Midterms: Bennett toma assento republicano em Nova Jersey

Rebecca Bennett venceu o sétimo distrito de Nova Jersey, de acordo com a AP, que anunciou sua vitória em 0248 UTC. O democrata bateu o representante republicano cessante Thomas Kean Jr. Este ganho só na Câmara não leva à conclusão de que o Congresso deve ser controlado após as eleições.

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Rebecca Bennett conquista a sede do sétimo distrito de Nova Jersey na Câmara dos Deputados, de acordo com a Associated Press. Ela vence o republicano Thomas H. Kean Jr. e, assim, coloca este assento no campo democrático.

AP atribuiu a vitória a Bennettem 3 de novembro de 2026 em 2148 Eastern Tempo, isto é, em 4 de novembro em 0248 UTC e 0448 Beirute.

Ganho democrático na Câmara

Um ex-piloto da Marinha dos EUA, Bennett fez campanha para aumentar os preços. Ela pediu o fim da guerra no Irã e para o Congresso controlar o uso de direitos aduaneiros por Donald Trump, relata a agência.

O distrito inclui o clube de golfe de Trump em Bedminster. Ele já havia mudado de lado em cada uma das duas eleições anteriores, de acordo com a AP.

Um prémio, não uma certificação

Este resultado diz respeito a um lugar na Câmara. Não basta estabelecer qual partido controlará toda a câmara, e não determina a maioria no Senado.

O anúncio do PA é baseado em sua análise da corrida eleitoral. Não substitui a certificação oficial dos resultados. Não são apresentados nesta acta nenhum total de votos ou margem final.

Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.

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