Mercados mundiais de hoje: declínio do petróleo

O registro econômico de 10 de novembro de 2026 confronta o declínio do petróleo com a persistência da inflação americana. Os índices asiáticos e europeus avançam nas pesquisas selecionadas, enquanto Wall Street declina. As publicações da SoftBank, Infineon e Vodafone esclareceram as diferenças entre crescimento, perdas contratuais e depreciação contábil. As avaliações especificam o seu tempo, unidade e estado de transmissão. Um gráfico e caixa explicam as variações mensais de preços e o efeito das taxas sobre o valor dos ativos, com limites de transmissão no Líbano.

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Os mercados mundiais de hoje, terça-feira, 10 de novembro de 2026, avançam com dois sinais que não medem o mesmo. O petróleo está a diminuir, mas os preços dos EUA continuam a subir. A Europa e a Ásia estão ganhando terreno, enquanto Wall Street está cedendo terreno nas pesquisas da tarde. Os resultados da SoftBank, Infineon e Vodafone acrescentam outra distinção: a procura tecnológica sustentada pode coexistir com perdas contábeis ou contratuais pesadas. Tanto para as empresas como para as famílias, a flexibilização de um custo não elimina todas as outras.

Arquivo de terça-feira 10 novembro 2026. As horas abaixo são expressas em UTC, com seu equivalente em Beirute, quando necessário. Cursos europeus e americanos são declarações em sessão, não encerramentos. Os resultados da empresa referem-se aos períodos indicados, não apenas ao dia da publicação.

Mercados mundiais hoje: Direções diferentes

O contraste aparece primeiro nos índices. Paris e Frankfurt estão a fazer progressos nas observações. Os três principais índices dos EUA caem de 0,64% para 1% nos inquéritos selecionados. Essas figuras descrevem momentos específicos, com diferentes tempos de transmissão. Eles não permitem artificialmente construir uma fotografia de mundo tirada no mesmo segundo.

Índice Nível em pontos Variação diária Última transação exibida, UTC Divulgação anunciada ACC 40 8 310.49 +0,94 % 16 h 10 min 30 s Tempo real DAX 26 423.57 +0,60% 15 h 55 min 30 s Diferente S&P 500 7 491.09 -0,78 % 15 h 55 min 16 s Diferente Nasdaq Composite 25,000,88 – 1,00 por cento 15 h 55 min 30 s Diferente Dow Jones 52 052.98 – 0, 64% 15 h 55 min 34 s Diferente

10 de Novembro. As alterações são calculadas a partir do encerramento anterior. As páginas de listagem indicam um fluxo atrasado para os índices de Frankfurt e dos EUA, sem especificar sua duração. Em Beirute, adicione duas horas às horas UTC. O tempo de um curso exibido não deve ser confundido com o tempo de referência da página.

As praças asiáticas já haviam terminado sua sessão. Os nikkeis japoneses ganharam 2,87%, cerca de 60.459 pontos. Kospi sul-coreano cresceu 4,39%, cerca de 5.239 pontos. Hong Kong’s Hang Seng levou 0,4%, cerca de 24.557 pontos, e Xangai 0,08%, cerca de 3.663 pontos. Estes níveis arredondados reflectem-se num balanço publicado em 0910 UTC, ou 1710 em Hong Kong. Este calendário é o do relatório, não o de cada última troca.

Seria, portanto, enganoso atribuir todas essas performances à publicação americana da tarde. As sessões asiáticas foram concluídas quando os valores de preço foram publicados em 1.30 P.m. UTC. A Europa e os Estados Unidos puderam integrar esta nova informação durante os seus intercâmbios. A cronologia limita possíveis explicações, mesmo quando vários lugares evoluem na mesma direção.

Outra precaução: um índice mede uma cesta de ações, não a saúde instantânea de toda uma economia. A composição sectorial, o peso das grandes capitalizações e os benefícios esperados diferem. Uma comparação de desempenho permanece útil. Não substitui o exame das empresas que o compõem. Os anúncios industriais de hoje mostram claramente porque não todos os mercados respondem de forma consistente.

