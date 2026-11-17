Em 17 de novembro, os 20 litros de gasolina 95 subiram para LL 2.343.000. O diesel e a garrafa de gás também caem.

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Os preços dos combustíveis estão caindo no Líbano na terça-feira, 17 de novembro de 2026. A diminuição é de 48 mil libras libanesas para 20 litros de gasolina, tanto para 95 e 98 octanas. Diesel caiu 31.000 libras e a garrafa de gás em 4.000 libras.

Os novos preços de 17 de novembro

Gasolina 95 octano, 20 litros: LL 2.343.000, uma diminuição de LL 48.000.

LL 2.343.000, uma diminuição de LL 48.000. Gasolina 98 octano, 20 litros: LL 2.361 mil, uma diminuição de LL 48 mil.

LL 2.361 mil, uma diminuição de LL 48 mil. Diesel, 20 litros LL 2.493.000, uma diminuição de LL 31.000.

LL 2.493.000, uma diminuição de LL 31.000. Frasco de gás:LL 1.636 mil, uma diminuição de LL 4.000.

Quanto custa um cheio?

Com base nestas tarifas, 40 litros de 95 gasolina representam 4.686.000 LL, em comparação com 4.722.000 LL para 98. Para a mesma quantidade de 40 litros, as economias associadas a esta revisão são de 96 mil LL para cada um dos dois tipos de gasolina.

Estes montantes são expressos em libras libanesas. Os preços da gasolina e do gasóleo são de 20 litros, não de 1 litro.

Ilustração: ex-bomba de gasolina em Jounieh, fotografia de arquivo publicada em março de 2022. Não representa o estado atual das estações. © Libnanews.com.

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