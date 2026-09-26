LIBÃO NA FRONTEIRA DA EXPLOSÃO SOCIAL — Greves, salários, inflação: a ira aumenta

🇱🇧 LE LIBAN AU BORD DE L’EXPLOSION SOCIALE — Grèves, salaires, inflation : la colère monte
Greve geral, soldados reformados na rua, salário mínimo de 100 dólares… O Líbano enfrenta a crise mais grave da sua história recente.
O colapso da libra libanesa (-98%), a inflação em mais de 122%, 80% da população abaixo da linha de pobreza.
De volta a 2019: como o sistema bancário entrou em colapso, por que os depósitos permanecem bloqueados e o que o último relatório do Banco Mundial de 2026 revela.
E em Baabda, Joseph Aoun olha para outra ameaça: a de uma raiva social que poderia convergir contra as próprias instituições.
Uma descodificação completa do estado real do país, que se baseia em números.
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