Líbano: raiva contra vida cara ganha Trípoli

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As primeiras mobilizações anunciadas contra a vida cara começaram sábado, 26 de setembro em Trípoli, onde manifestantes bloquearam a estrada na Praça Al-Tall para protestar contra a deterioração das condições de vida e o aumento dos preços dos combustíveis. O encontro tinha sido preparado por vários sindicatos e organizações profissionais no norte do Líbano, em um clima de crescente descontentamento ao custo crescente de transporte, alimentos e despesas atuais. O movimento ocorre a poucos dias de uma greve nacional de transporte rodoviário prevista para quarta-feira 30 de setembro e enquanto o Sindicato Geral dos Trabalhadores prevê uma série de ações em várias regiões do país.

O desafio social começa a tomar forma no Líbano. Na manhã de sábado, vários manifestantes cortaram o tráfego na Praça Al-Tall, no centro de Trípoli, para denunciar a deterioração das condições de vida e o aumento contínuo dos preços dos combustíveis. O bloqueio, relatado pouco antes das 11h, é a primeira tradução no terreno de uma mobilização preparada por vários dias por sindicatos, trabalhadores e representantes dos setores econômicos no norte do Líbano.

A escolha de Trípoli não é fortuita. A cidade já havia experimentado uma primeira mobilização em 19 de setembro, quando motoristas de ônibus e miniônibus bloquearam o acesso à Praça Abdel Hamid Karamé, conhecida como Praça Al-Nour, para protestar contra o aumento do combustível. Os organizadores então apresentaram seu movimento como um aviso ao governo e anunciaram uma escalada na ausência de medidas para conter custos crescentes.

Uma semana depois, a mobilização foi além do setor de transporte sozinho. A reunião de sábado em Al-Tall foi anunciada após uma reunião de representantes sindicais, empregadores, trabalhadores e comitês de pais de estudantes. Os participantes decidiram estabelecer uma frente de defesa comum em torno do poder de compra, combustível, preços e dificuldades econômicas enfrentadas pelo povo de Trípoli e do norte do Líbano.

Em Trípoli, o aumento dos combustíveis desencadeia mobilização

O aumento do combustível é o fator imediato no desafio. Em 22 de Setembro, um novo aumento tinha aumentado o preço de 20 litros de gasolina para 95 octanas em 2.834 milhões de libras libanesas, em comparação com 2.718 milhões por semana. A gasolina a 98 octanas era de 2,852 milhões de libras, o combustível a 2,823 milhões de libras e a gasolina a 1,249 milhões de libras.

A evolução é particularmente rápida. Em 15 de setembro, o equivalente litro de uma placa de 20 litros de 95 octanas gasolina ainda estava custando 2.718 milhões de libras e do óleo combustível 2.641 milhões. Em uma semana, o preço do óleo combustível tinha aumentado 182.000 libras, ao passo que o preço da gasolina em 95 octanas tinha aumentado 116.000 libras.

Para os profissionais de transporte, estes aumentos afetam diretamente o custo de suas atividades. Motoristas de táxis, motoristas de ônibus, microônibus e caminhões estão vendo seus gastos aumentar enquanto as receitas dos usuários permanecem sob pressão. Um aumento das tarifas de transporte compensaria parte do custo do combustível, mas levaria este fardo para as famílias com frágil poder de compra.

Isso explica porque os motoristas estavam entre os primeiros a sair da rua. Durante a mobilização em Trípoli, em 19 de setembro, Shadi al-Sayyed, presidente da União dos Trabalhadores e Empregados do Norte do Líbano, advertiu que o movimento poderia ser seguido por bloqueios nas principais estradas do país.

O comício de sábado mostra que o protesto não se extinguiu após este primeiro aviso.

Uma mobilização preparada para vários dias

A ação em Al-Tall foi preparada na sexta-feira em uma reunião sindical em Mina, Trípoli. Incluiu a União dos Empregadores, presidida por Ahmad Fayçal al-Baqqar, a União dos Sindicatos dos Trabalhadores e Empregados do Norte do Líbano, chefiada por Shadi al-Sayyed, bem como representantes dos comitês de trabalhadores e pais.

Os participantes convocaram um comício no sábado na Praça Jamal Abdel Nasser, mais conhecida em Trípoli como Al-Tall Square. As suas alegações não se limitam ao combustível. Abrangem igualmente aumentos gerais de preços, impostos e taxas, salários baixos e controlos de mercado insuficientes.

As organizações reunidas em Trípoli solicitaram uma revisão de certos impostos e encargos e um reforço do controlo dos preços. Em especial, denunciam os aumentos que consideram injustificados e instam as autoridades a intervirem contra práticas especulativas.

Os representantes do comércio estão igualmente preocupados com o impacto da crise na actividade local. Quando o poder de compra diminui, as famílias reduzem seus gastos, o que afeta diretamente as empresas e as pequenas empresas. Em Trípoli, onde uma parte significativa da economia se baseia nessas atividades, o aumento dos custos energéticos produz assim efeitos que ultrapassam muito as estações de serviço.

O desafio contra a vida cara aumenta

O movimento observado no sábado em Trípoli ocorre em um contexto nacional mais amplo. Várias organizações sindicais e profissionais aumentaram os avisos durante a semana em resposta aos aumentos de preços.

Em 21 de setembro, o Sindicato Geral dos Trabalhadores pediu a proclamação imediata de um « estado de emergência econômica ». Sua presidente, Béchara Asmar, havia denunciado o que ele descreveu como ruptura de preços, com especial referência ao combustível e alimentos.

A organização sindical solicita a convocação da Comissão do Índice para rever os salários e os subsídios de transporte. Ela também apelou a aumentos, abonos de família e bolsas escolares a serem pagos aos trabalhadores dos setores público e privado.

