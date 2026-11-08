Colômbia: Três soldados mortos por drones

Três soldados foram mortos por drones explosivos em Santa Rosa del Sur, Colômbia, em 7 de novembro. O exército anuncia oito feridos graves e outros cuidadores. A Defensoría pede uma resposta urgente aos alertas locais, sem atribuir o ataque a um grupo armado em sua declaração.

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Três soldados colombianos foram mortos sábado, 7 de novembro de 2026 em um ataque de drones em sua base em Santa Rosa del Sur. A Primeira Divisão do Exército também relata oito ferimentos graves. Menciona outros militares no comando, sem especificar o seu número.

O ataque visava o canto militar do município sul de Bolívar. Aviões não tripulados transportavam explosivos, de acordo com o comunicado militar emitido em 7 de novembro. Os primeiros relatos da imprensa colombiana apontam as explosões em torno do meio do dia, hora local.

Colômbia: oito gravemente feridos, mas nenhum total final

O número de oito é para militares gravemente feridos, nem todos afetados. O exército afirma que várias unidades de saúde acomodam vítimas. Sua declaração não detalha suas identidades ou a natureza dos ferimentos.

As forças armadas alegam ter activado os seus protocolos de segurança e iniciado verificações de danos. O documento não apresenta um balanço material final. Nem designa os autores do ataque. A presença de vários grupos armados na região torna, portanto, impossível atribuir esta operação a um deles.

Segundo a imprensa colombiana, o local abriga o batalhão da selva número 48. O ataque afeta assim uma instalação militar localizada em uma aglomeração, não um confronto relatado em uma posição isolada.

Um Conselho de Segurança foi convocado na Câmara Municipal

A Defensoría del Pueblo, instituição pública de defesa dos direitos, confirma um ataque explosivo no centro da cidade. As autoridades então realizaram um conselho de segurança na prefeitura. Esta reunião seguiu o assassinato de três pessoas no dia anterior. Estas mortes são um episódio separado do registro militar de 7 de novembro.

A instituição observa uma deterioração humanitária no sul de Bolívar. Entre maio e setembro de 2026, identificou 22 emergências relacionadas ao confinamento ou deslocamento em massa. Pelo menos 11.135 pessoas de 4.939 famílias foram afetadas.

Santa Rosa del Sur está em alerta precoce de 2023, atualizado em agosto de 2026. A Defensoría afirma que a comissão interministerial responsável pela sua resposta não foi convocada. Solicita ao Ministério do Interior que o convoque com urgência, e às autoridades locais que verifiquem possíveis viagens. Ela também pediu uma investigação pela acusação para identificar os responsáveis pelos ataques e homicídios.

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