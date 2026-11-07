França: Os sindicatos decidirão na continuação de segunda-feira

As manifestações deste sábado, 7 de Novembro, em França, precedem uma reunião política marcada para segunda-feira em Matignon. O Primeiro-Ministro Sébastien Lecornu reunirá organizações de trabalhadores e empregadores para uma conferência social sobre poder de compra e salários. A interunião anunciou que decidiria sobre o seguimento da mobilização após esta reunião.
Uma nomeação anunciada em 5 de novembro
Acomunicado de Matignon, publicado em 5 de novembro, confirma a data de segunda-feira 9 de novembro. O Ministro do Trabalho e da Solidariedade deve concluir as suas consultas até domingo. Simultaneamente, o Ministro da Acção e das Contas Públicas prossegue os debates com representantes dos funcionários públicos.
O comunicado estabelece assim um calendário para as discussões. Não detalha quaisquer aumentos salariais já decididos ou acordo alcançado com os parceiros sociais.
Organizações sindicais esperam respostas
Em umadeclaração de 5 de Novembro e emitida em 6 de Novembro pelo Estado da CGToito organizações indicam que se reunirão novamente na segunda-feira após Matignon para parar o movimento. O texto é assinado pela CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU e Solidaires.
Eles condicionam o fim da mobilização para responder às demandas dos funcionários, funcionários públicos, jovens e pensionistas. Lamentam também, nesta declaração, a ausência de nomeações para funcionários públicos e jovens, tomando nota da anunciada reunião com organizações representativas privadas.
Esta posição continua a ser uma declaração sindical. As discussões com representantes do serviço público são mencionadas no comunicado de imprensa do governo.
O Smic permanece em discussão
Segundorelatório da LCP publicado em 6 de NovembroJean-Pierre Farandou mencionou no TF1 a possibilidade de usar o Smic mensal além de 1.500 euros líquidos. No entanto, o Ministro esclareceu que esta evolução não foi alcançada e ainda estava em discussão.
A LCP também relata que Marylise Léon, Secretária-Geral da CFDT, está exigindo um aumento de 100 euros líquidos da Smic mensal. Este é o pedido da organização, distinto de uma decisão do governo.
A conferência de segunda-feira e a reunião sindical subsequente são, portanto, os próximos prazos anunciados. Nesta fase, não presume um acordo ou uma suspensão das manifestações.
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