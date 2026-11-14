Líbano: Duas trajetórias opostas nos serviços

A informação e a comunicação libanesa cresceram 20,1% no volume em 2024, enquanto os serviços de negócios caíram 22,8%. As contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS) mostram, assim, duas trajetórias opostas dentro de uma economia em queda de 5,2%. No entanto, o contraste não é suficiente para concluir que houve uma recuperação geral da tecnologia digital ou um colapso uniforme de todas as profissões de consultoria. As categorias são amplas. « Informação e comunicação » refere-se à sucursal J. Os serviços empresariais consistem em sucursais M e N, que abrangem atividades profissionais, científicas e técnicas, bem como serviços administrativos e de apoio. O quadro não fornece um resultado separado para cada comércio ou empresa.

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A informação e a comunicação libanesa cresceram 20,1% no volume em 2024, enquanto os serviços de negócios caíram 22,8%. As contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS) mostram, assim, duas trajetórias opostas dentro de uma economia em queda de 5,2%. No entanto, o contraste não é suficiente para concluir que houve uma recuperação geral da tecnologia digital ou um colapso uniforme de todas as profissões de consultoria.

As categorias são amplas. « Informação e comunicação » refere-se à sucursal J. Os serviços empresariais consistem em sucursais M e N, que abrangem atividades profissionais, científicas e técnicas, bem como serviços administrativos e de apoio. O quadro não fornece um resultado separado para cada comércio ou empresa.

Informação e comunicação libanesas: o retorno ao nível de 2019

O valor acrescentado da informação e comunicação atingiu 57.461 bilhões de livros diários em 2024, em comparação com 37.092 bilhões em 2023. Isso representa um aumento nominal de 54,9%. Parte vem dos preços: o deflator aumenta em cerca de 29%. Após correção, o aumento da atividade é de 20,1%.

O cálculo utiliza £44,535 bilhões de valor acrescentado de 2024 a 2023 preços. Evita a comparação directa dos montantes correntes sujeitos a preços diferentes. Por conseguinte, a taxa de 20% publicada de forma arredondada não deve ser entendida como um simples aumento das tarifas telefónicas.

A trajetória desde 2019 permanece irregular. A preços de referência de 2019, o valor acrescentado passou de 1.628 mil milhões naquele ano para 762 mil milhões em 2020 e depois para 688 mil milhões em 2021. Em 2022, totalizou 1.179 mil milhões, 1.407 mil milhões em 2023 e 1.689 mil milhões em 2024. O último nível é cerca de 3,7% maior do que em 2019.

Os serviços empresariais caem apesar do aumento nominal

Os serviços empresariais têm um resultado inverso. Seu valor acrescentado atual aumentou de £ 267.941 bilhões em 2023 para £ 275.449 bilhões em 2024. O aumento nominal é de 2,8%. No entanto, o montante de 2024 a preços de 2023 é de apenas 206 724 mil milhões. A diminuição do volume é de 22,8%.

O deflator neste ramo aumenta em cerca de 33%. Isto explica porque uma actividade significativamente reduzida pode produzir um valor corrente ligeiramente mais elevado. Confiar apenas na quantidade nominal teria, portanto, invertido o diagnóstico na produção.

Filial, ano 2024 Valor acrescentado actual Variações de preços, arredondadas Variação de volume recalculada Informação e comunicação 57 461 mil milhões de LL +29% +20,1 % Serviços prestados às empresas 275 449 mil milhões de LL +33 % – 22,8%

A indústria de serviços de negócios continua a ser muito maior no valor atual. Representa 10,8% do valor total acrescentado a preços de base em 2024. Informação e comunicação representam 2,3%. Os denominadores aqui são idênticos: valor acrescentado total, não PIB a preços de mercado, que também inclui impostos líquidos sobre os produtos.

O peso das sucursais altera o resultado nacional

A tabela de contribuições ilustra esta diferença de tamanho. A informação e a comunicação trazem cerca de 0,3 pontos percentuais para o crescimento do PIB em 2024. Os serviços empresariais tiram cerca de 2,7 pontos. O aumento acentuado do primeiro ramo compensa, portanto, apenas uma pequena parte da queda no segundo.

Essa decomposição explica por que uma recessão pode coexistir com atividades em expansão. As taxas sectoriais não têm uma média directa. Seu peso na economia conta tanto quanto sua variação. Um ramo limitado que aumenta em 20% pode ter menos efeito no total do que um ramo grande que diminui em uma taxa comparável.

Os serviços empresariais não tinham recuperado para níveis pré-crise. O seu valor acrescentado a preços de referência atingiu 3.532 mil milhões de libras em 2024, em comparação com 5.474 mil milhões de libras em 2019. Isto corresponde a cerca de 64,5% do nível inicial. A diminuição de 2024 ocorreu após um aumento de 2% em 2023 na série CAS arredondada.

Nem conta de trabalho nem telecomunicações

Valor adicionado mede a riqueza criada após dedução do consumo intermediário. Não representa o volume de negócios bruto das empresas. Uma variação pode, portanto, depender tanto da produção vendida como dos bens ou serviços utilizados para produzi-la.

Também não mede directamente o emprego. Um aumento de 20,1% no volume não significa um aumento equivalente no número de empregados. Seria necessário um inquérito ao trabalho ou dados administrativos comparáveis para determinar a evolução da mão-de-obra. As contas de produção não fornecem esta informação.

A redução da sucursal J aos operadores de telecomunicações seria igualmente enganosa. Inclui várias actividades de informação e comunicação. O quadro agregado não permite a distribuição do resultado entre telecomunicações, computadores, meios de comunicação social ou outros serviços relevantes. Também não permite que a progressão seja atribuída a um determinado investimento anunciado após 2024.

Dois mercados que não coincidem com as exportações

Serviços empresariais podem ser vendidos a clientes libaneses ou estrangeiros. Por conseguinte, o seu declínio não é sinónimo de um declínio idêntico das exportações de serviços. Por outro lado, os serviços exportados incluem outras atividades como viagens e transporte. Ambos os conjuntos têm perímetros diferentes.

O ficheiro CAS fornece uma medida anual de 2024, revista com os anos anteriores. Não propõe uma previsão sectorial para 2026. O contraste entre estas sucursais exige agora dados mais finos sobre os seus clientes, subactividades e pessoal, a fim de compreender o que está por trás das duas médias nacionais.

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