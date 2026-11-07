Educação: convocação para greve em 10 de novembro

Quinze organizações de educação, investigação e juventude exigem um dia de acção na terça-feira, 10 de Novembro de 2026. Seu comunicado de 6 de novembro prevê greves, manifestações e comícios.
Um encontro após as manifestações de sábado
ASNES-FSUfixar este prazo em conformidade com a mobilização em 5 de Novembro. No seu texto actualizado de sexta-feira, convida igualmente o pessoal de segundo grau a participar nas manifestações de sábado, 7 de Novembro, sobre remuneração, pensões, serviços públicos e liberdades fundamentais.
O sindicato quer uma rápida retomada da ação na educação. Recordou que tinha notificado semanalmente o pessoal para decidir colectivamente sobre as acções locais entre os dias nacionais. Este calendário distingue, portanto, o evento de sábado, o dia setorial de terça-feira e as decisões que poderiam ser tomadas a nível interprofissional.
Salários, empregos e condições educacionais
Lrecurso conjuntoem particular, apela à melhoria dos salários públicos, do recrutamento, do mandato e da renovação dos edifícios. No nível sênior, os signatários solicitaram 15.000 postos e financiamento para os 150.000 lugares que consideravam desaparecidos. Esses números são suas demandas, não criações anunciadas pelo Estado.
Adocumento assinadoem particular, a FSU, FERC-CGT, FNEC FP-FO, SUD Educação, Sup Uma reunião está agendada terça-feira à noite para discutir o seguimento.
Em Rennes, uma primeira nomeação local anunciou
ACGT Acção Ille-et-Vilaineretransmite uma chamada com FSU 35, FNEC FP-FO 35 e SUD Education 35. Para terça-feira, as organizações anunciam um comício às 13h, praça da estação em Rennes, a fim de se juntar à Direção departamental de Educação Nacional, onde solicitam uma audiência. Uma reunião geral foi anunciada às 17h no Triângulo. Estes horários são dados em Paris.
A página sindical afirma que estes acordos podem evoluir. Ela também convidou a equipe para se reunir na segunda-feira 9 de novembro para discutir a continuação da greve. Por conseguinte, a audição solicitada não deve ser apresentada como uma consulta já aceite pela administração.
Nessa fase, esses textos estabelecem chamadas e compromissos. Eles não permitem anunciar uma taxa de greve, encerramentos de estabelecimentos ou um balanço de participação para terça-feira.
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