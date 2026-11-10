Redes de Internet: Ministério Público mandata TRA

A Procuradoria-Geral do Tribunal de Cassação confia ao TRA a organização da transferência de assinantes para redes Internet não autorizadas nos sectores de dez gabinetes centrais Ogero. A missão deve prever um prazo máximo de três meses a contar da Comissão rogatória, cuja data exacta não deve constar da expedição. A continuidade do serviço deve ser preservada. Os serviços de segurança acompanharão a operação, enquanto a Autoridade apresentará relatórios sobre as transferências e advertências aos infractores.

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O Procurador-Geral do Tribunal de Cassação, Ahmad Rami Hajj, instruiu a Autoridade Reguladora das Telecomunicações (TRA) a organizar a transferência de assinantes para redes autorizadas. A comissão rogatória, liberada terça-feira, 10 de novembro de 2026, visa áreas de Beirute, sua periferia imediata e Trípoli. Estabelece um período máximo de três meses, impondo a continuidade do serviço.

Esta intervenção ilegal na Internet no Líbano proporciona um quadro para a execução de uma operação que a TRA já tinha apresentado em Setembro. A Procuradoria apela agora ao acompanhamento das transferências, advertências aos infractores e prazos. O apoio à segurança também está incluído na missão.

Internet ilegal no Líbano: uma missão confiada à TRA

Segundo um despacho de agência que reproduz o texto, o magistrado enviou sua carta rogatória ao Ministério das Telecomunicações e TRA. Invoca a proliferação de redes não autorizadas e as receitas das suas actividades privariam o Tesouro. O documento não quantifica esta perda de lucros e não identifica quaisquer empresas ou indivíduos.

O TRA recebe responsabilidade técnica pela operação. O Ministério Público pede ao Estado que tome as medidas necessárias para transferir utilizadores de redes não autorizadas para redes jurídicas. Sublinha o seu papel de autoridade responsável pelo sector e a presença de especialistas técnicos no seu interior.

O texto remete para a Decisão Regulamentação 4/2026, adotada em 5 de fevereiro de 2026. Esta referência liga a abordagem judicial a um sistema existente. Não descreve uma nova autorização geral concedida aos distribuidores que operam sem licença.

Assinantes afectados por dez serviços centrais

O perímetro abrange as áreas servidas por dez escritórios centrais Ogero. A lista oficial publicada pelo TRA para esta operação permite especificar os nomes.

Em Beirute, inclui Ashrafieh, Hamra, Badaro, Adlieh, Minet el-Hosn e Ras Beirute. Ele adicionou Baabda e Hazmieh, depois Tripoli-El Mina e Tripoli-Bahsas no norte.

Esses nomes referem-se às áreas que servem escritórios centrais, não uma obrigação indistinta para todos os seus habitantes. O procedimento diz respeito aos assinantes ligados a redes não autorizadas nestas áreas. Um utilizador já cliente de um fornecedor aprovado não pode ser considerado preocupado apenas com base no seu endereço.

O anúncio de 10 de novembro não é acompanhado por nenhum calendário de visitas por bairros.

Três meses, com uma exigência de continuidade

O prazo máximo previsto é fixado a partir da data das letras rogatórias. A expedição não separa a data do acto. Por conseguinte, não permite estabelecer um calendário com certeza a partir da sua publicação exclusiva.

O Ministério Público exige que as transferências mantenham a continuidade da ligação, de acordo com procedimentos técnicos, administrativos e jurídicos. O texto recorda igualmente o objectivo de evitar encargos adicionais para assinantes.

Estes requisitos regem a implementação futura. Não constituem um balanço de ligações já concluídas. Nenhum número de clientes transferidos, nenhum novo calendário de taxas e nenhuma data de corte geral são anunciados.

A protecção da continuidade diz respeito à organização da mudança de rede. Não isenta os assinantes afectados das medidas solicitadas pela TRA. A Comissão convida-os a regularizar rapidamente a sua situação para reduzir o risco de interrupção.

Apoio e apresentação de relatórios seguros ao Ministério Público

A comissão rogatória prevê a coordenação com as administrações e serviços de segurança competentes. O Comando do Exército, Forças de Segurança Interna, Segurança Geral e Segurança do Estado são mencionados para acompanhar o TRA.

A sua assistência permitirá tomar as medidas necessárias e elaborar as actas necessárias. Esta missão de assistência não prova que já tenham sido efectuadas operações de desmantelamento ou apreensões nos sectores em causa.

O TRA deve transmitir relatórios periódicos à Procuradoria no Tribunal de Cassação. Eles terão que detalhar as medidas tomadas, o número de assinantes transferidos e os avisos aos infratores que se recusam a cumprir. Devem igualmente ser incluídos os prazos concedidos a estes últimos.

O documento exige a cessação das infracções para permitir a transferência para as redes autorizadas. No entanto, nenhuma condenação individual é relatada. Também não especifica a frequência dos relatórios devidos.

Processos iniciados antes de Novembro

Em 23 de setembro de 2026, a TRA anunciou a organização de assinaturas nas mesmas dez áreas de serviço. Já tinha coordenação com fornecedores acreditados, autoridades judiciais e serviços de segurança.

A Autoridade solicita aos utilizadores em causa que contactem um fornecedor autorizado activo no seu sector. Deve explicar os passos e documentos necessários. Um assinante que não tenha sido contactado pode também perguntar ao seu distribuidor actual qual fornecedor licenciado serve a sua área.

O regime de Fevereiro incluía um prazo regulamentar separado, calculado a partir da sua publicação no Jornal Oficial. Não deve ser confundido com os três meses mencionados na carta rogatória. As informações publicadas não permitem que este último período seja apresentado como uma alteração formal da decisão regulamentar.

Isto tem a ver com o mandato judicial e com as obrigações de controlo agora declaradas. A próxima etapa verificável será a implementação nos domínios em causa, com os números de transferência a serem comunicados ao Ministério Público pela TRA.

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