A inflação está a abrandar, sem dar um sinal de descida das taxas

O Bureau of Labour Statistics dos Estados Unidos publicou os preços de Outubro às 8h30 em Washington, DC, às 15h30 em Beirute. O CPI-U aumentou 0,4% em mais de um mês, após 0,6% em setembro, em dados corrigidos sazonalmente. Sem alimentos e energia, o aumento permanece em 0,3%, como nos dois meses anteriores. A energia diminuiu acentuadamente de +5,2 % para +0,7%. A habitação continua a aumentar em 0,3% e representa mais de 30% do aumento mensal global.

Um limite estatístico distingue esta publicação. A ausência de recolha em Outubro de 2025 impede a produção da taxa anual oficial do índice geral e do índice subjacente. Não podemos colocar zero no seu lugar, nem transformar uma estimativa privada num resultado oficial. O gráfico apresenta, portanto, apenas as variações mensais disponíveis. O aumento em Outubro significa que os preços estão a aumentar mais lentamente do que em Setembro, não que o cabaz se torne mais barato.

Inflação dos EUA: variações mensais ajustadas sazonalmente, em percentagem. Abril–Outubro 2026. Escritório de dados de Estatísticas Labor publicados em 10 de novembro; original gráfico Libnanews. As duas curvas representam taxas mensais, e não mudanças de 12 meses.

A defasagem do período explica parte do contraste com o óleo. O TPI descreve as compras e os preços registrados em outubro. O contrato relativo ao petróleo de 10 de Novembro diz respeito a uma entrega futura. Um relaxamento observado terça-feira não pode reescrever as despesas do mês anterior. Pode contribuir para futuras pesquisas, dependendo de sua duração e transmissão. O gráfico ajuda a ver esta sucessão, sem projetar automaticamente o último movimento nos meses seguintes.

Para entender o alcance monetário da declaração, é necessário voltar à última decisão, em vez de anunciar uma nova decisão. Em 28 de outubro, a Reserva Federal manteve sua política entre 3,75% e 4%. Dois membros, Lisa Cook e Beth Hammack, preferiram um aumento de um quarto de ponto. O comunicado de imprensa descreve uma inflação ainda elevada. Também destacou a força da atividade, produtividade e investimento. Esta decisão precede os números publicados na terça-feira.

Manter a base em 0,3% não é, portanto, suficiente para provar que se aproxima um relaxamento. Por outro lado, apenas um mês não permite afirmar que se está a fazer um novo aumento das taxas. A política monetária depende de um conjunto de informações. O TPI fornece informações sobre os preços no consumidor, mas uma antecipação do mercado e uma decisão formal continuam a ser dois objetos diferentes.

Esta distinção diz directamente respeito à avaliação das acções. Taxas elevadas a longo prazo aumentam o retorno dos investimentos de risco. Podem reduzir o valor actual dos benefícios esperados no futuro. Mas um aumento da renda ou uma margem melhor pode compensar este efeito. Observar os índices isoladamente não mede a proporção exata de cada um desses fatores na sessão.

O petróleo expande, os contratos continuam a ser distinguidos

Em 1334 UTC, ou 1534 horas em Beirute, Brent valia 89,65 dólares por barril, abaixo de 3,15 por cento. O WTI estava negociando em US $ 84,52, para baixo 2,68 por cento. Essas citações intradiárias foram relatadas por uma agência de notícias. Eles acompanharam as declarações de Donald Trump sobre uma pausa em novos ataques contra o Irã. Não constituem um acordo de encerramento nem prova de um acordo diplomático. O prazo para a distribuição destes cursos não é especificado; não são apresentados como preços em tempo real no momento da publicação.

As datas de referência são janeiro de 2027 para Brent e dezembro de 2026 para WTI. A diferença entre os dois meses é normal: os seus horários contratuais diferem. O mesmo prazo deve ser mantido para calcular uma alteração diária. Comparando o contrato que expira com o que toma o seu lugar pode introduzir um movimento puramente técnico em uma série de preços.

A queda do petróleo bruto abre a possibilidade de redução dos custos. Não fixa directamente o preço do combustível entregue numa estação. O óleo deve ser transportado, refinado e distribuído. Impostos, taxas de armazenamento e margens são adicionados. As compras também podem ter sido feitas mais cedo. Por conseguinte, a diminuição da maturidade futura não é integralmente ou ao mesmo tempo transmitida a todas as facturas.

Para uma companhia aérea ou transportadora, o contrato de cobertura também conta. Uma empresa que tenha estabelecido antecipadamente parte das suas compras não beneficia imediatamente de qualquer declínio do mercado. No entanto, esta protecção pode ter sido preservada num aumento anterior. O custo efectivamente pago deve ser examinado, em vez de se deduzir a margem de uma empresa do movimento de barril.

Finalmente, o preço do risco pode mudar mais rapidamente do que a situação física. Uma mudança na antecipação é suficiente para mover os contratos financeiros. A entrega requer navios, seguros, portos e prazos. O número da tarde diz ao mercado neste momento. Não certifica que todas as condições de transporte tenham voltado ao normal.

Moeda: referência do BCE precede os preços dos EUA

O Banco Central Europeu tem um euro de $1,1214 para 10 de novembro. Outras referências são 177,38 ienes, 0,83545 libras esterlinas, 0,9203 Francos suíços e 7.4801 yuan por um euro. Trata-se de taxas de informação, não de preços garantidos para uma transacção comercial. O BCE recomenda explicitamente que não os utilize como preço de transacção.

Moeda recebida por 1 euro Referência de 10 de novembro de 2026 Dólar dos EUA USD 1,1214 Iene japonês 177.38 JPY Libra esterlina GBP 0,83545 Franco suíço CHF 0,9203 Yuan chinês CNY 7.4801

O método é decisivo para a leitura do dia. A coordenação entre os bancos centrais ocorre normalmente por volta das 14.10 na Europa Central, ou seja, 13.10 UTC. A transmissão geralmente ocorre por volta das 16h, ou 15h UTC. Por conseguinte, o calendário desta referência precede normalmente a publicação do TPI por vinte minutos. A sua exposição posterior não a transforma numa medida de resposta monetária à inflação.

Um exemplo ajuda a entender a questão para um importador. Uma factura hipotética de €100.000 representa $112.140 à taxa de referência diária. Este cálculo exclui as comissões e a diferença entre compra e venda. Não descreve nenhuma factura efectiva. Indica apenas que o pagamento de um dólar permanece sujeito a troca quando um fornecedor fixa o seu preço em euros.

A moeda de faturamento pode assim contar tanto quanto o país de origem. Uma mercadoria europeia facturada em dólares não tem a mesma exposição imediata que uma encomenda idêntica facturada em euros. A data de fixação do preço, a data de pagamento e a possível cobertura alteram ainda mais o resultado. Nenhuma taxa pública única é suficiente para restaurar o custo comercial total de uma empresa.

SoftBank torna visíveis os custos de uma mudança de projeto

As contas semestrais publicadas pela SoftBank em 10 de Novembro trazem um facto concreto ao debate sobre a IA. Em abril-setembro de 2026, o grupo postou uma perda líquida atribuível aos acionistas de 768 bilhões de ienes. Só no trimestre de julho-setembro, atingiu cerca de 115 bilhões de dólares. Estes dois períodos não devem ser acrescentados.

O relatório representa igualmente 597,2 mil milhões de ienes em perdas relacionadas com a reorganização das compras de equipamento eléctrico para centros de dados dos EUA. Este total inclui 457 mil milhões de adiantamentos não reembolsáveis e 140,2 mil milhões de emendas ou acordos contratuais. Descontos futuros, com um limite de US$ 2,1 bilhões em 10 anos, são condicionais. Não aparecem como activos em 30 de Setembro porque o seu montante não é determinável. Portanto, removê-los imediatamente da perda seria errado.

