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🏛️ Afrescos esquecidos do vale sagrado de Qadisha

Escondido sob a aldeia de Hadchit, uma caverna virou mosteiro: Deir el Salib. Seus afrescos, pintados na Idade Média por monges siríacos, jacobitas e etíopes, estão entre os mais raros testemunhos da arte medieval sagrada no Líbano.

Mas, desde a década de 2000, o incivismo os degrada — os olhos e as bocas dos evangelistas apagados pela mão do homem.

O Vale de Qadisha, refúgio cristão desde o século VII, guarda outros segredos: 8 corpos naturalmente mumificados, descobertos em 1990, hoje no Museu Nacional. Classificado na UNESCO desde 1998, continua a ser um património frágil.

Vale de Qadisha, Líbano

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