O Tribunal de Recurso de Paris confirmou a apreensão de bens estrangeiros na investigação de Riad Salamé. Os activos em causa no Reino Unido e na Bélgica foram estimados em aproximadamente 37 milhões de euros aquando da análise do recurso. A decisão não pronuncia qualquer condenação ou restituição no Líbano.

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O Tribunal de Apelação de Paris confirmou na quinta-feira, 26 de novembro, as apreensões ordenadas no exterior na investigação sobre Riad Salamé, o ex-governador do Banco do Líbano, de acordo com uma fonte judicial. Os activos em causa no Reino Unido e na Bélgica foram avaliados em cerca de 37 milhões de euros quando o recurso foi examinado em Outubro. A decisão mantém as apreensões: não resolve a culpa das pessoas envolvidas e não ordena nenhuma transferência para o Líbano.

O desafio dizia respeito aos activos fora da França

Em 1 de Outubro, a defesa contestou perante a Câmara de Investigação a competência dos tribunais franceses para apreender bens situados no estrangeiro. A decisão de quinta-feira rejeita este recurso e deixa em vigor as medidas ordenadas no âmbito da componente francesa. O texto integral do acórdão não era acessível no momento da publicação. O montante de 37 milhões de euros corresponde à estimativa dos activos na fase de recurso, e não ao montante dos danos fixados pelos juízes.

A apreensão penal é utilizada para tornar os bens indisponíveis durante o processo, em especial para impedir que a venda ou transferência do imóvel prive um possível confisco. A decisão de quinta-feira diz respeito a esta medida de protecção. Não diz que a propriedade tenha sido adquirida fraudulentamente e não atribui propriedade ao Estado libanês.

Uma educação aberta em Paris em 2021

A Procuradoria Nacional de Finanças abriu informações judiciais em julho de 2021, na sequência de uma denúncia da Associação Sherpa e do Coletivo de Vítimas de Fraude e Práticas Criminais no Líbano. As investigações incluem suspeitas de branqueamento de capitais e a criação de activos imobiliários e bancários na Europa. Um dos componentes examina os fluxos passados pela Forry, cujo irmão do ex-governador, Raja Salamé, alegadamente era o beneficiário económico de acordo com os queixosos. As pessoas envolvidas continuam a ser consideradas inocentes.

Em Março de 2022, a Eurojust anunciou o congelamento de cerca de 120 milhões de euros de activos durante uma operação coordenada entre a França, a Alemanha e o Luxemburgo. Em seguida, a agência detalha medidas sobre edifícios, contas e ações corporativas. Este número refere-se à operação de 2022, não à paragem de quinta-feira. Os perímetros não são idênticos e as duas avaliações não podem ser acrescentadas para quantificar o que o Líbano poderia recuperar.

Para o Líbano, a questão da restituição continua em aberto

Desde a lei de 4 de agosto de 2021, a França dispõe de um mecanismo que permite, quando estiverem reunidas as condições legais, atribuir receitas de confisco definitivo às acções de cooperação e desenvolvimento em benefício das populações em causa. Este acordo não transforma uma apreensão provisória num reembolso. Para os activos situados no Reino Unido e na Bélgica, o seu destino depende igualmente de decisões e procedimentos executórios aplicáveis nos países em que se encontram.

Por conseguinte, o resultado imediato de 26 de Novembro é circunscrito: as apreensões contestadas permanecem em vigor no recurso. Não foram anunciados pagamentos ao Estado libanês, ao Banco do Líbano ou aos depositantes relacionados com este acórdão.

Foto da capa:Ibex73 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Palais de jusice de Paris, 20 de junho de 2026 (arquivado). Boxe e vestir-se com a mesma licença.

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