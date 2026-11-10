Ormuz: o petroleiro atingiu perto de Omã

Um petroleiro foi atingido por um projéctil não identificado perto de Lima, Omã, em 10 de novembro. Sua tripulação é segura e não foi relatada poluição, de acordo com o UKMTO. A ADNOC Logistics & Services anuncia que um dos seus navios foi danificado em águas territoriais Emirati. O Irão também afirma que três petroleiros sofreram incêndios. Não existe qualquer ligação entre estes diferentes relatórios, cujas identidades e circunstâncias específicas permanecem por esclarecer.

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Um petroleiro atingiu perto de Omã, um navio danificado nas águas de Emirati e três incêndios anunciados pelo Irã: vários relatórios marítimos marcados terça-feira, 10 de novembro de 2026. UKMTO indica que a tripulação do petroleiro alcançado perto de Lima está segura. Não há ligação entre este incidente, o anúncio da ADNOC e as reivindicações iranianas.

Um petroleiro atingiu perto de Omã, sem poluição relatada

O capitão do navio-tanque relatou um impacto de projétil não identificado a cerca de 19 milhas náuticas a nordeste de Lima. Esta cidade está localizada na costa de Omani, perto do estreito de Ormuz. A L-UKMTO, responsável pela ligação com o transporte comercial, emitiu uma indicação emitida por duas agências de notícias.

De acordo com este alerta, todos os tripulantes estão sãos e salvos. Não foram relatadas consequências ambientais no momento da notificação. A mensagem não dá o nome do edifício ou a identidade do seu proprietário. Nem atribui o ataque a um ator específico.

A natureza exata do projétil permanece desconhecida. Por conseguinte, as informações disponíveis não permitem concluir um míssil, um drone ou uma mina. A UKMTO apela aos navios presentes na zona para que sejam cautelosos e relatem qualquer actividade suspeita.

ADNOC confirma ataque nas águas de Emirati

A ADNOC Logistics & Services emitiu uma declaração datada de 10 de novembro. A empresa afirma que uma das suas embarcações sofreu danos após um ataque naquela tarde. Coloca os fatos nas águas territoriais dos Emirados Árabes Unidos no Golfo.

Os elementos consultados não especificam o tipo de navio. Eles não permitem que seja apresentado como o petroleiro informou Lima. Este anúncio é por volta de 10 de novembro e não sobre ataques aos edifícios do grupo informou nos dias anteriores.

Os três incêndios anunciados pelo Irão continuam por confirmar

Os Guardas Revolucionários Iranianos, por sua vez, anunciaram dois petroleiros queimados, e um terceiro incidente na tarde de terça-feira. Numa declaração transmitida pela televisão pública iraniana, a sua marinha afirma que este último navio atingiu uma mina. Coloca a explosão e o fogo no estreito oriental.

A declaração não contém nomes, bandeiras ou registos humanos. Ela descreve a passagem como não autorizada por Teerão. Esta qualificação corresponde à posição iraniana; não estabelece por si só o estatuto jurídico da navegação em causa.

Nenhuma confirmação independente dos três alegados incêndios acompanhará as informações consultadas. Seria, pois, prematuro acrescentar estes navios aos relatórios britânicos e emirados. As alegações de encerramento já tinham circulado em 7 e 8 de Novembro. Eles devem permanecer separados dos comunicados de 10.

Estes anúncios ocorrem à medida que as condições para uma reabertura de Ormuz permanecem no centro das trocas entre Washington e Teerã. Na terça-feira, o Irã manteve suas demandas, enquanto o Qatar continuou a mediar. Nenhum acordo anunciado ainda garante uma retomada normal da navegação.

Para o petroleiro relatado perto de Lima, o Alerta Britânico prevê uma avaliação dos danos à primeira luz do dia. Resta, pois, precisar a extensão dos danos.

Capa: arquivo de fotos Libnanews usado para ilustração. Não há ligação entre o navio representado e os incidentes de 10 de novembro. Vestido editorial feito com assistência IA de fotografia real. Crédito: Libnanews Archives.

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