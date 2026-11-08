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Maratona de Beirute: Reunião em 29 de novembro

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A maratona de Beirute está se preparando para domingo, 29 de novembro de 2026, data confirmada pelo organizador e pelo calendário internacional AIMS. A coordenação com as instituições acompanha os preparativos para a corrida. A retirada do kit foi anunciada de 24 a 28 de novembro em Antélias, das 15h às 22h. Tanto para os participantes como para os residentes, as próximas direções sobre acesso e tráfego serão essenciais. As informações práticas aqui apresentadas foram verificadas em 7 de novembro.

Vue d’archives du littoral de Beyrouth, en illustration du marathon annoncé le 29 novembre 2026.
Beyrouth vue depuis le littoral, archives de 2019. Cette image ne représente ni la course ni son parcours. © François el Bacha / Libnanews. Tous droits réservés.
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A maratona de Beirute é anunciada para domingo, 29 de novembro de 2026. A data está contida nas informações da Associação Maratona de Beirute e no calendário internacional da AIMS. Três semanas após a data, os preparativos dizem respeito tanto aos pilotos como à organização da cidade em torno da corrida.

O presidente da associação, May el-Khalil, reuniu-se com o Diretor Geral de Segurança Hassan Choucair. Esta troca faz parte da coordenação institucional que precede o evento, apresentada em torno da Praça dos Mártires e do slogan « Beyrouth a cada passo ». Por si só, não é um anúncio pormenorizado das medidas de trânsito.

Maratona de Beirute: várias distâncias para o programa

O programa 2026 inclui a maratona de 42.195 quilômetros e a maratona de 21.1 quilômetros, ambas anunciadas às 6:30 da manhã. A partida dos 10 km é definida às 7:45. Uma corrida de dois quilômetros para jovens e uma corrida de seis quilômetros não programada completam as reuniões apresentadas pela associação.

O organizador indica o encerramento dos registos em 20 de Novembro, ou antes, se for atingida a capacidade. Os limites e condições de idade dependem do teste escolhido. Os participantes devem verificar a categoria correspondente ao seu registo antes de se prepararem para a sua chegada.

Preparação para viagens

Uma corrida na cidade pede aos participantes para antecipar sua chegada, partida e recuperação de seus pertences. Para os residentes, as informações mais úteis serão os horários e limites exatos das restrições de tráfego. Essas duas necessidades se unem: organizar a participação significa tornar o acesso compreensível.

Por conseguinte, é necessário distinguir o calendário desportivo, já confirmado, das instruções operacionais a comunicar para o dia da corrida. As restrições para as sessões de treinamento não descrevem automaticamente as de 29 de novembro. Os pareceres datados das autoridades e do organizador devem orientar a viagem.

A retirada dos números anunciados em Antilhas

A associação planeja entregar os kits de corrida de 24 a 28 de novembro de 2026, das 15h às 22h, em Spinneys, no complexo The Hub em Antélias. O kit inclui o babador e a camisola. Esta passagem antecipada faz parte da preparação material dos pilotos.

O encontro de 29 de novembro mobilizará assim vários espaços: o lugar de retirada antes do evento, a área de montagem e as ruas emprestadas pelas corridas. Para o público, o desafio prático será dispor de informações coerentes entre estas fases.

Benchmarks verificados em 7 de Novembro

A corrida está marcada para domingo, 29 de novembro de 2026. A retirada do kit foi anunciada em Antelias entre 24 e 28 de novembro, das 15h às 22h. Os horários de partida anunciados, as restrições de acesso e de tráfego devem ser verificados nas instruções atualizadas do organizador antes de qualquer viagem. Estes valores de referência são estabelecidos em 7 de Novembro e não substituem instruções aos registantes.

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