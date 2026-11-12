A Feira de Trípoli: A Jóia Inacabada de Oscar Niemeyer no Líbano

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Feira de Trípoli: Jóia inacabada de Oscar Niemeyer no Líbano

Desenhada em 1962 por Oscar Niemeyer, a Feira Internacional Rachid Karamé em Trípoli está listada como Património Mundial da UNESCO em 2023. Siga a Libnanews. Fotos: Roman Deckert (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons; Libnanews.

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