Essenciais em 5 minutos: 14 de novembro, 8 am

Sábado, 14 de Novembro, 8 da manhã. Tempo de Beirute: o FMI completa sua missão sem acordo bancário e o exército libanês se prepara para o recrutamento. O CENTCOM nega a destruição de um radar no Bahrein reivindicado pelo Irão. Nos Estados Unidos, a FAA novamente permite partidas sem um retorno geral ao normal. Em Paris, 21 estações de metro devem ser fechadas para manifestações. Os factos adquiridos distinguem-se das declarações das partes e dos prazos ainda esperados.

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No Líbano, o FMI encerrou sua missão sem acordo bancário e o exército estava se preparando para o recrutamento de especialistas. No Golfo, Washington contesta a destruição de um radar reivindicado por Teerão. Nos Estados Unidos, as partidas aéreas são novamente permitidas, sem um retorno geral ao normal. Em Paris, os encerramentos da estação acompanharão os eventos de sábado.

Essentials em 5 minutos, sábado 14 novembro 2026 edição às 8 horas Beirute hora. Isto distingue entre as decisões tomadas, as declarações das partes e os prazos ainda esperados. Os eventos americanos da noite de sexta-feira correspondem à noite de sexta-feira a sábado no Líbano.

Essencial em 5 minutos: no Líbano, os depósitos ainda estão à espera de um acordo

A missão do Fundo Monetário Internacional foi concluída na sexta-feira, 13 de Novembro. A equipe de Ernesto Ramirez Rigo, que está presente em Beirute desde 10 de novembro, observa o progresso em posições esclarecedoras. No entanto, apela a novos trabalhos antes de um acordo sobre uma estratégia de reestruturação bancária sustentável.

Três requisitos emergem de sua declaração. A lei de resolução bancária deve aplicar-se em todos os casos. Os reembolsos devem respeitar a liquidez disponível, a solvência do Banco do Líbano e a sustentabilidade da dívida pública. Por último, a distribuição das perdas deve respeitar a hierarquia dos pedidos de protecção dos requerentes.

O projeto de lei sobre estabilização financeira e recuperação de depósitos permanece diante do Parlamento. A Missão não define calendários de reembolso individuais, montantes de financiamento ou datas de pagamento. Para os aforradores, portanto, o progresso técnico não constitui um retorno imediato. As discussões devem continuar nas próximas semanas.

Sul do Líbano: preparar o pós-FINUL, sem dispositivo parado

Joseph Aoun recebeu sexta-feira Imran Riza, Coordenador Humanitário das Nações Unidas no Líbano. Segundo a Presidência, a reunião centrou-se na situação no Sul e nas consultas para evitar um vazio após o termo do mandato operacional da UNIFIL.

No final desta reunião, não foi anunciado qualquer acordo sobre a composição ou o calendário de um dispositivo de substituição. Esta abordagem diplomática também não é um anúncio de cessação de incidentes no terreno. Relatos de greves e tiros relatados nesta sexta-feira em vários locais permanecem separados das discussões sobre a presença internacional.

Recrutamento: Exército abre inscrições segunda-feira

As Forças Armadas Libanesas receberão nomeações de 16 de novembro a 18 de dezembro de 2026 inclusive. O seu anúncio de 13 de Novembro diz respeito a militares e civis. O depósito deve ser feito pessoalmente no quartel de Karantina, com a música do exército.

O calendário é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h no Líbano. Para as mulheres, o comunicado de imprensa reserva pedidos de diplomas em saúde, orientação, tecnologia da informação ou electrónica, telecomunicações. As condições dependem do grau e da especialidade.

O comando convida os interessados a consultar os documentos necessários no quartel e no seu site oficial. Arquivar um arquivo não é uma admissão. Nenhum número de posições ou datas de revisão estão incluídos no noticiário principal.

Bahrein: CENTCOM nega Irã · Vozes globais

O Comando Central dos EUA negou na sexta-feira a destruição de um radar de alerta precoce no Bahrein reivindicado pelos guardas revolucionários iranianos. Ele afirma que dois drones atacaram o reino foram abatidos por forças americanas, sem ferimentos ou danos.

Esta é a versão americana, não uma confirmação independente de interceptações. O tempo exato e os meios utilizados não são especificados. Teerão tinha apresentado a operação alegada como uma resposta a um ataque a uma torre de telecomunicações em Sirik, no sul do Irão.

As duas declarações, portanto, se opõem ao resultado do episódio. Nem a destruição anunciada pelo Irão nem todo o processo descrito por Washington devem ser apresentados como estabelecido por uma investigação independente. Nenhum acordo de desfasamento surge desta negação.

Estados Unidos: as partidas retomam, as perturbações persistem

A FAA levantou a suspensão nacional das partidas na sexta-feira à noite, hora dos EUA, após um desligamento do tráfego aéreo. As aeronaves podem sair, mas as companhias aéreas ainda precisam reorganizar voos cancelados ou desviados e suas conexões.

O Secretário de Transportes Sean Duffy atribuiu a falha em sobrecarregar interruptores e roteadores antigos. Ele avisou que voltar à capacidade máxima levaria tempo. A sua explicação continua a ser a das autoridades nesta fase, não uma conclusão independente do inquérito.

Markwayne Mullin, Secretário de Segurança Interna, inicialmente excluiu um ataque cibernético antes de ser matizado: não há evidências neste momento, mas a verificação continua. Apresentar essa hipótese como definitivamente rejeitada seria, portanto, prematuro.

Em seu boletim 0224 UTC no sábado, a FAA ainda menciona suspensões direcionadas solicitadas pelas empresas. Seus prazos de validade anunciados não provam uma recuperação eficaz. A agência está planejando um novo ponto na rede às 11 horas UTC, ou uma da tarde em Beirute. Os passageiros devem verificar cada segmento com sua transportadora antes de chegar ao aeroporto.

Paris: 21 estações fecharão sem horário de funcionamento

A RATP anuncia o encerramento de Châtelet e Les Halles no sábado das 10h, horário de Paris. Outras 19 estações seguirão às 11 horas, incluindo Bastille, Concorde, Invalides e Charles de Gaulle-Étoile. Estas horas correspondem às 11 da manhã e depois ao meio-dia em Beirute.

As medidas são tomadas a pedido da prefeitura de polícia para manifestações. Os comboios passarão continuamente em estações fechadas e as ligações não serão seguradas. Serão também interrompidas duas secções: Kléber-Charles de Gaulle-Étoile e Hôtel de Ville-Châtelet.

Uma estação fechada não significa parar uma linha inteira. Os passageiros devem, portanto, verificar o seu itinerário específico, incluindo a viagem de regresso. A reabertura dependerá da autorização da prefeitura; Nenhum calendário geral é anunciado na newsletter consultada sábado de manhã.

Capa: Fotos de arquivo do Banco do Líbano publicadas em maio de 2019, © François el Bacha / Libnanews, e JFK Tower, abril de 2012, © Ad Meskens / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Assembleia Libnanews; Essas imagens não mostram os eventos de novembro de 2026.

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