A União apela igualmente à criação de um mecanismo evolutivo para que as tarifas de electricidade tenham em conta a situação das famílias mais pobres e das empresas industriais. Ao mesmo tempo, exige mais controlos pelo Ministério da Economia.

Seu Conselho Executivo está agendado para se reunir no sábado 26 de setembro para determinar as próximas formas de mobilização. As opções anunciadas incluem uma greve de alerta, comícios e ações coordenadas em diferentes regiões.

O movimento Trípoli está, portanto, acontecendo no momento em que as principais organizações sindicais estão considerando uma expansão da disputa.

Transporte rodoviário pede uma greve nacional em 30 de setembro

Já está fixado um primeiro prazo nacional. Os sindicatos de transporte rodoviário anunciaram uma greve geral e mobilizações em todo o país para quarta-feira, 30 de setembro.

A decisão foi tomada esta semana numa reunião extraordinária presidida por Bassam Tleis sobre as consequências do crescimento do combustível. Vários setores de transporte foram representados: caminhoneiros, tanques, veículos refrigerados, ônibus, miniônibus e táxis.

Os sindicatos consideram que o aumento do combustível está a dificultar cada vez mais a manutenção da sua actividade nas condições actuais. Denunciam também outros problemas estruturais do sector, incluindo a concorrência que consideram irregular e a falta de protecção suficiente dos profissionais dos transportes públicos.

As modalidades precisas da mobilização nacional devem ser anunciadas na terça-feira, 29 de Setembro, numa conferência de imprensa na sede do Sindicato Geral dos Trabalhadores.

Este prazo dá uma dimensão adicional ao comício Tripoli. O bloqueio do Al-Tall ainda não é prova de um movimento de rua nacional. No entanto, intervém numa sequência de mobilizações já planeadas e coordenadas entre vários sectores.

Salários e transportes no centro da crise do poder de compra

A questão dos combustíveis é particularmente sensível porque tem um rápido impacto na economia no seu conjunto. Os transportes estão envolvidos no preço dos bens, dos alimentos e dos serviços. Por conseguinte, um aumento prolongado do gasóleo e da gasolina aumenta os custos comerciais e pode ser gradualmente transferido para os consumidores.

Para os empregados, o impacto é duplo. Devem suportar directamente o custo mais elevado da sua viagem para o local de trabalho e enfrentar os aumentos de preços causados por custos de transporte e energia mais elevados.

É precisamente por esta razão que as organizações sindicais pedem uma revisão do montante dos subsídios de transporte e dos salários. Consideram que a renda não pode permanecer inalterada à medida que o custo diário de começar a trabalhar aumenta rapidamente.

Os funcionários da administração pública também tomaram medidas. Em especial, a sua circulação é motivada pela diminuição do valor real do subsídio de transporte, face a um aumento dos preços dos combustíveis. Foram feitas ameaças de novas medidas de protesto se as reivindicações salariais não forem tidas em conta.

O descontentamento reúne progressivamente diferentes categorias: motoristas, funcionários privados, funcionários públicos, comerciantes, industriais e famílias frente ao aumento das despesas correntes.

Trípoli, o primeiro foco visível do movimento

Nesta fase, porém, a mobilização observada em Trípoli deve ser distinguida de um movimento nacional já difundido. No sábado de manhã, o bloqueio da Al-Tall Square está documentado, enquanto várias outras ações permanecem anunciadas ou em preparação.

No entanto, as dinâmicas sociais são mais amplas do que o único encontro tripolitano. As organizações sindicais discutem a coordenação nacional, os transportes rodoviários já marcaram um dia de greve e as associações comerciais avisaram que poderiam participar dos protestos.

O desafio poderia, portanto, evoluir rapidamente nos próximos dias, dependendo das decisões tomadas pela União Geral dos Trabalhadores e da resposta do governo.

Tripoli desempenha um papel pioneiro nesta sequência. A cidade já tinha experimentado o bloqueio da Praça Al-Nour por motoristas em 19 de setembro. Uma semana depois, o protesto mudou-se para Al-Tall e reuniu demandas mais amplas sobre as condições de vida.

Esta evolução é significativa: o combustível continua a ser o gatilho imediato, mas o discurso dos organizadores agora se concentra em todo o poder aquisitivo.

O governo sob pressão antes de uma semana social

As alegações às autoridades são agora específicas. Os sindicatos apelam à intervenção dos preços, à revisão dos salários e dos subsídios de transporte, a uma melhor fiscalização do mercado e a medidas para reduzir os custos energéticos para as famílias e as empresas.

A questão é como o governo responderá a esses pedidos enquanto suas margens financeiras permanecerem limitadas. As medidas de compensação relativas aos combustíveis, transportes ou salários implicam um custo orçamental, enquanto a ausência de intervenção expõe as famílias a uma nova deterioração do seu poder de compra.

As organizações sindicais procuram aumentar a pressão. O Sindicato Geral dos Trabalhadores deve tomar suas próximas decisões, enquanto os sindicatos de transportes já escolheram a data de quarta-feira 30 de setembro para sua greve nacional.

Por conseguinte, a situação continua a evoluir. Nenhum movimento nacional comparável às grandes ondas de manifestações que o Líbano experimentou no passado ainda pode ser visto sábado ao meio-dia. Mas o bloqueio da Al-Tall vem depois de vários dias de avisos sindicais e na véspera de uma semana em que vários setores já anunciaram sua intenção de mobilizar.

Em Trípoli, a primeira tradução concreta deste aumento em protesto é agora visível no centro da cidade: o caminho para Al-Tall foi bloqueado na manhã de sábado, com as palavras de ordem a vida cara, a deterioração das condições econômicas e o aumento dos combustíveis.

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