Makhlouta: o pote das montanhas libanesas

Makhlouta combina lentilhas, feijão, grão de bico e cereais em uma panela que está particularmente relacionada com as refeições de inverno nas montanhas libanesas. Em Ersal, um testemunho de família documenta uma preparação sem fritar, enquanto outras versões adicionam arroz, tomate ou kawarma. Este prato da semana distingue tradições atestadas de origens desconhecidas e propõe uma adaptação vegetal para seis pessoas. Ingredientes ponderados, ordem de cozimento, textura e variações permitem preparar uma refeição generosa sem fingir impor uma receita única.

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O makhlouta reúne lentilhas, feijão, grão de bico e cereais no mesmo pote. Este prato tradicional libanês, especialmente associado a aldeias de montanha e refeições de inverno, não é baseado em uma composição única. Seu nome anuncia o princípio: uma mistura. Para este evento do prato da semana, aqui estão suas variantes documentadas e uma receita familiar para seis pessoas, com legumes já cozidos para controlar os tempos de preparação.

Uma história de transmissão, não uma data de nascimento

Seria imprudente atribuir a criação do makhlouta a uma aldeia específica ou em um momento específico. As evidências disponíveis descrevem principalmente práticas familiares transmitidas intergeracionalmente. Eles permitem que o prato seja colocado na cozinha libanesa, sem estabelecer uma certidão de nascimento ou exclusividade nacional.

Um marcador é, no entanto, bem documentado. Em 7 de dezembro de 2014, uma sessão de culinária filmada em Beirute reuniu a experiência de Halime el Houjeiri, de Ersal. Ela preparou makhlouta de sua região com grão de bico, feijão, lentilhas, bulgur, batatas e cebolas. Nesta versão, os ingredientes cozinhar sem passagem prévia para a panela. O sal e o azeite são suficientes para o tempero.

A cozinheira liga esse aprendizado à mãe e à avó. Seu testemunho descreve um prato de inverno, também consumido durante períodos de jejum. Esta história informa uma tradição local e familiar; Não significa que cada casa de Ersal siga exatamente as mesmas proporções.

Da montanha à cozinha familiar, várias makhloutas

A variedade de receitas é constitutiva do prato. Uma preparação patrimonial combina legumes com bulgur, cominho e karamra, uma carne preservada em sua gordura. As cebolas retornaram antes de se juntar ao pote. Esta versão nos lembra que makhlouta não é necessariamente vegetariana, mesmo que ela se presta muito bem a uma preparação inteiramente vegetal.

Outra fórmula, apresentada como especialidade Baskinta, combina lentilhas marrons, arroz, bulgur, feijão branco e vermelho, feijão e grão de bico. O concentrado de tomate traz cor e acidez suave. O azeite vem no momento do serviço. Esta apresentação regional contemporânea não é suficiente para fazer Baskinta o lugar de invenção do prato.

As escolhas familiares abrangem, portanto, vários elementos: o número de leguminosas, a presença de arroz ou batatas, cebolas cozidas ou douradas e a possível adição de carne. Sete ingredientes não são necessários para obter uma makhlouta. Melhor é uma mistura coerente, cada uma bem cozida, do que uma acumulação de grãos ainda firmes.

A receita: uma makhlouta para seis pessoas

A versão proposta aqui é uma adaptação de planta doméstica, não a reprodução exata da receita de Ersal. Favorece feijão e grão de bico já cozido, em seguida, cozinha lentilhas e bulgur no mesmo pote. Conte cerca de 20 minutos de preparação e 45 a 55 minutos de cozimento, dependendo da lente e textura desejada.

300 g de grão de bico cozido e drenado;

300 g de feijão branco cozido e drenado;

180 g de lentilhas castanhas ou verdes secas;

100 g de bulgur a granel;

2 cebolas grandes, cerca de 350 g no total;

4 colheres de sopa de azeite, cerca de 60 ml;

1,5 litros de água quente no início, depois um pouco mais, se necessário;

1 colher de chá de cominho moído, opcional;

1⁄2 colher de chá de pimenta;

1 colher de chá de sal no início, a ser ajustada após a degustação;

Um pouco de salsa cinzelada, opcional, para o serviço.

Os pesos de feijão e grão de bico correspondem ao produto drenado, não ao peso total das caixas. Se esses vegetais já estiverem salgados, reduza o sal inicial. O bulgur sendo trigo, esta receita contém glúten.

1. Prepare ingredientes

Ordenar e enxaguar as lentilhas. Enxaguar o bulgur brevemente em um fino coador. Enxaguar e enxaguar os feijões e grão de bico. Descasque as cebolas e corte-as. Mantenha um pequeno punhado de slats separados se você quiser um enfeite de cebola dourada.

2. Construir base de cebola

Aqueça três colheres de sopa de óleo em uma panela grande com fundo grosso. Adicione as cebolas e cozinhe em fogo médio por 12 a 15 minutos. Mexe-te regularmente. Devem tornar-se macios e ligeiramente dourados, sem enegrecer. Este passo dá à nossa versão o seu sabor mais marcado de cebolas cozidas.

3. Cozinhe as lentilhas antes de misturar

Despeje as lentilhas e água quente. Ferver, depois baixar o calor. Deixe ferver por cerca de 20 minutos, parcialmente coberto. Prove uma lente: deve começar a amolecer, sem necessariamente ser completamente cozido. Estenda esta primeira fase se permanecer dura.

4. Adicione cereais e legumes cozidos

Adicione o bulgur, feijão e grão de bico. Adicione cominho se você usar pimenta e sal. Cozinhe mais 15 a 20 minutos. Mover para o fundo para evitar que os grãos de fixação. Despeje um pouco de água quente se a mistura ficar muito espessa antes das lentes e do bulgur ficarem macias.

5. Ajuste a consistência e servir

Esmague uma ou duas colheres de feijão contra a parede, depois misture: engrossam o caldo sem transformar todo o prato em purê. Gosto e moagem tempero. Corte o calor, deixe repousar por cinco minutos, em seguida, adicione a última colher de óleo. Sirva quente, com as cebolas reservadas anteriormente douradas separadas e, se desejado, alguma salsa.

Mudar a mistura sem perder o tópico de receita

Já cozido feijão vermelho pode substituir brancos com o mesmo peso. Para uma consistência mais próxima de uma sopa, adicione água quente no final da cozinha. Para uma panela mais densa, cozinhe por alguns minutos sem uma tampa mexendo. O resto também engrossa o prato: deve ser levado em conta antes de reduzir o líquido demais.

As leguminosas secas exigem outra organização. Ensome-as e cozinhe separadamente até que estejam macias, então pesem as quantidades cozidas necessárias. Não substitua 300 g de feijão cozido diretamente por 300 g de feijão seco. As necessidades de tempo e água seriam muito diferentes. Na mesa, o sucesso é reconhecido por grãos macios, ainda identificáveis, recolhidos por um caldo ligado em vez de afogados em óleo.

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