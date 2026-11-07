Líbano-Kuwait: Aoun investe em investimentos

Joseph Aoun recebeu em 6 de novembro em Baabda Georges Fayyad e os parceiros do Kuwait de Uniterminais. O grupo apresentou suas atividades de petróleo e armazenamento e projetos de desenvolvimento no Líbano. O Presidente deseja reforçar o investimento e a confiança comuns. Nenhuma quantidade, construção precisa ou cronograma foi tornado público. Os empregos adicionais mencionados continuam a ser um objectivo, embora as garantias mencionadas pela Aoun não constituam um compromisso financeiro anunciado pelo Estado para com a empresa.

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Joseph Aoun quer expandir os investimentos libaneses-Kuwaiti para além das relações comerciais existentes. O presidente recebeu em 6 de novembro em Baabda Georges Fayyad, presidente do conselho de administração da Uniterminals, bem como diretores representando os parceiros do Kuwait da empresa. A delegação apresentou as suas actividades de petróleo e armazenagem e os seus projectos de desenvolvimento no Líbano.

Investimentos libaneses-Kuwaiti no centro do comércio

Aoun destacou as habilidades humanas e a localização geográfica do país. Ele esperava que as empresas libanesas e kuwaitianas desenvolvessem projetos conjuntos baseados na partilha de competências e recursos. Ele também lembrou o apoio histórico do Kuwait para o Líbano.

Georges Fayyad e membros da delegação apresentaram a criação de empregos adicionais como um objetivo de seu desenvolvimento. A Presidência refere a sua vontade de aumentar o seu investimento, sem descrever nenhum projecto específico.

Confiança como condição dos projetos

O Presidente salientou a melhoria do ambiente económico e as garantias que poderiam incentivar os investidores. Este discurso não anuncia uma garantia do Tesouro aos Uniterminais. O relatório não menciona qualquer contrato assinado, montante, calendário ou número de lugares.

Assim, o encontro abre uma discussão com parceiros identificados já envolvidos na empresa. Os próximos elementos esperados são a natureza dos investimentos seleccionados, o seu financiamento e as fases da sua execução.

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