HORECA Líbano comemora seu 30o aniversário, com mais de 400 expositores e 2.500 marcas reunidas na Arena Seaside

HORECA Líbano celebra sua trigésima edição no Seaside Arena em Beirute, 10-13 de novembro de 2026. Organizado pelos Serviços de Hospitalidade, o show reúne mais de 400 expositores e 2.500 marcas. Oferece reuniões profissionais, competições, inovações, conferências e espaços criativos para os setores de hospitalidade e restauração.

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Beirute, 10 de novembro de 2026 – HORECA O Líbano abriu suas portas hoje na Seaside Arena, lançando sua 30a edição e marcando três décadas como um evento de negócios anual nos setores de hospitalidade e restauração da região.

Organizada pela Hospitality Services, esta edição histórica reúne mais de 400 expositores e 2.500 marcas em três salões e 13.000 m2. Por quatro dias, aguarda 24.000 visitantes profissionais, incluindo chefs, restauradores, produtores, distribuidores, arquitetos, arquitetos interiores e grandes atores do setor.

A cerimónia de abertura contou com a presença de H.E. Laura Lahud, Ministra do Turismo, H.E. Nizar Hani, Ministra da Agricultura, ex-Ministro Mohammad Choucair, Presidente dos Órgãos Económicos, Governador Marwan Abboud de Beirute, Juiz Marwan Abboud, bem como de vários embaixadores e presidentes de câmaras, associações, conselhos e sindicatos, juntamente com os principais intervenientes do sector, profissionais e meios de comunicação social. A cerimônia foi apresentada pela jornalista Lea Fayad.

Hoje é um momento especial numa viagem de 30 anos. Não estamos apenas abrindo uma nova edição do HORECA: estamos comemorando trinta anos como um evento no setor de hospitalidade », disse Joumana Dammous-Salamé, co-fundador e diretor-gerente dos Serviços de Hospitalidade. « Quando lançamos o HORECA em 1994, tivemos uma visão clara: criar um lugar onde as indústrias de hospitalidade, alimentos e alimentos possam ser encontradas para trocar ideias, conectar e preparar juntos para o futuro. Saímos do Líbano, mas exportamos o sucesso do HORECA e a experiência do setor libanês em toda a região. »

« HORECA nunca foi um show simples. É a reunião anual de negócios do nosso setor, um trampolim, um lugar de aprendizagem e, para muitos, o início de toda uma carreira. Apesar das circunstâncias muito difíceis que enfrentamos, nada nos impediria de organizar o HORECA. Mantivemos a chama acesa. Esta edição olha para o futuro: celebrar a nossa história é continuar a desafiar-nos e abrir a porta para o futuro. Em homenagem ao meu pai, Nohad Dammous, meu mentor e muitos outros, tenho o prazer de anunciar o lançamento do Prêmio Nohad Dammous de Excelência. »

« HORECA tornou-se um lugar onde hoteleiros, restauradores, profissionais de turismo, produtores, fornecedores e chefs se encontram, e onde libaneses apresentam o que criam e exportam para a região », disse o ministro do Turismo Laura Lahud. « Também se tornou uma referência essencial para entendermos o setor: onde ele progride, onde dói e o que precisa. A mensagem sempre foi clara: o Estado deve estar presente ao lado daqueles que continuam a trabalhar e a investir nas circunstâncias mais difíceis. HORECA é um dos melhores exemplos desta capacidade: trinta edições de reuniões, negócios e ideias, e uma marca libanesa que também ganhou outros mercados árabes. Nossa missão é proteger esta capacidade e proporcionar-lhe segurança, gestão e políticas adequadas. »

« Em todos os lugares onde vamos para o exterior, recentemente no Sultanato de Omã, o Ministério da Agricultura e todos aqueles que encontramos estão orgulhosos do HORECA e consideram isso um passo importante em seus países », disse o ministro da Agricultura, H.E. Nizar Hani. « O Ministério da Agricultura está participando ativamente do HORECA, juntamente com as cooperativas, em vários eventos, e estamos lançando iniciativas do HORECA. O turismo e o progresso do país precisam de estabilidade. »

