Paris: 16 estações afetadas pelos eventos

Atualização em estações fechadas, conexões e seções interrompidas em Paris no sábado, 7 de novembro.

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O boletim RATP consultado na manhã de sábado lista 16 estações afetadas por encerramentos em 7 de novembro, a pedido da prefeitura de polícia. Duas ondas são planejadas, às 5h30 e 10h00 em Paris.

Oito estações no início da manhã

A primeira lista inclui Charles de Gaulle-Étoile, Argentina, George V, Tuileries, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées-Clemenceau, Concorde e Miromesnil.

Oito outros das 10 da manhã

O segundo diz respeito a Oberkampf, Richard-Lenoir, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne, Rue des Boulets, Châtelet e Les Halles.

Segundoboletim do operador, os trens cruzarão estações fechadas sem parar e as conexões não serão seguradas. A retomada de seus serviços dependerá da autorização da prefeitura. Nenhum calendário geral de reabertura está indicado.

Duas secções também interrompidas

O dispositivo inclui uma pausa entre Kléber e Charles de Gaulle-Étoile de 5:30 da manhã, depois entre Châtelet e Hôtel de Ville de 10 da manhã. Estas são, respectivamente, as linhas 6 e 11, conforme especificado emO parisiense em seu ponto de transporte publicado sábado.

Uma procissão autorizada da República à Nação

A7a câmara municipal de arrondissementconfirma a saída anunciada às 14h00 lugar da República. A rota licenciada leva Voltaire Boulevard para Nation. Várias reuniões separadas propostas por grupos de Gilets Amarelos foram proibidas, incluindo a da Place de la Concorde.

Para preparar uma viagem, você deve verificar tanto o tráfego da linha escolhida e o serviço da estação onde você deseja descer ou mudar de trem. Os encerramentos anunciados podem impedir a correspondência mesmo quando uma linha continua a circular. A newsletter RATP deve ser consultada novamente antes da viagem.

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