Este caso ilustra um risco industrial distinto do preço simples das fichas. Capacidade de produção de reservas ou equipamento seguro podem exigir pagamento antes de qualquer receita comercial. Se o projeto mudar, a liberdade de reorganização das compras depende dos contratos. Um adiantamento não reembolsável não é uma reserva de tesouraria que ainda esteja disponível.

Para avaliar este tipo de investimento, três calendários devem ser reconciliados: pagamentos a fornecedores, comissionamento e recibos de clientes. O seu atraso cria uma necessidade de financiamento. Uma atividade pode atender a uma alta demanda e ainda sofrer perdas durante a construção. Por outro lado, um anúncio de capacidade futura não demonstra que esta procura irá gerar receitas suficientes.

O assunto, portanto, não permite um veredicto uniforme sobre toda a inteligência artificial. Os riscos de um desenvolvedor de software, um fabricante de componentes e um proprietário de data center diferem. Não autorizam os mesmos montantes ao mesmo tempo. Os resultados publicados nesta terça-feira permitem distinguir melhor essas posições na cadeia industrial.

Infineon mostra outro lado do investimento tecnológico

No mesmo dia, a Infineon apresentou um exercício financeiro de 2026, que terminou em 30 de Setembro, com um volume de negócios de 16,353 mil milhões de euros, um aumento de 12%. O seu resultado sectorial atingiu 3.223 mil milhões, uma margem de 19,7%. O quarto trimestre representa 4,706 mil milhões de receitas. O fabricante alemão antecipa cerca de 20 mil milhões de euros em vendas para 2027, com um pressuposto de câmbio de 1,15 dólares por euro.

O grupo estima que cerca de 4 mil milhões de euros de volume de negócios serão gerados no fornecimento de energia aos centros de dados. Prevê entre 3 mil milhões de euros e 3,5 mil milhões de euros em investimentos. Estes objectivos dizem respeito ao próximo ano. Não são vendas em dinheiro nem uma garantia de rentabilidade. O cash flow de 2026 atingiu €993 milhões; O indicador ajustado é 1.925 bilhões. Ambas as medições não são intercambiáveis.

A reconciliação com o SoftBank ajuda a entender o fluxo de despesas. O fornecedor pode fazer vendas enquanto seu cliente constrói uma infraestrutura. O rendimento de uma pessoa torna-se um investimento ou despesa na outra. Para avaliar a força do ciclo, é então necessário verificar se o usuário final realmente paga pelo serviço prestado.

A fonte de alimentação também é uma atividade separada do próprio cálculo. Um data center não se limita a processadores instalados. Deve transformar e distribuir electricidade, remover o calor e assegurar a continuidade do funcionamento. Esta diversidade abre várias oportunidades industriais. Também cria vários pontos de dependência entre fornecedores.

Os pressupostos da taxa de câmbio devem, finalmente, ser mantidos na leitura das previsões. Uma meta de receita expressa em euros pode evoluir com a conversão de vendas estrangeiras. A comparação de uma previsão com um resultado subsequente exige o controlo dos volumes, preços, âmbito de aplicação e moedas. Um crescimento publicado por si só não explica a origem da melhoria.

Vodafone: depreciação não é dinheiro

A Vodafone anunciou um volume de negócios de 21,853 mil milhões de euros para os seis meses terminados em 30 de Setembro, contra 19,609 mil milhões de euros por ano. A previsão do grupo para 2027 do EBITDA ajustado após as rendas estava entre 13,2 bilhões e 13,4 bilhões. No entanto, registou uma depreciação de 4,85 mil milhões na Alemanha. Em especial, associa-a ao aumento das taxas de rendibilidade das obrigações alemãs e ao efeito de uma decisão judicial europeia.