Falando sobre a visão do setor, o jornalista e especialista em economia Maurice Matta disse: « HORECA não é apenas uma feira; É uma plataforma que reúne os atores do setor sob o mesmo teto. Trinta anos é o resultado do trabalho duro, e HORECA tornou-se um produto exportado para Riade, Omã, Kuwait e Jordânia. Em 2025, o turismo representava mais de 20% do PIB e estava ligado a 357 000 postos de trabalho directos e indirectos. A resposta substantiva é em duas palavras, confiança e estabilidade, pois a estabilidade protege o investimento. E são os nossos recursos humanos, não o dólar, que continuam a ser o nosso principal capital. »

Pela primeira vez, três espaços cuidadosamente desenhados trazem os criativos para o HORECA, ligando o know-how atrás da placa e a sala aos profissionais que os fazem viver. Em « Do terroir à mesa », os cerâmicalistas exibem um artesanato contemporâneo. « La Folie des chaises » vê designers reinventando a cadeira através do patrimônio libanês e design moderno. « Anatomia de uma refeição » reúne fotógrafos contemporâneos que capturam a arte de cozinhar.

Os produtos produzidos no Líbano são a honra da HORECA Innovations, uma seleção feita por um comitê de especialistas, que apresenta mais de 25 produtos nas áreas de alimentos, bebidas, equipamentos e serviços. A categoria « Rising Stars » homenageia os pequenos produtores que fazem a diferença, enquanto os favoritos do « Board » são selecionados e um « Prémio Público » também é premiado.

O programa Compradores hospedados recebe 25 compradores locais influentes à procura de produtos e parcerias libanesas, enquanto o Job Meeting Point conecta hoteleiros, proprietários de restaurantes e recrutadores com profissionais à procura de novas oportunidades.

HORECA As palestras reúnem mais de 100 palestrantes convidados para mesas redondas diárias sobre tendências, oportunidades e desafios que moldam o setor no Líbano e na região, e o HORECA Studio oferece masterclasses e sessões com renomados líderes e especialistas, além de sessões de assinatura e intercâmbios.

Os talentos estão em destaque durante todo o evento: mais de 200 participantes competem antes de mais de 35 jurados, especialistas e convidados internacionais durante os quatro dias. O Hospitality Salon Culinaire e o Junior Chef Competition são realizados no HORECA Stage. HORECA O teatro acolhe a competição HORECA Barista, recentemente certificada pela Specialty Coffee Association (SCA), bem como a competição Latte Art, a competição Libanesa Bartenders e a competição Mocktail.

No lobby, os visitantes descobrirão produtos alimentares e de bebidas, desde carne, frutos do mar, laticínios e padaria até café, vinho, bebidas espirituosas e não alcoólicas, bem como equipamentos hoteleiros e de cozinha, mobiliário e arquitetura interiores, artes de mesa, roupa de cama, tecnologia, embalagem e consultoria, serviços de recrutamento e formação.

HORECA O Líbano é apoiado pelos Ministérios do Turismo, Economia e Comércio, Indústria e Agricultura, pela Associação dos Industrialistas Libaneses, pela Federação das Câmaras de Comércio, pela União dos Proprietários de Restaurantes, pela União dos Proprietários de Hotéis e pela Associação das Franquias Libanesas.

– FIM –

HORECA Líbano, 10 – 13 novembro 2026 Programa, registro e notícias em horecoshow.com e no aplicativo móvel oficial do HORECA Líbano.

Sobre Serviços de Hospitalidade: Fundada há mais de 30 anos, Serviços de Hospitalidade organiza feiras e eventos dedicados à hospitalidade e catering no Oriente Médio e além, incluindo HORECA Líbano, HORECA Jordânia, HORECA Kuwait, HORECA Riyadh, HORECA Oman, a Feira de Chocolate e Pastelaria (Dubai e Riyadh) e Whisky Live Beirute. Suas plataformas de publicação e mídia incluem Hospitality News Médio Oriente, Líbano Traveler e Sabor & Sabores.

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