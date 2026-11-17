Essentials em 5 minutos, 17 de novembro de 2026, 8 da manhã Beirute
Essentials em 5 minutos, 17 de novembro de 2026, 8 da manhã Beirute
Sul do Líbano, diplomacia, Jericó, COP31, transporte em França, MEA e futebol em Bassora. Edição completa de cinco minutos. Resumo Narração Vivienne em francês.
Arquivo de créditos de fotos documentais:
Ras Naqoura : François el Bacha / Libnanews.
https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2019/08/Libnanews-South-Líbanon-line-blue-scaled.jpg
Antalya, 19 de fevereiro de 2022: Sharon Hahn Darlin, CC BY 2.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antalya, Turquia skyline 19 fevereiro 2022.jpg
https://creativecommons.org/licensas/by/2/0/
Paris, 6 de fevereiro de 2020: Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0.
https://www.flickr.com/photos/jmenj/49498066496
https://creativecommons.org/licensas/by/2/0/
MEA Airbus A320, 14 de junho de 2014: Flo Weiss, CC BY-SA 4.0.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbus A320 da Middle East Airlines a partir do Aeroporto Internacional de Beirute.jpeg
https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/
Fotografias redimensionadas, titulação separada. A fotografia de Flo Weiss continua licenciada CC BY-SA 4.0.
https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-17-novembro-2026-8-h/
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