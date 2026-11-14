Iémen: novas sanções, reforço do embargo

O Conselho de Segurança prorroga as sanções específicas contra o Iémen e está a preparar novas medidas relativas aos componentes utilizados no fabrico de armas. Adoptada em 12 de Novembro, a Resolução 2837 mantém um consenso sobre a parte operativa, mas as diferenças entre Londres e Moscovo permanecem. O calendário distingue entre a renovação das restrições, o mandato de peritos e uma decisão prevista em Janeiro sobre bens de dupla utilização. As actividades humanitárias e o diálogo político continuam a ser questões explícitas.

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O Conselho de Segurança prorrogou as sanções específicas contra o Iémen em 12 de novembro de 2026. Adotada por consenso, a Resolução 2837 mantém os ativos congelados e proibições de viagem até 14 de novembro de 2027. Também está preparando um novo passo no controle de componentes que poderiam alimentar a fabricação de armas Houthis. A votação reúne os quinze membros, mas as suas declarações revelam divergências persistentes sobre a pressão para impor o movimento e a proteção das atividades civis.

A questão não se limita à renovação anual de um dispositivo. Os membros do Conselho procuram adaptar o embargo às cadeias de abastecimento que não só transportam armas acabadas. Partes ou substâncias utilizadas na economia civil também podem ser utilizadas para produzir equipamento militar. O tratamento destas mercadorias de dupla utilização é agora uma empresa explícita, sem que a votação de 12 de Novembro seja equivalente a uma proibição geral já aplicável a todos estes produtos.

Sanções no Iémen: dois calendários separados

As medidas financeiras e as restrições de viagem aplicam-se às pessoas e entidades designadas. Não constituem um embargo comercial geral contra a população iemenita. A sua renovação por 12 meses assegura a continuidade do regime estabelecido pela Resolução 2140 de 2014. O embargo às armas, resultante da Resolução 2216, aprovada em abril de 2015, constitui um quadro distinto, sem prazos anuais comparáveis.

O mandato do grupo de peritos para assistir o Comité de Sanções é prorrogado até 15 de dezembro de 2027. Esta data não deve ser confundida com 14 de Novembro, que foi escolhido para as medidas específicas. O grupo ajuda a documentar a sua aplicação e os circuitos que permitem contornar. A sua retenção proporciona à comissão trabalhos de acompanhamento que vão além do tempo de votação.

O Conselho solicitou igualmente que o grupo fosse composto por seis membros, com conhecimentos especializados dedicados à segurança marítima. Isto reflecte o papel das rotas marítimas no abastecimento militar e nas ameaças à navegação. Fortalece uma ferramenta de investigação e vigilância, sem criar uma nova força naval da ONU.

Componentes de dupla utilização, próximo ponto de negociação

O Conselho tenciona decidir, até 11 de Janeiro de 2027, medidas adequadas para certos componentes químicos e precursores identificados por peritos. As obras devem estar relacionadas com o seu fornecimento, venda, transferência ou desvio para pessoas e entidades designadas. Este prazo abre-se para novas negociações: não significa que já tenha sido elaborada uma lista definitiva de produtos proibidos.

A representante britânica Sarah MacIntosh confirmou esta distinção em sua declaração de voto. Londres, que conduziu as negociações, deseja trabalhar com os outros membros numa lista de mercadorias em causa. Considera que estes componentes apoiam as capacidades de produção de armas locais dos Houthis. Para o Reino Unido, a adaptação dos controlos deverá limitar estas capacidades, em vez de se concentrar exclusivamente na entrega de armas completas.

A dificuldade reside na própria natureza destes produtos. O controlo baseado na sua eventual utilização militar requer identificação dos destinatários e riscos de desvio. Tratar qualquer comércio civil como um suprimento militar sem distinção iria além da lógica orientada do acordo. É precisamente nesta fronteira entre restrições e actividades legítimas que as declarações de voto diferem.

Moscou aprova renovação, método de concursos

A Rússia votou a favor da resolução ao criticar o seu equilíbrio político. Anna Evstigneeva considerou uma abordagem contraproducente que colocaria a responsabilidade por toda escalada em Ansar Allah, o nome oficial do movimento Houthi. No entanto, condenou os ataques à infra-estrutura civil saudita e os obstáculos à liberdade de navegação.

Moscou acredita que as sanções devem facilitar um acordo político e não servir para punir um partido para o conflito. O seu representante também advertiu contra restrições à dupla utilização de bens que impediriam atividades comerciais e humanitárias legítimas. O seu apoio ao texto não era, portanto, válido para todas as propostas de reforço que poderiam vir a seguir.

Esta posição clarifica o alcance do consenso. Os deputados concordaram em manter o quadro comum, mas nem todos deram o mesmo significado ao seu reforço. A votação também não permite que as qualificações políticas utilizadas por algumas delegações contra os Houthis sejam apresentadas como uma nova designação decidida por unanimidade pelo Conselho.

O diálogo e o pessoal detido permanecem no centro

A Somália, também falando em nome da República Democrática do Congo e da Libéria, apoiou a renovação, apelando simultaneamente à contenção de todas as partes. Os três Estados africanos defenderam um acordo inclusivo sob a égide das Nações Unidas, respeitando a unidade e soberania do Iêmen. Solicitaram também a libertação imediata e incondicional do pessoal das Nações Unidas detidos pelos Houthis.

O Reino Unido solicita a mesma libertação, estendendo-se ao pessoal humanitário, diplomático e da sociedade civil. Em sua declaração de 12 de novembro, Sarah MacIntosh também lembrou a magnitude das necessidades humanitárias. Esta preocupação não substitui os controlos militares: exige que a sua implementação não bloqueie a ajuda e o intercâmbio civis autorizados.

O próximo passo identificável é agora a reunião de 11 de janeiro de 2027 sobre componentes e precursores. Será então necessário examinar os produtos efectivamente seleccionados, os destinatários pretendidos e as regras de execução. É este texto adicional, e não só a renovação anual das sanções, que irá clarificar o novo âmbito das restrições.

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