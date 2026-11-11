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A Grande Fome do Monte Líbano (1915-1918): Líbano na Primeira Guerra Mundial

De 1915 a 1918, bloqueios, requisições, gafanhotos e epidemias mergulham o monte Líbano numa das piores fomes de sua história. Um dever de memória. Siga a Libnanews. Fotos de arquivos do domínio público; Beirute Memorial, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons).

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