Oito estádios libaneses foram apoiados pela FIFA, mas suas situações diferiram. Em Novembro, continuam a ser comunicados três projectos. Outros projetos incluem o mini-terreno aberto em Chanay e o futuro complexo federal. Os anúncios oficiais permitem distinguir reformas, obras e estudos, sem apresentar todo o equipamento como entregue.

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Os oito estádios apoiados pela FIFA no Líbano não são um programa de oito novas construções. Os documentos do processo distinguem-se das renovações realizadas ao longo de vários anos, três canteiros de obras ainda em Novembro, um mini-terreno aberto em Chanay e um futuro complexo federal.

Oito equipamentos identificados, diferentes situações

No seu relatório de 8 de Setembro de 2026, a FIFA cita oito equipamentos que beneficiam do seu apoio. Hashem Haidar, presidente da Federação Libanesa de Futebol, lista Jounieh, Safa, Al-Ahed, Bir Hassan e Salam Zghrta. Ele então mencionou o estádio municipal em Tiro, Majdel Baana e Gamal Abdel Nasser. Esta lista dá nomes específicos à infra-estrutura em causa. Não permite, por si só, conhecer a sua disponibilidade diária ou os detalhes de cada recebimento de trabalho.

Um esclarecimento mais recente requer, com razão, cautela. Em seu comunicado de 9 de novembro, a FIFA afirma que as três últimas etapas ainda estão em construção. O estado apresentado em novembro deve, portanto, ter precedência para esses equipamentos. A revisão de Setembro descreveu o apoio à renovação e modernização; Esta formulação não deve ser transformada em uma certificação que todos os locais já hospedam competições em suas instalações renovadas.

Uma renovação pode servir várias competições

Este apoio é mais longo do que a visita desta semana. Em setembro de 2023, a FIFA já relatou quatro estádios sendo renovados pela Forward. Três estavam em Beirute, o quarto em Zghrta. O fórum explicou que o equipamento era usado para campeonatos e copos nacionais, mas também para competições de futebol feminino e juventude.

Esta variedade de usos conta tanto quanto o número de parcelas. O equipamento mobilizado por várias categorias deve poder acomodar formação e reuniões em condições regulares. No entanto, os anúncios consultados não fornecem um calendário de funcionamento completo, custos pormenorizados por fase ou balanço independente da sua manutenção. Esses dados ainda são necessários para medir os efeitos do financiamento além da inauguração ou atualização anunciada.

Chanay e o complexo futuro: mais dois projetos

O mini-terreno FIFA Arena inaugurado em 9 de novembro em Chanay é outra iniciativa, focada na prática comunitária e crianças. Outras instalações são anunciadas em Niha e Halba. Portanto, não deve ser adicionado sem explicação para os resultados dos oito estádios renovados.

O estádio, o centro de treinamento e o complexo sede federal ainda pertencem a uma terceira categoria. Hashem Haidar apresenta-o como tendo completado sua fase de estudo. Nenhum calendário de entrega firme ou quantidade detalhada é dada neste anúncio. O novo projeto já estava nas discussões de fevereiro de 2026 entre Gianni Infantino, Joseph Aoun e Nawaf Salam. A continuidade política do processo está documentada; A conclusão do equipamento não é.

Para seguir esses investimentos, três etapas devem permanecer distintas: apoio anunciado, um projeto em andamento e uma instalação real. Fontes oficiais permitem que vários projetos se situem nessa progressão, sem permitir que todas as terras sejam apresentadas como entregues.

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