Municípios: Quem paga pelos serviços locais?

Os orçamentos publicados por Tripoli e Zahlé-Maalaka-Taanayel mostram como os municípios financiam seus serviços. As receitas cobradas directamente, as remessas esperadas e as taxas de reserva não desempenham o mesmo papel. O exame das despesas de iluminação, manutenção e limpeza revela também os limites de uma comparação bruta. As 2025 contas do Zahlé e a tarifa de resíduos completam esta investigação. Eles permitem distinguir previsões, recibos e custos realmente documentados, sem inventar um ranking de municípios ricos ou pobres.

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O financiamento dos serviços municipais não está incluído apenas no orçamento. Documentos publicados para 2026 por Tripoli e Zahlé-Maalaka–Taanayel mostram circuitos muito diferentes. Os recibos recebidos diretamente, os pagamentos esperados e as retiradas de reserva contribuem para as despesas locais. As contas disponíveis permitem o acompanhamento desses mecanismos, sem estabelecer um ranking de municípios ricos ou pobres.

Em Trípoli, o orçamento para 2026 é de 1.339,77 mil milhões de libras. O documento do Zahlé mostra $1.058,9 bilhões. Estes envelopes não são saldos bancários. Agregam projeções de receita e recursos já acumulados. Isto depende, nomeadamente, da recuperação local e do calendário das agências responsáveis pelo reembolso de determinadas receitas.

A questão aparece nas posições mais concretas: iluminação, manutenção da estrada, limpeza e compensação do pessoal. Os municípios podem prever despesas sem o seu financiamento. Por outro lado, um excedente contabilístico não demonstra que todos os requisitos sejam cumpridos ou que cada montante permaneça disponível.

Dois orçamentos, vários canais de receitas

O orçamento Tripoli baseia-se numa decisão municipal de 10 de novembro de 2025, aprovada pela governadoria em 25 de novembro. Sua tabela de receitas distingue 640,25 bilhões de libras de coleta direta e 623,5 bilhões de libras de coleta indireta. Acrescenta 7.78 mil milhões em receitas diversas. Estas três categorias constituem a previsão de rendimento regular para 2026.

Em Zahlé-Maalaka-Taanayel, o documento publicado na biblioteca municipal fornece 427,1 bilhões de percepções diretas. A coleta indireta representa 500,3 bilhões e as receitas diversas para 121,5 bilhões. O projecto de decisão em anexo não está inteiramente previsto. Os números descrevem, portanto, o documento orçamental publicado, sem atestar a sua validação final.

A distinção entre percepção direta e indireta conta mais que o volume total. No primeiro caso, a receita passa pela coleta municipal. No segundo, depende de um circuito inverso. O município pode introduzir uma previsão, mas este registo não prova o pagamento pelo organismo de cobrança ou a sua data.

Recursos planejados para 2026, bilhões de libras libanesas Categoria Trípoli Zahlé–Maalaka– Taanayel Percepção directa 640,25 427.10 Percepção indirecta 623,50 500,30 Outros proveitos 7.78 121,50 Dedução na reserva 68.23 10.00 Total dos recursos 1 339,77 1 058,90

Os montantes são arredondados. Continuam a ser previsões nominais, não registadas. Essa comparação não relata recursos para uma população residente homogênea. Por conseguinte, não mede a capacidade financeira per capita.

Em Zahlé, o peso das remessas relacionadas com a eletricidade

O detalhe de Zahlé mostra em termos concretos o que significa percepção indireta. O documento registra 75 bilhões de libras no Fundo Municipal Independente. Prevê igualmente 425,3 mil milhões de pagamentos de outras agências. A eletricidade representa 350 bilhões deste segundo envelope, e as telecomunicações, 70 bilhões.

Por conseguinte, a linha eléctrica equivale a cerca de um terço do total dos recursos previstos. Este relatório é o resultado do orçamento publicado. Não se pode dizer que o município já tenha recebido este montante. Também não demonstra que uma organização tenha reconhecido uma dívida neste montante.

No entanto, este peso cria uma questão específica para o controlo financeiro. Quanto dessa previsão realmente entrou no fundo municipal durante o ano? A resposta está condicionada à leitura das despesas financiadas pela dotação global. Só os quadros de previsão não o permitem.

As receitas diversas requerem a mesma atenção. Em Zahlé, eles incluem 80 bilhões de libras em ajuda, doações e legados. Por conseguinte, seria enganador apresentar todos os rendimentos normais como impostos locais regulares. Uma categoria contábil pode levantar recursos com frequência e previsibilidade diferentes.

Uma reserva usada não é uma nova receita

Ambos os municípios registram recursos extraordinários. Em Trípoli, os 68,23 mil milhões correspondentes provêm de uma taxa de reserva. Em Zahlé, esta taxa atinge 10 mil milhões. As linhas de crédito dos quadros em causa são zero. Nestes documentos, portanto, o recurso adicional vem do dinheiro acumulado, não de um novo crédito.

