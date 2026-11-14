Al-Alwani: Corpo devolvido, pista síria examinada

O corpo de Ahmed al-Alwani deixou Beirute para Bagdá em 14 de novembro, de acordo com o embaixador iraquiano. A investigação permanece aberta em pessoas que o acompanharam antes de sua morte. Relatórios de televisão referem-se a uma passagem de suspeitos por Wadi Khaled, sem confirmação judicial pública de tudo isso. Este seguimento remonta à sua chegada de Erbil, o último contacto com a sua família, a identificação genética do corpo e os passos comunicados à Síria, distinguindo as declarações oficiais dos elementos ainda incertos.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O corpo de Ahmed al-Alwani deixou Beirute para Bagdá no sábado 14 de novembro de 2026, enquanto a investigação libanesa continua focada naqueles que o acompanharam antes de sua morte. Relatórios de televisão libaneses referem-se à sua passagem por Wadi Khaled na fronteira síria. Esta alegada rota não constitui, nesta fase, uma decisão judicial pública.

O embaixador iraquiano no Líbano, Mohammad Reda al-Husseini, anunciou a saída do caixão às 0905 horas do aeroporto de Beirute. Uma aeronave privada transportava os restos mortais, acompanhados por vários membros da família. Segundo a sua declaração, a Embaixada tinha cumprido as formalidades judiciais e de segurança libanesas e os procedimentos consulares. Este anúncio confirma a partida para Bagdade, não apenas a hora da chegada ao Iraque.

Al-Alwani: a trilha da passagem através de Wadi Khaled

A informação transmitida sábado de manhã descreve um grupo da Síria por Wadi Khaled, no norte do Líbano, depois saiu após o assassinato. Outro canal libanês já havia relatado na sexta-feira, 13 de novembro, que dois suspeitos neste caso tinham tomado uma passagem não oficial pela área para entrar e sair do território.

Essas histórias convergem em uma rota presumida. No entanto, eles não permitem estabelecer a identidade dos suspeitos, seu papel exato ou seus possíveis patrocinadores. Não há elementos judiciais públicos consultados para confirmar esta reconstituição no seu conjunto. Nem a suposta passagem da Síria estabelece um envolvimento das autoridades sírias.

A informação sobre a cooperação com Damasco requer a mesma cautela. Segundo relatórios televisivos de 13 de Novembro, as autoridades libanesas transmitiram fotografias e números de telefone para encontrar duas pessoas procuradas. O objectivo seria identificá-los e localizá-los antes de um pedido formal de rendição no Líbano.

Um funcionário judicial libanês, entrevistado pela imprensa de língua árabe na sexta-feira, desafiou precisamente os relatos alegando que sua identidade já estava estabelecida. Ele indicou que Beirute havia procurado ajuda síria nesta identificação. Ele apresentou sua fuga para a Síria como uma forte hipótese, sem anunciar sua prisão. Nenhuma rendição de suspeitos no Líbano é confirmada nas informações verificadas para este artigo.

Ontem à noite desde a chegada do Erbil

As declarações iraquianas de 12 de Novembro permitem-nos traçar parte da viagem do antigo deputado. Segundo o oficial de comunicações de segurança iraquiano Saad Maan, Ahmed al-Alwani chegou de Erbil em Beirute na quinta-feira à noite, 5 de novembro. Ele deixou o aeroporto de táxi e chegou a um hotel perto de Raouché.

Menos de uma hora depois de tomar o quarto, ele teria saído explicando à equipe que os amigos vinham buscá-lo. Saad Maan relatou que os funcionários descreveram interlocutores falando com um sotaque sírio e um carro Range Rover branco. Esses testemunhos se referem a pessoas vistas com ele, não suficientes para estabelecer sua nacionalidade ou culpa.

De acordo com o mesmo relato, Al-Alwani ligou para a família duas vezes. A última troca veio do apartamento de Tarik Jdide em Beirute. Após vários dias sem notícias, um parente contatou a embaixada na terça-feira, 10 de novembro. A representação diplomática coordenou o processo com os serviços libaneses.

A descoberta do corpo e a data da morte não devem ser confundidas. As primeiras narrativas publicadas diferiram na linha do tempo da descoberta. Não permitem definir com certeza a hora da morte. O Ministério Público do Tribunal de Cassação, liderado por Ahmad Rami al-Hajj, supervisiona as investigações do ramo de inteligência das Forças de Segurança Interna.

O proprietário do apartamento ouviu, a identidade confirmada pelo DNA

Saad Maan também anunciou a detenção pré-julgamento do proprietário libanês do apartamento. Apresentou-a como medida de precaução relacionada à identificação dos inquilinos. Esta medida não constitui uma condenação ou prova de envolvimento no homicídio.

Em 11 de novembro, o filho de Ahmed al-Alwani chegou ao Líbano a pedido do Procurador-Geral. As autoridades recolheram o seu testemunho e recolheram uma amostra para comparação genética. A decomposição do corpo complicou o primeiro reconhecimento visual dos familiares.

Na noite de sexta-feira, 13 de novembro, a embaixada iraquiana anunciou que tinha recebido os restos mortais a pedido da família. Ela confirmou que as análises de DNA correspondiam às amostras do filho do falecido. Ela também mencionou um exame de scanner e um relatório do médico forense libanês, uma cópia da qual deveria ser dada aos parentes.

A Embaixada indicou que o relatório esclareceu as causas de morte, sem expor os achados médicos no comunicado consultado. Seria, por conseguinte, incorrecto apresentar tal como demonstrou definitivamente um método específico de homicídio. A hipótese de asfixia apareceu em relatos anteriores da mídia, não substituindo a leitura de um resultado forense público.

Um caso continuado entre Beirute e Bagdá

Um antigo representante da província iraquiana de Al-Anbar, Ahmed al-Alwani tinha presidido o Comité Económico do Parlamento. A sua viagem tinha sido marcada pela sua detenção em Ramadi em dezembro de 2013 e mais de 11 anos de detenção. Seu lançamento foi anunciado em abril de 2025 no contexto da aplicação da anistia geral.

Essa trajetória explica a forte ressonância de sua morte no Iraque. Não é possível deduzir o motivo. As informações judiciais relatadas na sexta-feira deixaram em aberto as questões de sua relação com suspeitos e as razões do assassinato.

A embaixada iraquiana afirma continuar a coordenar com os serviços judiciais e de segurança de ambos os países. A transferência do corpo agora permite aos parentes organizar funerais no Iraque. Não encerra o caso libanês: a identificação das pessoas procuradas, a sua possível localização na Síria e as conclusões da investigação ainda são esperadas.

Ilustração: Tribunal de Beirute, fotografia de arquivo sem data, arquivo Libnanews. Este não é o lugar onde o corpo foi descoberto.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews