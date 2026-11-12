Em 12 de novembro de 2026, o Parlamento libanês aprovou o projecto de cooperação financeira militar com a Turquia. Dois textos fornecem financiamento para equipamentos e treinamento para envelopes expressos em libras turcas. Organizam notificações anuais, atrasos na utilização e restrições à transferência de mercadorias. Esta votação deve ser distinguida da publicação no Jornal Oficial, das notificações diplomáticas e das entregas efectivas. A leitura dos instrumentos assinados em 2022 e 2023 especifica suas condições.

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Na quinta-feira, 12 de novembro de 2026, o Parlamento libanês aprovou o projeto de lei que autoriza o acordo de cooperação financeira militar e o protocolo de apoio entre o Líbano e a Turquia, transmitido pelo Decreto no 1149. A votação em plenário dá um passo em separado das aprovações já obtidas em comissão. Os textos prevêem um envelope principal de 100 milhões de libras turcas e um protocolo separado de 3,5 milhões de libras turcas. Eles não permitem anunciar uma entrega já feita.

As assinaturas datam de 24 de maio de 2022 em Beirute e 4 de janeiro de 2023 em Ancara. O despacho do Conselho, de 10 de setembro de 2025, não corresponde, portanto, a um novo acordo assinado nesse ano. Adopção pelo Parlamento Europeu em 12 de Novembro. Este é o momento da publicação da informação, não o momento exato da votação. A promulgação, a publicação no Jornal Oficial e o cumprimento das notificações diplomáticas continuam a ser distintos da votação anunciada.

Ajuda militar turca ao Líbano: dois envelopes

O acordo principal estabelece um quadro de 100 milhões de libras turcas para bens e serviços para uso militar. A contribuição deve ser progressivamente disponibilizada ao longo de vários anos, de acordo com a legislação turca e as dotações orçamentais anuais. Este não é um pagamento que é livremente utilizável pelo Tesouro Libanês.

O texto dá prioridade às empresas e organismos nacionais turcos baseados na produção inteiramente local. Os projectos financiados devem seguir os procedimentos acordados entre os dois governos. O Ministério da Defesa libanês e o Ministério da Defesa Nacional turco aplicam o acordo. Embaixadas e seus adidos militares servem como pontos de contato.

Outro aspecto do protocolo de 3,5 milhões de libras turcas é a despesa com formação, cursos e visitas. Seu preâmbulo menciona as Forças Armadas Libanesas, as Forças de Segurança Interna, a Segurança Geral e a Segurança do Estado. Dependendo das atividades elegíveis, o apoio pode cobrir custos de transporte, alojamento, vida e treinamento. Alguns programas comunicados como particularmente dispendiosos pela parte turca estão excluídos.

Ambos os montantes são expressos em lira turca nos textos. Uma conversão do dólar dependeria de uma data e taxa de câmbio específicas. Apresentá-los hoje como dólares garantidos seria, portanto, enganoso. Os envelopes também não provam que todas as dotações já tenham sido mobilizadas ou gastas.

Requisitos a notificar e dotações a utilizar

O principal acordo exige que o Líbano apresente as suas propostas prioritárias após a entrada em vigor. Devem descrever as necessidades e as características técnicas do projecto. As autoridades libanesas actualizam as suas propostas antes do final de Janeiro. A parte turca notificará anualmente o montante atribuído e os projectos a que diz respeito.

O prazo de cinco anos não significa que todo o financiamento venha imediatamente. O texto prevê cinco anos para utilizar um subsídio a partir da data da notificação. Os montantes não utilizados no final deste período deixam de estar disponíveis para o Líbano e permanecem disponíveis para a Turquia.

O mecanismo também distingue recepção e pagamento. As autoridades libanesas devem confirmar, através de canais diplomáticos, uma entrega plena e coerente em conformidade com as condições contratuais e as verificações previstas. Se uma compra exceder o subsídio autorizado, o acordo não exige que Ancara cubra o suplemento. O excesso é da responsabilidade do lado libanês.

O protocolo de formação organiza igualmente uma atribuição gradual e uma notificação anual das utilizações. Prevê a utilização do apoio através de uma conta no âmbito do adido militar turco no Líbano. Por conseguinte, este enquadramento difere dos auxílios orçamentais gerais ou de um empréstimo que Beirute teria sem afectação.

O equipamento não pode ser transferido livremente

O texto principal submete a retirada dos activos do inventário à autorização escrita prévia da Turquia. Também proíbe a sua transferência, ou a transferência do seu direito de uso, para outro Estado ou para um terceiro sem acordo escrito. Estas disposições regem o destino dos fundos financiados após a sua recepção.

O Acordo recorda que as suas disposições não devem afectar as obrigações internacionais das partes. Exclui a sua utilização contra os interesses, segurança ou integridade territorial de outros Estados. Uma cláusula protege as informações classificadas trocadas neste contexto, inclusive após o término do acordo.

O período inicial previsto é de cinco anos a contar da data de entrada em vigor, com renovações anuais, excepto se for dado aviso de cessação. A exaustão completa do envelope também termina o dispositivo. Ambos os textos prevêem a resolução de litígios através de negociações diplomáticas, sem recorrer a terceiros ou jurisdição internacional no seu próprio mecanismo.

Comités a votar em 12 de Novembro

A Comissão dos Assuntos Externos aprovou o projecto em 25 de Setembro de 2025. A Lei de Defesa foi adotada em 16 de outubro de 2025. O relatório assinado pelo seu presidente, Jihad Samad, confirma esta data. Esta não é uma decisão tomada em outubro de 2026.

O Comité de Finanças e Orçamento realizou-se em 14 de Setembro de 2026, presidido por Ibrahim Kanaan. Yassine Jaber, Ministro das Finanças, e Michel Menassa, Ministro da Defesa, participaram na sessão. Seu relatório indica a aprovação unânime dos membros presentes, sem alteração do projeto apresentado.

Michel Menassa apresentou o esquema como suporte para equipamentos e treinamento. No entanto, esta apresentação política não substitui as condições estabelecidas nos instrumentos. Estas disposições prevêem a entrada em vigor após a recepção da última notificação diplomática que confirme a conclusão dos procedimentos internos de cada parte. Por conseguinte, a adopção de 12 de Novembro não prova, por si só, que essas notificações tenham sido concluídas. A publicação no Jornal Oficial e a execução financeira não são estabelecidas pela expedição que anuncia a votação.

Militar libanês e pessoal blindado, fotografia de arquivo publicada em fevereiro de 2025. Não representa a entrega turca nem o equipamento financiado pelo presente acordo. Foto: Exército Libanês, direção de Orientação / Image Bank Libnanews. Libnanews vestido editorial, fotografia inteira preservada.

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