Inflação no Líbano: três medidas a distinguir

A inflação no Líbano está dividida em várias medidas, que não respondem à mesma pergunta. O slide anual compara dois meses com exceção de um ano. A média anual compara os níveis médios de dois anos. A acumulação depende das datas escolhidas. Com base nos dados CAS, essa descriptografia explica as diferenças, os erros de cálculo a serem evitados e por que a inflação mais baixa não traz os preços de volta ao seu nível anterior.

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A inflação no Líbano não é apenas uma percentagem. Uma mudança de 12 meses, uma média anual e um aumento cumulativo respondem a três perguntas diferentes. Confundi-los altera o diagnóstico dos preços e do poder de compra. Os números do Serviço Central de Estatística permitem-nos compreender estas diferenças, desde que mantenhamos as suas datas.

Em Setembro de 2026, o índice de preços no consumidor aumentou 17,53% ano após ano e 1,35% mês após mês. Estes dois resultados constam do painel de avaliação do Serviço Central de Estatística (CAS). O primeiro compara setembro de 2026 a setembro de 2025. O segundo compara setembro a agosto de 2026. Nenhum deles, por si só, dá inflação média para o ano inteiro de 2026.

Esta distinção torna-se essencial quando um número mensal semelhante com uma previsão económica anual. Uma previsão média anual abrange 12 meses, alguns dos quais ainda não foram observados. Um slide anual descreve duas datas já conhecidas. Sua proximidade digital não significa que eles medem a mesma coisa.

Inflação no Líbano: sempre perguntar « em relação a quando? »

O índice anual é o mesmo do ano anterior. Responde a uma pergunta específica: quanto aumentaram os preços do cabaz estatístico em doze meses? O CAS apresenta esta medida como a taxa oficial de inflação na sua nota « Inflação em números ».

A tabela de dezembro de 2025 fornece um exemplo completo. O índice geral atingiu 7.924.3, em comparação com 7.061.1 em dezembro de 2024. A relação entre estes dois níveis, reduzida por um, dá cerca de 12,2%. Este resultado descreve dezembro versus dezembro. Não deve ser renomeado « aumento médio do preço em 2025 ».

A comparação mensal utiliza a mesma lógica, mas com o mês anterior. O 1.35% de setembro de 2026 descreve assim o movimento mais recente da série. Não são uma previsão para Outubro nem um ritmo garantido para 12 meses. Multiplicar esta taxa por doze produziria extrapolação, não observação.

Medida Períodos comparativos Exemplo observado Variação mensal Um mês e o anterior Setembro 2026: +1,35% Crescimento anual Um mês e o mesmo mês um ano antes Setembro 2026: +17,53% Dezembro em Dezembro Ano final e final do ano anterior Dezembro de 2025: +12,2% Aumento cumulativo Duas datas explicitamente escolhidas Dezembro de 2018 a outubro de 2021: +562 %

O último exemplo é histórico. Vem de um documento CAS que foi preso em outubro de 2021. Não descreve os preços de novembro de 2026.

A média anual é de 12 meses

Para calcular a inflação numa média anual, é necessário primeiro estabelecer a média dos doze índices mensais durante um ano. Esta média é então comparada com os 12 meses do ano anterior. O resultado leva em conta a trajetória dos preços ao longo do ano.

Esse método explica por que a média anual e o slide de dezembro podem divergir sem contradição. Se um aumento significativo ocorre no início do ano, pesa em muitos meses da média. Se chegar em dezembro, seu efeito na média anual é muito mais limitado. O slide de dezembro, no entanto, gravado imediatamente.

Também é necessário evitar um atalho: para média as doze taxas anuais mensais não é, em geral, o mesmo cálculo. Sua base de comparação varia de mês para mês. A medida média anual baseia-se nos níveis de índice e na sua relação.

Numa economia que sofreu fortes mudanças de preços, esta diferença não tem nada a ver com isso. Um ano pode começar com preços já muito mais elevados do que a média do ano anterior. Embora os aumentos mensais depois diminuam, a média anual mantém parte deste legado.

A acumulação acompanha os aumentos antigos

A acumulação responde a outra pergunta: quanto o nível de preços mudou desde uma data inicial? O CAS ilustra este cálculo com um aumento de 562% entre dezembro de 2018 e outubro de 2021. Um aumento de 562% significa que o nível final é 6,62 vezes o nível inicial. Não significa que é 5,62 vezes esse nível.

Alterar o ponto de partida altera o resultado. O mesmo documento mostra 519% entre dezembro de 2019 e outubro de 2021. Estes números não contrastam: não abrangem a mesma duração. Seria enganoso juntá-los sem especificar os seus limites.

As taxas sucessivas são compostas. Eles não se somam simplesmente, pois cada variação diz respeito a um nível já modificado. Para calcular a acumulação fiável, o leitor deve utilizar índices comparáveis às duas datas. Uma série de percentagens arredondadas pode introduzir variações adicionais.

A acumulação descreve uma cesta estatística. Não significa que cada alimento, aluguel e serviço tenham experimentado o mesmo aumento. Alimentos e bebidas não alcoólicas apresentaram aumento de 2,067% no exemplo histórico da CAS entre dezembro de 2018 e outubro de 2021. A diferença com o índice geral mostra a importância do trabalho.

Inflação mais baixa deixa os preços mais elevados

A desinflação refere-se a um abrandamento dos aumentos de preços. Enquanto a taxa se mantiver positiva, o nível global continua a aumentar. A queda da inflação não reduz automaticamente os preços ao seu nível anterior. Para ver um declínio no nível global, é necessária uma mudança negativa ao longo do período.

O poder de compra depende da comparação entre o rendimento e os preços. Uma taxa de inflação não é suficiente para determinar o que um empregado pode comprar. É necessário conhecer a evolução de sua remuneração, sua moeda de pagamento e a composição de suas despesas. Uma família altamente exposta à habitação não experimenta exatamente a mesma variação que outra.

Para o próximo inquérito libanês, quatro informações permitirão uma leitura correta: o mês observado, a variação mensal, o turno anual e os itens em causa. A média anual de 2026 exigirá índices de janeiro a dezembro. Na pendência destas doze observações, uma projecção anual deve manter-se claramente apresentada enquanto tal.

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