanos. Três medidas distintas GAAP, não uma desagregação exaustiva do resultado líquido. Fonte: CoreWave, publicado em 10 de novembro de 2026. Gráfico original Libnanews.

A previsão do grupo de receitas anuais é de US$ 13-13,3 bilhões e planeja investir de 37 a 39 bilhões em 2026. A potência ativa excede 1,7 gigawatt, em comparação com mais de 4,6 gigawatts contratados. A diferença conta: uma capacidade reservada não é uma instalação já em serviço. As perspectivas de crescimento devem passar pelas fases de construção, ligação e entrega antes de se tornarem receitas.

A mensagem económica não é que a procura tenha desaparecido. É que o financiamento deve durar até ser convertido em dinheiro. Um centro de dados requer despesas antes da plena utilização do seu equipamento. Se as receitas chegarem mais tarde do que o esperado, os juros continuarão a correr. Mesmo um grande livro de pedidos não remove este atraso.

O risco passa então para os termos dos contratos. Um pagamento adiantado do cliente alivia a necessidade de financiamento do fornecedor. Um pagamento após a entrega produz o efeito oposto. Uma garantia de disponibilidade pode proteger o cliente ao mesmo tempo que impõe custos ao provedor. Para apreciar a qualidade do crescimento, é, portanto, necessário olhar para o que é vendido, mas também quando o vendedor é pago e que obrigações ele mantém.

Siemens Energy converte mais encomendas em lucros

Aresultados da Siemens Energypublicado em 11 de Novembro para o exercício encerrado em 30 de Setembro, mostra outra posição na cadeia de investimento. O grupo registou um volume de negócios de 44,2 mil milhões de euros, com um crescimento comparável de 15,5% e 68,1 mil milhões de encomendas. Seu caderno chegou a 164 bilhões. O lucro líquido anual é de 4,129 mil milhões de euros; a margem antes de rubricas excepcionais é de 12,4 %.

O grupo visa 2027 um crescimento comparável de 14–16% e uma margem de elemento frontal excepcional de 14–16%. São objectivos, não resultados. A Siemens Gamesa obtém o saldo anual do indicador de resultados antes de elementos excepcionais. Seria excessivo transformar este equilíbrio operacional ajustado numa declaração geral sobre todos os seus fluxos financeiros.

A comparação com CoreWeave mostra por que devemos evitar uma categoria de mercado de ações excessivamente ampla chamada « I ». Um fabricante de equipamentos elétricos fornece turbinas ou equipamentos de rede. Um operador de computador então financia instalações para as quais vende. Ambos podem beneficiar do mesmo ciclo de investimento, apoiando simultaneamente riscos e requisitos de tesouraria muito diferentes.

Uma ordem importante cria visibilidade para o fornecedor, mas também mobiliza suas oficinas, equipes e compras. Para o cliente, ele reserva equipamentos que ainda não geram receita. O êxito do pacote implica que os prazos e as datas de utilização industriais permaneçam compatíveis. Uma cadeia de encomendas pode ser comercialmente robusta e, no entanto, exposta a atrasos na construção ou na ligação.

RWE recorda o papel dos ativos e clima

RWE anunciapara os primeiros nove meses de 2026 um EBITDA ajustado de 4,6 bilhões de euros, em comparação com 3,4 bilhões um ano antes. Sua renda líquida ajustada é de US$ 1,8 bilhão, em comparação com US$ 1,3 bilhão. O produtor cita a introdução de novos activos, condições eólicas mais favoráveis na Europa e uma melhor comercialização. Investiu 10,7 mil milhões de euros líquidos ao longo do período.

O grupo mantém sua faixa anual ajustada de EBITDA de 5,75-6,35 bilhões e espera um resultado acima de sua faixa. Menciona igualmente o efeito favorável dos pagamentos de capacidade do Reino Unido e da compensação neerlandesa na sua actividade de produção flexível. Por conseguinte, o aumento do resultado não se deve exclusivamente a um preço de venda mais elevado da electricidade.

Esta distinção ajuda a compreender a poupança de energia. Uma instalação pode ser remunerada pela eletricidade produzida, mas também, em certos dispositivos, pela sua disponibilidade. O objetivo da remuneração de capacidade é manter recursos que podem ser mobilizados quando necessário pelo sistema. Não é lido da mesma forma que o rendimento, dependendo exclusivamente do número de horas de quilowatts vendidos.

Para as energias renováveis, a capacidade instalada não é suficiente para prever uma produção efectiva. Vento, luz solar, desligamentos e restrições de rede estão envolvidos. Dois períodos podem, portanto, apresentar resultados diferentes com equipamento comparável. A análise deve conciliar os volumes produzidos, os preços realizados e os custos, em vez de deduzir os lucros de uma única curva de preços grossistas.

O banco beneficia de um ambiente diferente

ABN AMRO publicaquarta-feira um lucro líquido trimestral de 940 milhões de euros, um aumento de 52% ao longo de um ano. O perímetro inclui NIBC desde 1 de agosto. O banco aumentou as suas previsões de receitas líquidas de juros comerciais em 2026 em mais de 6,9 mil milhões de euros. Menciona um ambiente de taxa favorável, bem como 11 milhões de recuperações líquidas de provisões de crédito e depreciações.

