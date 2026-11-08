8 novembre 2026
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Hamra Street: A era cosmopolita de Beirute

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Hamra Street: A Idade de Ouro de Beirute Cosmopolitan

Campos simples de figueiras de Barbarie para a avenida mais vibrante do Oriente Médio: nas décadas de 1960 e 1970, Hamra tornou-se o coração intelectual e comercial de Beirute. Cafés Modca e Horse Shoe, teatros al-Madina, Universidade Americana, Fairuz no palco, bancos e lojas de luxo — uma encruzilhada cosmopolita onde árabe, francês, inglês e armênio se misturaram. A guerra civil de 1975 quebrou este momento, mas a memória desta era dourada permaneceu gravada no coração dos Beirutes.

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