Midterms 2026: O que as últimas pesquisas dizem

As últimas sondagens antes das eleições de 3 de Novembro dão uma vantagem nacional aos Democratas, mas os Estados decisivos apresentam situações diferentes. Iowa permanece muito apertado, enquanto Michigan e vários assentos republicanos desenhar outras relações de poder. Este ponto distingue entre intenções de voto, margem de erro e as condições necessárias para controlar cada Câmara do Congresso. Nenhuma pesquisa é um resultado: a participação e a contagem determinarão as maiorias antes de sua certificação oficial.

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As últimas sondagens intercalares de 2026 colocaram os Democratas numa posição favorável antes da votação de 3 de Novembro, sem lhes garantir o Congresso. O inquérito nacional da Reuters/Ipsos dá-lhes oito pontos à frente dos eleitores prováveis. As medidas publicadas por Siena, no entanto, estabelecem relações de poder muito diferentes entre Estados. Michigan parece menos apertado do que Iowa, enquanto vários assentos republicanos permanecem disputados.

Esta fotografia foi interrompida em 3 de novembro, antes dos resultados da eleição. Descreve intenções declaradas, não votos despojados. Nenhum dos números aqui apresentados constitui uma vitória atribuída a um candidato.

Midterms 2026: oito pontos a nível nacional

No inquérito Reuters/Ipsos, 52% dos eleitores prováveis escolhem ou favorecem o candidato democrata no seu círculo eleitoral. Os republicanos têm 44%. Ipsos entrevistou 1.765 adultos de 29 de outubro a 2 de novembro. O resultado eleitoral é uma subamostra de 1.212 eleitores prováveis, com uma margem de erro anunciada de ±2,9 pontos.

O estudo utiliza o KnowledgePanel, um painel probabilístico. Esta população deve distinguir-se da única população registada, dentre as quais a proporção é de 49 a 42%. Misturar as duas bases distorceria a comparação. O custo de vida está no topo dos critérios de votação propostos, citados por 50% dos adultos pesquisados.

Esta questão nacional não nomeia candidatos locais. Mede um clima político, não uma atribuição automática de lugares. Na Câmara dos Deputados, os eleitores escolhem seu representante em cada um dos 435 distritos eleitorais. Uma vantagem nacional pode ser repartida de forma muito desigual entre territórios.

Sete Estados, muito diferentes

A série New York Times/Siena, publicada em 1 de novembro, apresenta as seguintes intenções para o Senado:

Michigan: Abdul El-Sayed, Democrata, 53%; Mike Rogers, Republicano, 42%.

Abdul El-Sayed, Democrata, 53%; Mike Rogers, Republicano, 42%. Texas: James Talarico, Democrata, 50%; Ken Paxton, Republicano, 43%.

James Talarico, Democrata, 50%; Ken Paxton, Republicano, 43%. Maine: Troy Jackson, Democrata, 51%; Susan Collins, Republicana, 45%.

Troy Jackson, Democrata, 51%; Susan Collins, Republicana, 45%. Kansas: Adam Hamilton, Democrata, 49%; Roger Marshall, Republicano, 44%; David Graham, libertário, 4%.

Adam Hamilton, Democrata, 49%; Roger Marshall, Republicano, 44%; David Graham, libertário, 4%. Ohio: Sherrod Brown, Democrata, 49%; Jon Husted, Republicano, 44%.

Sherrod Brown, Democrata, 49%; Jon Husted, Republicano, 44%. Alasca: Mary Peltola, democrata, 48%; Dan Sullivan, republicano, 46%.

Mary Peltola, democrata, 48%; Dan Sullivan, republicano, 46%. Iowa:Josh Turek, Democrata, 48%; Ashley Hinson, Republicana, 47%.

Siena indica margens de erro de ±3,8 pontos em Michigan, ±3,4 pontos no Texas, ±4,7 pontos em Maine, ±4,4 pontos em Kansas e Ohio, ±5 pontos no Alasca e ±4,7 pontos em Iowa. Estas são as margens publicadas para as entrevistas concluídas entre o provável eleitorado.

As datas detalhadas do campo e o pessoal de cada inquérito não estão incluídos no comunicado de imprensa directamente pesquisável. As fichas técnicas a que se refere não puderam ser abertas durante esta verificação. Estes dados não são, portanto, reconstruídos a partir de agregados.

Conquistar assentos sem perder aqueles defendidos

O interesse deste mapa reside tanto na natureza dos bancos como nos desvios medidos. Em Iowa, os republicanos defendem o lugar deixado vago por Joni Ernst. No Kansas, o Roger Marshall está à procura da sua reeleição. Em Michigan, os democratas devem manter o lugar de Gary Peters, que não está se representando.

Michigan é, portanto, uma defesa, não um ganho potencial para o Campo Democrata. Uma perda nesse Estado aumentaria o número de conquistas necessárias em outros lugares. Por outro lado, ganhar um assento republicano não seria suficiente se o partido abandonasse outro.

O Senado tem 53 republicanos, contra 45 democratas e dois independentes que se sentam com eles. Os democratas precisam de um ganho líquido de quatro lugares para atingir 51. De 50 a 50, o vice-presidente republicano JD Vance pode dividir os votos. Na Câmara, a maioria de uma assembleia completa é de 218 eleitos.

Por que um avanço não é uma certeza

A diferença de um ponto no Iowa não permite que os candidatos se separem firmemente. O Alasca também tem uma corrida apertada. No entanto, uma margem de erro não deve ser utilizada como um limiar mecânico para a diferença entre dois candidatos: a incerteza de uma diferença depende do método de cálculo.

Os possíveis erros também excedem a amostragem. Alguns eleitores são menos sensíveis às pesquisas. Outros mudam de ideias ou não votam. Os institutos precisam estimar quem realmente participará. Várias pesquisas podem compartilhar as mesmas dificuldades e cometer o mesmo erro.

Os números apresentados são inquéritos separados, não uma média. Uma média combina várias medidas de acordo com as regras de seleção e ponderação. No entanto, não se torna um resultado eleitoral. Um modelo preditivo acrescenta hipóteses: sua probabilidade de vitória não é um percentual de votos.

As primeiras contagens também devem ser interpretadas com cautela. A ordem dos ofícios de regresso e os votos por correspondência podem alterar temporariamente o aparecimento de uma corrida. Os anúncios dos vencedores pelas agências terão de ser explicitamente concedidos e depois distinguidos da certificação oficial dos resultados.

Capa: fachada ocidental do Capitólio Americano em Washington, 1997. Foto:Arquiteto do Capitólio / Wikimedia Commons,domínio público nos Estados Unidos. Boxe e curativo gráfico Libnanews. Ilustração do Congresso, sem representação da votação ou dos resultados de novembro de 2026.

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