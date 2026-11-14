Associação de Bares de Beirute: quatro lugares a preencher

O bar Beirute elegeu quatro membros do seu conselho em 15 de novembro. Quinze candidatos correm. As Forças Libanesas, Kataeb e o Futuro apoiam quatro nomes comuns, incluindo Wassim Bou Tayeh e outros candidatos. Dois membros cessantes procuram um novo mandato de três anos no domingo.

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No domingo, 15 de novembro de 2026, os advogados da Bar Beirute devem eleger quatro membros de seu conselho para um mandato de três anos. Quinze candidatos permanecem pendentes. Na véspera das eleições, as Forças Libanesas, Kataeb e o Futuro Current apoiam os mesmos quatro nomes: Riad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab e Elie Klimos.

Este grupo confronta em particular Wassim Bou Tayeh, apoiado pela Corrente Patriótica Livre, bem como outros candidatos independentes. A Assembleia Geral reúne-se sob a presidência do stickman Imad Martinos. Trata-se de renovar uma parte do conselho, não de eleger uma nova vara.

Associação de Bares de Beirute: 15 candidatos a quatro lugares

A eleição foi originalmente marcada para 1 de novembro. Como a primeira assembléia não encontrou um quórum, a eleição foi adiada para 15 de novembro. Quatro termos estão chegando ao fim: os de Labib Harfouche, tesoureiro da ordem, Elie Klimos, Wassim Bou Tayeh e Alexander Najjar. Klimos e Bou Tayeh representam-se.

As quinze aplicações também incluem Wissam Eid, Soha al-Assaad, Hadi Francis, Adib Zakhour, Hassanein Mourad, Maya Chehab, Mirna Traboulsi, Elias Akl, Elie Kazan, Riyad Chidiac, Maha Zalaqat, Joe Nahoul e Pouzant Bastiajian.

Forças libanesas, Kataeb e o futuro se unem

A aproximação eleitoral envolve as Forças Libanesas e os Kataëb no futuro. Os dois primeiros partidos apoiam respectivamente Riyad Chidiac e Elie Kazan. Maya Chehab goza do apoio do Futuro, sem ser apresentada como membro candidato do movimento. Elie Klimos completa o grupo.

Em seu anúncio de apoio, o setor Futuro Advogado manteve esses quatro nomes.

Essa configuração reúne formações que haviam pertencido à aliança de 14 de março. No entanto, é a favor de uma eleição profissional específica. As candidaturas de Chehab e Klimos não são confundidas com as dos dois representantes partidários, Chidiac e Kazan.

Bou Tayeh e candidatos fora do grupo

Wasim Bou Tayeh, um membro cessante do Conselho, é nomeado para a Corrente Patriótica livre. Por conseguinte, apresenta-se ao agrupamento dos três cursos de formação, defendendo o seu próprio balanço dentro do corpo profissional.

Wissam Eid apresenta-se fora do grupo Chidiac-Kazan-Chehab-Klimos. Os nomes de Soha al-Assaad, Hadi Francis e Maha Zalaqat também estão entre os competidores.

A reunião de 15 de Novembro tem agora de separar estas nomeações e nomear os quatro membros para se sentarem durante os próximos três anos.

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