Gaza: As mortes atingem 74.640

O Ministério da Saúde de Gaza registrou um total de 74.640 mortes e 175.947 lesões em 7 de novembro de 2026. Os hospitais receberam dez corpos em 48 horas, incluindo dois restos encontrados, e registraram 22 feridos. Doze óbitos foram adicionados após validação do arquivo. Assim, a evolução do total não corresponde apenas aos resultados de novos ataques. O alívio permanece impedido de chegar a algumas vítimas sob os escombros e nas estradas.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Segundo o Ministério da Saúde em Gaza, ocorreram 74.640 mortes e 175.947 lesões desde 7 de outubro de 2023. Seu boletim de sábado, 7 de novembro de 2026 lista dez corpos recebidos em hospitais em 48 horas. Ele também relata 22 feridos. Distingue entre novas mortes, mortos dos ferimentos e restos mortais encontrados. Um total de 12 óbitos adicionais também foram incluídos após a validação do arquivo.

A contagem inclui seis novas mortes e duas pessoas que morreram de seus ferimentos. Dois restos mortais foram encontrados. Essas categorias descrevem diferentes situações. Os dez corpos registados não correspondem, portanto, a dez pessoas mortas em novos ataques apenas durante este período.

Revisão Humana de Gaza: 12 arquivos adicionados

O Ministério afirma que acrescentou doze mortes ao balanço cumulativo após completar suas informações e obter sua validação. Esta regularização ocorreu desde a anterior actualização administrativa, de 31 de Outubro. Diz respeito ao registo das vítimas e não permite a data da sua morte em 7 de Novembro.

Este esclarecimento explica parte da evolução do total. O boletim de 5 de novembro registrou 74.618 mortes, em comparação com 74.640 no boletim de 7 de novembro. A diferença 22 inclui os dez corpos recebidos pelos hospitais e os doze arquivos validados. Apresentar este aumento como o registro de novas greves nos últimos dois dias confundiria mortes recentes, restos e adições ao registro.

O número cumulativo de lesões aumentou de 175.925 para 175.947 nos mesmos boletins. Este aumento corresponde a 22 feridos notificados durante as 48 horas abrangidas pelo último comunicado. As autoridades sanitárias não fornecem nesta publicação uma discriminação por local, idade ou gravidade dos ferimentos.

Uma contagem separada desde o cessar-fogo

O Ministério também publica uma série que abrange o período aberto pelo cessar-fogo de 11 de outubro de 2025. Foi 1.610 mortos e 5.819 feridos em 7 de novembro de 2026. O número de restos encontrados durante este período é de 849 separadamente.

O boletim de 5 de novembro indicou 1.602 mortes e 847 restos mortais. As seis novas mortes e as duas mortes por seus ferimentos são responsáveis por esse aumento de oito vezes. Os dois corpos encontrados carregam o número de restos recuperados para 849.

Estas séries cobrem parte do período aberto em outubro de 2023. Por conseguinte, não acrescentam ao balanço global. Eles refletem a contínua perda de vidas e a busca de corpos após o cessar-fogo entrou em vigor. O comunicado de imprensa não detalha as circunstâncias individuais de cada morte.

As vítimas permanecem fora de alcance

Informações médicas transmitidas no sábado indicam que as vítimas ainda estão sob as ruínas e em estradas inacessíveis. A ambulância e as equipas de resgate não chegam a todos. O total publicado depende dos corpos recuperados, dos óbitos registrados e dos registros validados pelas autoridades de saúde.

A descoberta de um corpo pode ocorrer muito depois da morte da pessoa. Seu registro em um boletim diário então conta sobre o tempo de sua recuperação ou registro. Não basta estabelecer a data do ataque que causou a morte.

Os números apresentados são os das autoridades sanitárias de Gaza. Sua última newsletter não fornece uma lista das dez pessoas recebidas em hospitais, nem detalhes dos doze arquivos adicionados. A investigação continua dependente do acesso aos escombros e da capacidade dos trabalhadores de socorro para chegar a locais onde as vítimas ainda são relatadas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews