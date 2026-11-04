Midterms: Bennett toma assento republicano em Nova Jersey

Rebecca Bennett conquista a sede do sétimo distrito de Nova Jersey na Câmara dos Deputados, de acordo com a Associated Press. Ela vence o republicano Thomas H. Kean Jr. e, assim, coloca este assento no campo democrático.
AP atribuiu a vitória a Bennettem 3 de novembro de 2026 em 2148 Eastern Tempo, isto é, em 4 de novembro em 0248 UTC e 0448 Beirute.
Ganho democrático na Câmara
Um ex-piloto da Marinha dos EUA, Bennett fez campanha para aumentar os preços. Ela pediu o fim da guerra no Irã e para o Congresso controlar o uso de direitos aduaneiros por Donald Trump, relata a agência.
O distrito inclui o clube de golfe de Trump em Bedminster. Ele já havia mudado de lado em cada uma das duas eleições anteriores, de acordo com a AP.
Um prémio, não uma certificação
Este resultado diz respeito a um lugar na Câmara. Não basta estabelecer qual partido controlará toda a câmara, e não determina a maioria no Senado.
O anúncio do PA é baseado em sua análise da corrida eleitoral. Não substitui a certificação oficial dos resultados. Não são apresentados nesta acta nenhum total de votos ou margem final.
Foto da ilustração: O Capitólio Federal em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público.
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