A diferença é essencial para avaliar a duração do financiamento. Uma reserva é utilizada para cobrir uma despesa única ou para completar um envelope anual. A sua utilização não produz, por si só, um recurso renovável. Pode ser reabastecido por excedentes posteriores, mas estes não devem ser presumidos.

A comparação dos orçamentos sem isolar esta imposição equivale a misturar um fluxo e um stock. O fluxo é a receita esperada durante o ano. O estoque é derivado de anos anteriores. Dois municípios com o mesmo total podem financiar seus serviços com equilíbrios muito diferentes.

Esta distinção não condena a utilização da reserva. Permite-nos fazer a pergunta certa: financia equipamento sustentável, despesas excepcionais ou necessidades recorrentes? Para responder, era necessário conciliar a sua utilização com as despesas executadas, não só para ver a sua inclusão no orçamento.

Financiamento municipal: Despesas de acompanhamento

Os quadros de despesas revelam igualmente estruturas contrastantes. Trípoli fornece cerca de £796,02 bilhões para subsídios, salários e salários. Zahlé registrou 185,57 bilhões neste capítulo. Os montantes são comparáveis pelo seu título contabilístico, mas não como medida directa do custo de um serviço.

Uma remuneração pode financiar uma função administrativa, técnica ou operacional. Sem discriminação por atividade, não há como atribuir toda a folha de pagamento para limpeza ou administração. O número de agentes, as suas missões e as modalidades de entrega devem ser incluídos na comparação.

As mesmas precauções aplicam-se aos créditos materiais. A segunda parte A dos orçamentos atingiu £230,13 bilhões em Trípoli e £405 bilhões em Zahlé. Inclui equipamentos e estações de manutenção. Por conseguinte, a sua classificação orçamental não é suficiente para equiparar cada linha a uma nova criação de infra-estruturas.

A linha de manutenção rodoviária prevê 83 bilhões em Trípoli e 25 bilhões em Zahlé. O capítulo de manutenção maior é de 120,45 bilhões e 109 bilhões, respectivamente. Estas previsões não fornecem informações sobre os quilómetros efectivamente tratados nem sobre o estado inicial das auto-estradas. Não é possível calcular um preço comparável a um quilómetro.

Assim, os documentos fornecem uma primeira informação sólida: o lugar atribuído a determinadas despesas de programação. Para conhecer o serviço prestado, falta outro conjunto de peças. Os contratos executados, os pagamentos, as quantidades e os controlos técnicos devem completar a leitura do orçamento.

Iluminação e limpeza: a armadilha de custo aparente

A eletricidade para iluminação pública ilustra esta dificuldade. A linha correspondente fornece £200 bilhões em Zahlé, em comparação com £0.1 bilhões em Trípoli. Tal lacuna atrai atenção. Não significa que os habitantes de Trípoli se beneficiariam de duas mil vezes menos caro ou menos desenvolvido iluminação.

O perímetro financiado pode diferir. Outra linha, outra organização ou equipamento específico podem participar no serviço. Os documentos examinados não permitem reconstruir toda esta cadeia. O valor do orçamento descreve, portanto, uma imputação, não um custo total por lâmpada de piso ou por hora.

É igualmente necessário distinguir a aquisição de electricidade da criação e manutenção de instalações. Zahlé está planejando $20 bilhões para criar instalações de iluminação. Tripoli registrou 0,1 bilhões nesta linha. A manutenção elétrica é mostrada separadamente. A adição automática destes postos não garantiria um perímetro idêntico entre as duas cidades.

A limpeza tem um problema nas proximidades. A linha « serviço e limpeza » atingiu 75 bilhões de libras em Zahlé e 0,5 bilhões de libras em Trípoli. Não constitui uma contabilidade completa dos resíduos. A remuneração, os veículos, os combustíveis ou as contribuições para outras estruturas podem ser abrangidos por outros capítulos.

Uma pequena quantidade nesta linha sozinho não demonstra uma economia bem sucedida ou uma falta de serviço. Para comparar os benefícios, as despesas reais associadas à mesma atividade devem ser agregadas. As tonelagem, as frequências de recolha e as áreas servidas também devem estar disponíveis.

Desperdício: $12 taxa, não uma conta completa

Uma decisão municipal do Zahlé de 16 de abril de 2026 fornece outro parâmetro de referência. Estabelece uma taxa por tonelada para os resíduos urbanos utilizando o local de tratamento e aterro. A tarifa é fixada em $8 até 30 de abril, em seguida, $10 de maio a agosto.

De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2026, a decisão prevê 12 dólares por tonelada. Em especial, refere-se à reabilitação e substituição de infra-estruturas e equipamentos. O seu desgaste e depreciação fazem assim parte da justificação financeira da tarifa.

Esta taxa representa um passo na cadeia. Não corresponde ao custo total de um município para os seus resíduos. A coleta nas ruas e o transporte para o local permanecem operações separadas. Eles devem ser contados separadamente antes de falar sobre uma conta completa.

O mecanismo liga várias comunidades. O município que explora o local deve fixar uma receita relacionada com a sua utilização. Os municípios usuários registram uma despesa para acessar essa instalação. O mesmo pagamento aparece, portanto, em dois orçamentos diferentes, sem criar dois custos económicos independentes.

Não foi aqui estabelecida uma arqueação homogénea para calcular a carga anual dos municípios em causa. Multiplicar a tarifa por uma quantidade presumida daria uma precisão enganosa. O calendário publicado termina em 31 de Dezembro; Não basta anunciar a taxa de 2027.

O que 2025 dinheiro muda ao ler

Zahlé também publica uma conta 2025, separada do documento de previsão 2026. Mostra 353,13 mil milhões de libras em dinheiro, excluindo uma taxa de reserva. Os gastos pagos ascendem a $189,70 bilhões. A diferença representa um excedente real de 163,43 mil milhões.

O documento elevou a reserva para 274,95 bilhões de libras em 1 de janeiro de 2026. Ele também menciona 75,58 bilhões pendentes. Este último montante representa receitas não cobradas. Não deve ser adicionado ao dinheiro já recebido para apresentar um fluxo de caixa mais elevado.

Estes relatos lançam luz sobre uma realidade passada. Não permitem o cálculo de uma taxa de execução orçamental de 2026. Dividir os 2025 pagamentos pelas 2026 dotações iria misturar dois anos fiscais. O resultado parece ser um indicador específico, mas não mediria qualquer execução anual consistente.

O excedente de 2025 também não resolve a questão dos serviços. O resumo não especifica todas as obrigações pendentes. Não aproxima cada despesa de um benefício mensurável. Sem essa informação, chamar o município de « rico » somente na reserva excederia o que as contas estabelecem.

As transferências nacionais estão a aumentar, os seus prazos contam

A nível nacional, o Ministério das Finanças viu 8.482 bilhões de libras de transferências municipais na primeira metade de 2026. O montante era de 5.196 mil milhões de dólares por ano. O aumento é de 63,3%. As distribuições ligadas à telefonia móvel contribuem para esse aumento.

No entanto, a dinâmica varia por trimestre. As transferências aumentaram 129,3 por cento no primeiro trimestre do ano e depois diminuíram 16,7 por cento no segundo. Por conseguinte, o total semestral não significa que os recursos cheguem regularmente. Estes dados em numerário continuam a ser provisórios e sujeitos a reconciliação.

Outro calendário consta do Jornal Oficial de 24 de setembro de 2026. Seu resumo menciona o Decreto 3849 de 11 de setembro, dedicado às receitas municipais do ano 2023. Esta referência estabelece uma discrepância entre o exercício em causa e a decisão de distribuição. Não prova a data de recepção de cada município.

Para financiar o serviço contínuo, a programação conta tanto quanto o envelope anual. Um orçamento pode ser equilibrado no papel e estar sujeito a uma expectativa de fluxo de caixa. Por outro lado, um grande pagamento único pode melhorar as contas sem se tornar uma receita mensal regular.

Comparar formas sem inventar uma lista

Tripoli e Zahlé mostram porque a descentralização financeira não se limita ao montante incluído num orçamento local. As receitas passam por vários colecionadores. As reservas complementam os fluxos anuais. Alguns serviços envolvem vários postos ou mesmo vários municípios. Estes circuitos determinam quem avança o dinheiro e quem espera um retorno.

Entretanto, os documentos disponíveis não permitem classificar os municípios de acordo com sua riqueza ou efetividade. Não existe uma população residente comparável, mas também dados harmonizados sobre equipamento e benefícios. O número de contribuintes não substitui o dos utilizadores. Um montante total não substitui um custo por serviço.

O próximo controlo é aproximar a previsão de 2026 das receitas e pagamentos no mesmo ano. Para o Zahlé, terá de especificar a realização dos 350 mil milhões previstos da electricidade. Para ambas as cidades, os custos de manutenção terão de estar relacionados com o trabalho realizado. Esta reconciliação passará do orçamento anunciado para o serviço efectivamente financiado.

Foto da capa: vista aérea de Trípoli e El-Mina, arquivo Libnanews publicado em dezembro de 2024. Ilustração do território, não relacionado com uma operação municipal datada de 2026. Fotógrafo não fornecido. Reuso editorial autorizado pelo proprietário.

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