Esta depreciação é sem desembolso imediato. A perda consolidada semestral é de 3,597 mil milhões de euros; A parte atribuída aos proprietários da casa-mãe é de 4,789 mil milhões. A conta também inclui uma redução de 2,2 bilhões de ativos diferidos de impostos do Reino Unido e um ganho contábil de 3 bilhões relacionado à Safaricom. Por conseguinte, manter apenas a depreciação alemã não é suficiente para explicar o resultado líquido.

A coexistência de uma previsão operacional registrada e uma perda não é aritmicamente impossível. O rendimento líquido inclui mais elementos do que um indicador operacional ajustado. A amortização, os encargos financeiros, a tributação e a reavaliação podem alterar significativamente o total. A definição de cada medida deve ser mantida, especialmente quando a apresentação for mais favorável.

O termo « sem desem pagamento » também exige uma nuance. Significa que esta entrada não corresponde a um pagamento efectuado ao mesmo tempo. Não significa que seja economicamente indiferente. Pode reflectir um valor esperado mais baixo dos activos já financiados. Para um acionista, o valor dos ativos e lucros futuros contam tanto quanto o dinheiro do dia.

Entender: Por que as taxas mudam o valor de um ativo Um euro previsto para amanhã não vale necessariamente um euro disponível hoje. Para comparar os dois, atualizamos o pagamento futuro. A taxa utilizada reflete tempo e risco. Quanto maior esta taxa, menor o valor atual do mesmo valor futuro. Tomemos um exemplo inteiramente hipotético. Um pagamento único de 100 euros em cinco anos vale hoje cerca de 78,35 euros a uma taxa anual de 5%. Com uma taxa de 6%, vale cerca de 74,73 euros. O pagamento futuro continua o mesmo. A diferença vem apenas da taxa escolhida. Estes valores não constituem a avaliação da Vodafone nem uma estimativa dos seus próprios pressupostos. Numa empresa, o cálculo abrange vários fluxos e riscos específicos. Um aumento das taxas soberanas pode ajudar a aumentar a taxa de desconto. Mas também estão envolvidas as perspectivas de rendimento, as despesas e o prémio de risco. A atribuição de qualquer alteração de valor a uma única decisão do banco central seria uma simplificação excessiva do mecanismo.

Para o Líbano, leia em conjunto energia, intercâmbio e financiamento

Para uma família ou empresa no Líbano, a ligação mais imediata é através de compras externas. Um barril mais barato pode aliviar um componente da conta de energia. Um euro mais caro em dólares pode aumentar outra ordem. Estes movimentos podem ser parcialmente compensados. Seu efeito depende da cesta realmente comprada, não de um único índice global.

Os atrasos desempenham um papel igualmente concreto. As acções podiam ter sido pagas antes da queda do petróleo. Um fornecedor pode rever a sua tarifa após um período determinado. Uma factura de transporte pode manter uma sobrecarga durante a vigência do contrato. Para avaliar uma economia eficaz, é necessário comparar produtos, quantidades e condições de entrega idênticos.

Por conseguinte, o processo não deduz quaisquer novas tarifas libanesas dos mercados internacionais. Também não calcula uma melhoria automática do poder de compra. A taxa de câmbio utilizada, comissões, impostos e custos de distribuição local permanecem necessários. O relaxamento a montante torna-se uma economia para o consumidor apenas quando atinge o preço que paga.

A próxima etapa da noite é para empresas de IA. CoreWeave anunciou sua conferência de resultados do terceiro trimestre para 10 de novembro às 17:00 na costa leste da América. Isto corresponde a 2200 UTC, ou meia-noite em Beirute na noite de 10-11 de novembro. Esta nomeação vem depois dos registos deste ficheiro. Por conseguinte, os números desta publicação não são aqui previstos.

Capa: arquivo de fotos da Bolsa de Valores de Nova Iorque, Vlada Karpovich / Pexels, usado sob licença Pexels. Toda a foto preservada sem retoque em uma composição editorial Libnanews. A data mostrada é a pasta, não o tiroteio.

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