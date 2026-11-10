Homs: uma colheita de azeitona sem garantia de rendimento

Em torno de Homs, a colheita de azeitonas enche os cestos sem garantir um aumento do rendimento agrícola. Os produtores têm de pagar pela colheita, pelo combustível e pela transformação, enquanto há uma carga de preços elevada. A gestão agrícola espera cerca de 85.000 toneladas na província nesta temporada, uma estimativa que não prejudica a margem deixada aos agricultores.
As provas recolhidas nos mercados locais descrevem uma oferta significativamente maior do que no ano anterior. O comerciante Firas Janniyat refere-se a volumes quatro a cinco vezes superiores em sua observação de mercado. Esta avaliação do comércio não constitui um balanço estatístico da produção síria.
O mesmo profissional combina pressão de preços com escoamentos externos insuficientes e abastecimento abundante na bacia mediterrânica. Destaca também o custo do combustível, da mão-de-obra e da transformação agrícola. Por conseguinte, para um operador, a venda de mais frutos pode ser acompanhada de uma receita unitária mais baixa, sem uma redução equivalente das despesas.
Azeitonas de mesa entre volumes e despesas de colheita
Em 25 de Outubro, Mounira al-Ali, responsável pelo sector oleícola da Direcção Agrícola de Homs, atribuiu às chuvas a melhoria prevista da colheita. Confirmou a estimativa de 85.000 toneladas, enquanto designava os salários e os combustíveis como grandes dificuldades para os agricultores.
O produtor Ahmad Mahdi al-Zein descreveu uma boa colheita após o plantio, fertilização e cuidado com árvores desde o inverno. Mas ele explicou que os custos de operação e colheita, combinados com preços mais baixos do petróleo do que em anos anteriores, limitaram o desempenho econômico da temporada.
O problema está, portanto, em dois calendários. As despesas começam bem antes da venda, com a manutenção das parcelas. Em seguida, a colheita impõe novos passeios de dinheiro, para mobilizar os trabalhadores e trazer os frutos. A maior produção aumenta as quantidades a serem manuseadas e processadas.
Os preços variam de acordo com as frutas e usos
Nos depoimentos publicados em 10 de novembro, os preços das azeitonas variam de 70 a 130 libras sírias por quilo, dependendo das qualidades. O comerciante Mohammed Hawara indica, para azeitonas pretas, uma faixa de 100 a 180 libras. Estas observações locais não formam uma escala nacional e não correspondem ao preço de um quilo de petróleo.
Esta distinção é importante para compreender o rendimento dos operadores. As azeitonas vendidas para a mesa e as frutas para a imprensa não seguem exatamente o mesmo padrão. A qualidade, variedade e destino da colheita influenciam o valor obtido; a tonelagem por si só não calcula os lucros.
A qualidade protege antes de mudar para a prensa
No início de outubro, a Direção de Comércio Interno e Defesa do Consumidor anunciou 56 prensas prontas para operar na governadoria. Seu gerente, Waël Bourghol, afirmou que os controles incluiriam água de lavagem, limpeza de equipamentos, separação de frutas saudáveis e danificadas, processamento e condições de embalagem.
O proprietário da imprensa Ahmad Khaddour defendeu uma concorrência baseada na qualidade do petróleo e não na única redução dos custos de prensagem. A gestão da agricultura também recomendou que as azeitonas fossem transportadas em recipientes adequados sem misturar frutas danificadas com frutas saudáveis.
Para os produtores, preservar essa qualidade é uma forma de defender o valor de sua colheita. Isto, no entanto, requer uma organização e meios de transporte no momento em que as despesas estão acumulando. Em Homs, a emissão da estação, portanto, excede a abundância de frutas: é para vender uma produção valorizada a um preço que cobre os custos incorridos.
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