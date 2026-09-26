HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

🏛️ Afrescos esquecidos do vale sagrado de Qadisha

Notícias
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
29 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

🏛️ Afrescos esquecidos do vale sagrado de Qadisha

Escondido sob a aldeia de Hadchit, uma caverna virou mosteiro: Deir el Salib. Seus afrescos, pintados na Idade Média por monges siríacos, jacobitas e etíopes, estão entre os mais raros testemunhos da arte medieval sagrada no Líbano.

Mas, desde a década de 2000, o incivismo os degrada — os olhos e as bocas dos evangelistas apagados pela mão do homem.

O Vale de Qadisha, refúgio cristão desde o século VII, guarda outros segredos: 8 corpos naturalmente mumificados, descobertos em 1990, hoje no Museu Nacional. Classificado na UNESCO desde 1998, continua a ser um património frágil.

Vale de Qadisha, Líbano

Assista ao vídeo original no YouTube

- Advertisement -
Article précédent
Líbano: raiva contra vida cara ganha Trípoli
Líbano: raiva contra vida cara ganha Trípoli
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi