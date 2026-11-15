O PIB libanês inclui a economia informal?

A economia informal e o PIB não são dois conjuntos completamente separados no Líbano. As 2024 contas do Serviço Central de Estatística (CAS) incluem ajustamentos para actividades informais ou de difícil registo. Sua ordem de grandeza atinge cerca de 30% da produção gravada. No entanto, a CAS afirma que o nível dessas atividades permanece incerto. Essa indicação corrige uma ideia comum: o que escapa da observação administrativa direta não está necessariamente ausente da riqueza medida produzida. No entanto, não fornece uma estimativa precisa do peso da economia informal. O denominador citado, « produção registada », deve ser conservado na sua forma actual.

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A economia informal e o PIB não são dois conjuntos completamente separados no Líbano. As 2024 contas do Serviço Central de Estatística (CAS) incluem ajustamentos para actividades informais ou de difícil registo. Sua ordem de grandeza atinge cerca de 30% da produção gravada. No entanto, a CAS afirma que o nível dessas atividades permanece incerto.

Essa indicação corrige uma ideia comum: o que escapa da observação administrativa direta não está necessariamente ausente da riqueza medida produzida. No entanto, não fornece uma estimativa precisa do peso da economia informal. O denominador citado, « produção registada », deve ser conservado na sua forma actual.

Economia informal e PIB: uma correcção já incluída

A caixa relativa às actividades informais e não registadas figura no relatório CAS sobre as contas nacionais de 2024. Ele indicou que algumas atividades estavam no setor informal, enquanto outras eram difíceis de medir regularmente ou mesmo de medir. Os ajustamentos já estão incluídos nas estimativas oficiais para cobrir o seu valor.

O PIB de 30,5 bilhões de dólares publicado para 2024 não é, portanto, simplesmente uma soma de declarações de impostos não corrigidas. Adicionar automaticamente 30% a este valor para obter um suposto « PIB real » arriscaria a dupla contagem. A correção já mencionada pertence ao aparelho de medição.

O CAS não apresenta este valor de referência como resultado de um recenseamento completo de empresas informais. Ela formula-o como uma ordem de grandeza. O relatório não apresenta uma repartição por ramo, região, dimensão da empresa ou meios de pagamento.

Por que 30% não significa 30% do PIB

Uma proporção depende sempre da sua base. Trinta unidades somadas a cem unidades cadastradas representam 30% da base inicial. São responsáveis por aproximadamente 23,1% do total de 130 unidades. Este exemplo puramente aritmético mostra por que uma porcentagem de correção não lê como parte do total corrigido.

Não se pode concluir que a informalidade represente 23,1% do PIB libanês. A formulação CAS abrange a produção registrada e medidas de valor agregado do PIB. O consumo intermédio, os métodos sectoriais e outros ajustamentos impedem que esta ilustração seja transformada numa estimativa nacional.

Indicação disponível Leitura correta Conclusão não estabelecida Correcção de cerca de 30% da produção registada As atividades difíceis de observar são levadas em conta Informal representa exactamente 30% do PIB Ajustamentos já incluídos nas contas PIB oficial excede a única medida registada directamente Há que acrescentar mais 30% ao PIB publicado Nível reconhecido como incerto Resta uma margem de estimativa Um censo completo estabeleceu este montante

Dinheiro não é uma definição estatística de informal

Uma empresa declarada pode aceitar pagamentos em dinheiro. Um pagamento bancário por si só não prova que qualquer actividade ou emprego em causa seja declarado. Os meios de liquidação e o estatuto económico de uma actividade respondem a diferentes questões.

Nem a dolarização fornece uma fronteira confiável. Uma venda paga em dólares pode ser registrada, enquanto um negócio de livros pode escapar de registros administrativos. Por conseguinte, a caixa CAS não mede o volume de notas em circulação nem a parte de transacções fora dos bancos.

Também não fornece informações sobre a legalidade de uma determinada empresa. Informalidade, falta de registro, pagamento em dinheiro e atividade criminosa não são sinônimos. Agrupando-os sob uma única figura removeria distinções essenciais para entender os dados.

Emprego informal é ainda outro indicador

Uma proporção de empregos informais mede pessoas ou cargos de acordo com critérios relacionados com o emprego. Uma parte da produção mede um valor económico. Os empregos nem todos têm a mesma produtividade ou tempo de trabalho. Por conseguinte, um rácio de produção não pode ser substituído por um rácio de emprego.

Do mesmo modo, o número de empresas não registadas não permite conhecer directamente a sua contribuição para o PIB. Muitas pequenas actividades podem produzir menos valor acrescentado do que um pequeno número de grandes empresas. É necessário conhecer sua produção e consumo intermediário, não só para contá-los.

Um limite que requer dados mais precisos

O âmbito da caixa é claro: as contas nacionais procuram incluir a produção que é difícil de observar, reconhecendo ao mesmo tempo a incerteza da sua estimativa. Não determina como essa participação evoluiu entre 2024 e 2026. Também não é possível quantificar uma receita fiscal recuperável.

Outros trabalhos exigiriam uma repartição dos ajustamentos, da sua metodologia de actualização e de inquéritos recentes. Esta informação permitiria uma melhor compreensão das actividades em causa sem transformar uma correcção estatística aproximada numa medida exaustiva da economia oculta.

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