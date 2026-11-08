Maratona de Beirute: Reunião em 29 de novembro

A maratona de Beirute está se preparando para domingo, 29 de novembro de 2026, data confirmada pelo organizador e pelo calendário internacional AIMS. A coordenação com as instituições acompanha os preparativos para a corrida. A retirada do kit foi anunciada de 24 a 28 de novembro em Antélias, das 15h às 22h. Tanto para os participantes como para os residentes, as próximas direções sobre acesso e tráfego serão essenciais. As informações práticas aqui apresentadas foram verificadas em 7 de novembro.

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A maratona de Beirute é anunciada para domingo, 29 de novembro de 2026. A data está contida nas informações da Associação Maratona de Beirute e no calendário internacional da AIMS. Três semanas após a data, os preparativos dizem respeito tanto aos pilotos como à organização da cidade em torno da corrida.

O presidente da associação, May el-Khalil, reuniu-se com o Diretor Geral de Segurança Hassan Choucair. Esta troca faz parte da coordenação institucional que precede o evento, apresentada em torno da Praça dos Mártires e do slogan « Beyrouth a cada passo ». Por si só, não é um anúncio pormenorizado das medidas de trânsito.

Maratona de Beirute: várias distâncias para o programa

O programa 2026 inclui a maratona de 42.195 quilômetros e a maratona de 21.1 quilômetros, ambas anunciadas às 6:30 da manhã. A partida dos 10 km é definida às 7:45. Uma corrida de dois quilômetros para jovens e uma corrida de seis quilômetros não programada completam as reuniões apresentadas pela associação.

O organizador indica o encerramento dos registos em 20 de Novembro, ou antes, se for atingida a capacidade. Os limites e condições de idade dependem do teste escolhido. Os participantes devem verificar a categoria correspondente ao seu registo antes de se prepararem para a sua chegada.

Preparação para viagens

Uma corrida na cidade pede aos participantes para antecipar sua chegada, partida e recuperação de seus pertences. Para os residentes, as informações mais úteis serão os horários e limites exatos das restrições de tráfego. Essas duas necessidades se unem: organizar a participação significa tornar o acesso compreensível.

Por conseguinte, é necessário distinguir o calendário desportivo, já confirmado, das instruções operacionais a comunicar para o dia da corrida. As restrições para as sessões de treinamento não descrevem automaticamente as de 29 de novembro. Os pareceres datados das autoridades e do organizador devem orientar a viagem.

A retirada dos números anunciados em Antilhas

A associação planeja entregar os kits de corrida de 24 a 28 de novembro de 2026, das 15h às 22h, em Spinneys, no complexo The Hub em Antélias. O kit inclui o babador e a camisola. Esta passagem antecipada faz parte da preparação material dos pilotos.

O encontro de 29 de novembro mobilizará assim vários espaços: o lugar de retirada antes do evento, a área de montagem e as ruas emprestadas pelas corridas. Para o público, o desafio prático será dispor de informações coerentes entre estas fases.

Benchmarks verificados em 7 de Novembro

A corrida está marcada para domingo, 29 de novembro de 2026. A retirada do kit foi anunciada em Antelias entre 24 e 28 de novembro, das 15h às 22h. Os horários de partida anunciados, as restrições de acesso e de tráfego devem ser verificados nas instruções atualizadas do organizador antes de qualquer viagem. Estes valores de referência são estabelecidos em 7 de Novembro e não substituem instruções aos registantes.

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