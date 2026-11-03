Ogero: Cortes EDL ameaçam comunicações

O conflito sobre as contas públicas afeta as telecomunicações. A Ogero anuncia que vários centros em 17 localidades perderam sua fonte de energia EDL e estão funcionando em geradores. A operadora avisa sobre um risco para o telefone fixo e Internet, sem anunciar uma desagregação geral. Por seu lado, o Ministério das Telecomunicações informa as facturas enviadas às Finanças e declara que a Ogero paga regularmente. Entre os procedimentos orçamentais e os fornecimentos de apoio, os assinantes esperam informações precisas sobre a continuidade do serviço e a restauração da electricidade.

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Os cortes de EDL afetam agora as telecomunicações. Ogero anunciou, segunda-feira à noite, 2 de novembro, que vários centros telefônicos haviam perdido sua fonte de energia pública. A operadora advertiu sobre o risco de interrupção do telefone fixo e da Internet, enquanto o Ministério das Telecomunicações afirma ter transmitido milhões de dólares de faturas para o Finance for liquidation.

Como resultado, o braço de armas sobre os pagamentos não pagos das administrações atingiu uma nova fase. Já não diz respeito apenas às relações contabilísticas entre organismos públicos: ameaça um serviço utilizado diariamente pelas famílias e pelas empresas. No entanto, há que distinguir duas situações. Ogero confirmou o desligamento da fonte de energia fornecida pela Electricidade do Líbano, não uma interrupção geral das comunicações em todas as áreas mencionadas.

EDL: 17 localidades citadas por Ogero

A lista fornecida por Ogero inclui Antelias, Bikfaya, Mazraat Yachouh, Aarabniyé, Sin el-Fil, Dorah, Baskinta, Bteghrine, Saida, Sofar, Hammana, Aley, Zuk, Jounieh, Batrun, Abrine e Kfarhenda. Estes 17 nomes referem-se às áreas onde os centros estão localizados. Eles não constituem um balanço de assinantes de conexão privada ou a contagem de falhas na Internet.

Segundo o operador, as instalações afectadas operam inteiramente em geradores. Esta solução ajuda a manter os serviços, mas a Ogero avisa que a sua continuidade pode ser afectada. Afirma que suas equipes técnicas buscam preservar o funcionamento da rede, enquanto o Ministério das Telecomunicações está trabalhando com o Ministério da Energia e EDL para restaurar o fornecimento de energia.

Por conseguinte, o alerta diz respeito à fragilidade da operação de emergência. O comunicado de imprensa não fornece qualquer duração de autonomia, estoque de combustível ou número de assinantes expostos. Nenhum desses elementos permite, nesta fase, anunciar uma hora em que as conexões deixariam de funcionar.

Facturas enviadas, não prova de pagamento recebida

Em um comunicado de imprensa emitido em 2 de novembro, o Ministério das Telecomunicações afirma que enviou para Finanças faturas recebidas, verificadas e liquidadas de acordo com procedimentos de $5.199 milhões. Ele menciona separadamente $1,275 milhões em faturas a pagar através de um adiantamento do Fundo de Receita Consolidada sob Ordem 12816.

O Departamento afirma que certas faturas para 2023 e 2024 permanecem relacionadas a um pedido de transferência de dotações apresentadas ao Finance em 13 de julho de 2026. Referiu-se à insuficiência das dotações previstas nos orçamentos anteriores. Ele também assegura que Alfa, Touch e Ogero paguem suas contas regularmente, sem demora.

Esta resposta evidencia um desacordo que continua a ser documentado por assinatura. Os montantes anunciados dizem respeito aos ficheiros referidos pelo departamento: não podem ser apresentados como dívida da Ogero. Acima de tudo, encaminhar uma fatura para o Finance não prova que o pagamento correspondente foi executado e então registrado pela EDL.

Continuidade do serviço em meio ao conflito contábil

A EDL anunciou o lançamento, em 2 de novembro, de cortes destinados a administrações e municípios que não haviam pago pelo seu consumo. O primeiro comunicado de imprensa não detalhou os sítios de electricidade privados. O anúncio da Ogero fornece agora uma identificação concreta das instalações afetadas e dos serviços potencialmente expostos.

Existem dois requisitos face a face: a cobrança de receitas de um fornecedor público e a continuidade de outro serviço público. Operar os escritórios centrais em geradores não resolve a disputa financeira. Isso muda temporariamente a restrição para uma fonte de energia de emergência, o próprio Ogero destaca os possíveis limites.

Para os assinantes, o esclarecimento esperado é prático: que centros recuperaram electricidade, que permanecem nos geradores e onde foram efectivamente observadas perturbações? Os elementos consultados para este artigo não permitem uma avaliação de recuperação ou para quantificar interrupções de telefone ou internet. O aviso Ogero não deve ser transformado em um anúncio de um colapso geral.

Capa: Sede da eletricidade do Líbano em Beirute, arquivo de 17 de agosto de 2008. Foto:Philippe48 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0. Boxe, redimensionamento e vestir Libnanews; sob a mesma licença. É a sede da EDL, não um centro Ogero ou uma fotografia dos cortes atuais.

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