O desempenho bancário não pode ser comparado mecanicamente com o de um mutuário industrial. O banco recebe juros sobre os seus activos e paga juros sobre parte dos seus recursos. A margem depende de ambos os lados do balanço, da taxa de revisão da taxa e do custo do risco. Um aumento nas taxas pode ser favorável sem ser para todos os seus clientes.

Essa assimetria explica por que a mesma nova moeda pode redistribuir o desempenho entre setores. Um mutuário de taxa variável vê sua mudança de custo mais rápido do que uma empresa que estabeleceu seu financiamento por vários anos. O requerente pode obter uma melhor remuneração, mas com um período ou condições especiais. A política monetária actua através de contratos, não como uma mudança idêntica para todos.

As taxas continuam a ser um ponto de vigilância

Últimodeclaração de Decisão da Reserva Federal, datada de 28 de outubro, mantém a gama de fundos alimentados em 3,75–4%. Lisa Cook e Beth Hammack preferiram um aumento de quarto de ponto. Este lembrete descreve uma decisão passada; Não deve ser confundido com um novo anúncio de 11 de novembro ou com as probabilidades deduzidas dos mercados futuros.

AICC dos EUA publicado em 10 de novembroaumentou 0,4% em outubro em comparação com setembro, após ajuste sazonal, em comparação com 0,6% no mês anterior. O BLS observa que a ausência de alguns dados de outubro de 2025 impede o cálculo das alterações anuais correspondentes. Uma caixa em falta não é zero, e uma estimativa não substitui uma estatística oficial.

Para as empresas que investem, a questão prática é a margem de segurança. A rendibilidade esperada ligeiramente superior ao custo de financiamento pode desaparecer se um projecto se atrasar ou se os seus custos aumentarem. A recuperação de uma acção não resolve automaticamente este problema: pode facilitar uma angariação de fundos, mas apenas as condições efectivamente obtidas alteram o financiamento do projecto.

Compreensão: Lucro, Dinheiro e Financiamento Uma empresa pode vender mais e permanecer na perda. A receita mede suas vendas reconhecidas durante um período de tempo. O rendimento de exploração subtrai as despesas relacionadas com a actividade de acordo com as regras contabilísticas aplicáveis. O resultado líquido incorpora então outros elementos, incluindo financiamento e tributação. O dinheiro segue recibos e pagamentos em dinheiro: responde a uma pergunta diferente. Imagine um projeto fictício que cobra 100 unidades, suporta 80 unidades de despesas operacionais e 25 unidades de interesse. Ao deixar voluntariamente de lado impostos e outros itens, seu rendimento operacional é positivo de 20, mas seu resultado pós-interesse é negativo de 5. Este caso simplificado não reproduz as contas de qualquer empresa citada. Só mostra porque uma actividade em crescimento pode ter demasiado financiamento para as suas receitas actuais. A programação pode exacerbar o problema. Se o cliente liquidar em três meses e os fornecedores forem pagos imediatamente, o projeto precisa de um adiantamento em dinheiro. Um lucro contabilístico, portanto, não garante que o dinheiro necessário esteja disponível hoje. Inversamente, um adiantamento recebido de um cliente melhora o caixa sem necessariamente se tornar um lucro imediato. Boa leitura combina estas três dimensões: rentabilidade da atividade, custo de financiamento e calendário de pagamento. Evita concluir de um único indicador lisonjeiro. Permite-nos também fazer perguntas concretas: que reserva de liquidez existe, quando a dívida chega à maturidade, e o que acontece se a entrega for adiada?

Para o Líbano, três canais concretos para monitorizar

Movimentos globais podem afetar uma empresa libanesa sem ter ações dos EUA. O primeiro canal é o das compras: energia, equipamentos e serviços importados. A segunda é a mudança quando a moeda de faturamento difere da moeda de receita. O terceiro é o financiamento, especialmente quando um fornecedor passa o seu próprio custo de crédito nos seus preços ou prazos de pagamento.

Isso permite que uma pequena empresa incorrer em uma exigência de dinheiro adicional sem um aumento imediato em suas despesas contábeis. Basta que um fornecedor exija um adiantamento maior ou reduza o prazo de liquidação. Gestão de ações, pagamentos antecipados e sincronização de pagamentos tornam-se tão importantes como a negociação de preços unitários. Estes mecanismos não prejudicam a situação de uma determinada empresa.

O panorama desta quarta-feira convida-nos, portanto, a distinguir os sinais de actividade das provas de rentabilidade. Rebote tecnológico, controles elétricos e previsões de crescimento fornecem informações úteis. Juros, prazos e compromissos de entrega completam a tabela. Tanto para o investidor como para o gestor, a questão decisiva continua a ser a capacidade de transformar a procura real em receitas em numerário, sem enfraquecer o financiamento durante a viagem.

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