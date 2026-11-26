Marrocos deslizou 2-0 contra a Espanha na quinta-feira 26 de novembro em Doha, mas continua sua Copa do Mundo Sub-17. Com quatro pontos, a seleção de Ahmed Kantari terminou em segundo no Grupo H à frente da China em contraste com os objetivos. Espanha terminou primeiro com três vitórias.
Dois gols espanhóis, um em cada metade
No Campo 2 da Zona Aspire, Ebrima Tunkara abriu o placar no primeiro período. Entrando na pausa, Guillermo Trujillano dobrou a liderança espanhola no 61o minuto. Marrocos, que tinha marcado oito vezes em suas duas primeiras reuniões, não encontrou o caminho para a rede contra uma seleção espanhola que não ganhou nenhum gol neste grupo.
O zero contra a China pesava no ranking
Os leões Atlas tomaram três pontos contra Fiji (6–0) e um contra a China (2–2). Liderados por dois gols nesta segunda partida, eles voltaram graças a uma penalidade de Ziyad Baha e, em seguida, uma equalização de Rami Lougmani. Marrocos e China terminam em quatro pontos cada, mas Marrocos ainda tem uma diferença de objetivos +4 em comparação com +2 para a China. Obteve assim um dos dois primeiros lugares, que deu acesso direto às décima sextas finais.
Foto de ilustração: Peter Glaser / Wikimedia Commons (CC0). Ela não mostra o jogo.
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