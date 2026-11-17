As audiências da investigação do legista sobre a morte de Seán Rooney estão programadas para começar esta terça-feira, 17 de novembro de 2026, em Dublin. O soldado irlandês foi morto em 14 de dezembro de 2022 em Al-Aqbieh, Líbano, enquanto servia na Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).
O tribunal legista de Dublin estabeleceu o início do trabalho às 10h00, hora local, meio-dia em Beirute, nas suas instalações da rua Store. De acordo com o calendário anunciado, espera-se que as audiências durem de três a quatro semanas.
Cerca de 30 testemunhas esperadas
Cerca de trinta testemunhas devem ser ouvidas perante um júri, sob a liderança da médica legista Myra Cullinane. O primeiro dia deve incluir uma apresentação das circunstâncias da morte e o testemunho de Natasha McCloskey, mãe de Seán Rooney.
Um alto funcionário das Forças Armadas Irlandesas deve ser ouvido às câmaras à tarde. Algumas partes de outros depoimentos militares também devem ocorrer fora da presença do público e da mídia por razões de segurança. Estas disposições foram objecto de audições preparatórias nos últimos meses.
Estabelecendo as circunstâncias da morte de Seán Rooney
O processo irlandêsinquérito, tem como objetivo estabelecer os fatos em torno de uma morte. Isso inclui determinar a identidade do falecido, a data e o local da morte, sua causa médica e as circunstâncias em que ele ocorreu.
Não é um julgamento criminal. O Escritório do médico legista afirma que tal investigação não resolve a responsabilidade civil ou criminal e não tem a função de designar um culpado. Por conseguinte, as audições de Dublim não constituirão um novo juízo sobre as pessoas acusadas no Líbano.
Nesse contexto, o legista determina as questões a serem examinadas e as evidências a serem coletadas. As pessoas diretamente interessadas na investigação, incluindo a família, podem ser representadas e interrogadas às testemunhas de acordo com as regras da audiência. O procedimento também pode levar a recomendações para evitar novas mortes.
Ataque no Líbano em dezembro de 2022
Seán Rooney morreu em Al-Aqbieh, uma cidade fora da área de operações da UNIFIL no sul do Líbano. Em sua declaração de 15 de dezembro de 2022, a missão das Nações Unidas anunciou a morte de um capacete azul e os ferimentos de três outros militares durante os eventos do dia anterior.
A UNIFIL indicou então que havia coordenado seus esforços com as Forças Armadas Libanesas e iniciado uma investigação. Em seguida, acompanhou o processo iniciado pelas autoridades libanesas e irlandesas.
Seis condenações no Líbano em 2025
Um componente criminoso já foi julgado em Beirute. Em 29 de julho de 2025, a UNIFIL anunciou que o Tribunal Militar Permanente Libanês havia condenado seis pessoas no caso Rooney na noite anterior. Outra pessoa tinha sido absolvida.
A missão saudou o resultado do julgamento e o compromisso das autoridades libanesas de levar os responsáveis à justiça. Esse julgamento e a investigação do legista correspondem a diferentes objetos: sancionar infrações no primeiro caso, estabelecer as circunstâncias da morte no segundo.
Em Dublim, as audições estão marcadas de terça a quinta-feira para a primeira semana e de segunda a sexta-feira para as próximas duas. Pode ser necessária uma quarta semana. O tribunal prevê acesso remoto ao público e à mídia, devido à capacidade limitada da sala.
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