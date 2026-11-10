Homs: uma colheita de azeitona sem garantia de rendimento

Em Homs, prevê-se que a colheita de azeitonas seja abundante, mas os produtores enfrentam os custos do trabalho, combustível e transformação. A gestão agrícola estima a produção da província em 85.000 toneladas. Nos mercados, os preços variam de acordo com a qualidade e utilização. As provas recolhidas mostram por que razão um aumento dos volumes não é suficiente para melhorar as receitas. O transporte de frutas e a qualidade da prensagem também contam para defender seu valor comercial.

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Em torno de Homs, a colheita de azeitonas enche os cestos sem garantir um aumento do rendimento agrícola. Os produtores têm de pagar pela colheita, pelo combustível e pela transformação, enquanto há uma carga de preços elevada. A gestão agrícola espera cerca de 85.000 toneladas na província nesta temporada, uma estimativa que não prejudica a margem deixada aos agricultores.

As provas recolhidas nos mercados locais descrevem uma oferta significativamente maior do que no ano anterior. O comerciante Firas Janniyat refere-se a volumes quatro a cinco vezes superiores em sua observação de mercado. Esta avaliação do comércio não constitui um balanço estatístico da produção síria.

O mesmo profissional combina pressão de preços com escoamentos externos insuficientes e abastecimento abundante na bacia mediterrânica. Destaca também o custo do combustível, da mão-de-obra e da transformação agrícola. Por conseguinte, para um operador, a venda de mais frutos pode ser acompanhada de uma receita unitária mais baixa, sem uma redução equivalente das despesas.

Azeitonas de mesa entre volumes e despesas de colheita

Em 25 de Outubro, Mounira al-Ali, responsável pelo sector oleícola da Direcção Agrícola de Homs, atribuiu às chuvas a melhoria prevista da colheita. Confirmou a estimativa de 85.000 toneladas, enquanto designava os salários e os combustíveis como grandes dificuldades para os agricultores.

O produtor Ahmad Mahdi al-Zein descreveu uma boa colheita após o plantio, fertilização e cuidado com árvores desde o inverno. Mas ele explicou que os custos de operação e colheita, combinados com preços mais baixos do petróleo do que em anos anteriores, limitaram o desempenho econômico da temporada.

O problema está, portanto, em dois calendários. As despesas começam bem antes da venda, com a manutenção das parcelas. Em seguida, a colheita impõe novos passeios de dinheiro, para mobilizar os trabalhadores e trazer os frutos. A maior produção aumenta as quantidades a serem manuseadas e processadas.

Os preços variam de acordo com as frutas e usos

Nos depoimentos publicados em 10 de novembro, os preços das azeitonas variam de 70 a 130 libras sírias por quilo, dependendo das qualidades. O comerciante Mohammed Hawara indica, para azeitonas pretas, uma faixa de 100 a 180 libras. Estas observações locais não formam uma escala nacional e não correspondem ao preço de um quilo de petróleo.

Esta distinção é importante para compreender o rendimento dos operadores. As azeitonas vendidas para a mesa e as frutas para a imprensa não seguem exatamente o mesmo padrão. A qualidade, variedade e destino da colheita influenciam o valor obtido; a tonelagem por si só não calcula os lucros.

A qualidade protege antes de mudar para a prensa

No início de outubro, a Direção de Comércio Interno e Defesa do Consumidor anunciou 56 prensas prontas para operar na governadoria. Seu gerente, Waël Bourghol, afirmou que os controles incluiriam água de lavagem, limpeza de equipamentos, separação de frutas saudáveis e danificadas, processamento e condições de embalagem.

O proprietário da imprensa Ahmad Khaddour defendeu uma concorrência baseada na qualidade do petróleo e não na única redução dos custos de prensagem. A gestão da agricultura também recomendou que as azeitonas fossem transportadas em recipientes adequados sem misturar frutas danificadas com frutas saudáveis.

Para os produtores, preservar essa qualidade é uma forma de defender o valor de sua colheita. Isto, no entanto, requer uma organização e meios de transporte no momento em que as despesas estão acumulando. Em Homs, a emissão da estação, portanto, excede a abundância de frutas: é para vender uma produção valorizada a um preço que cobre os custos incorridos.

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