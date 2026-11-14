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Essentials em 5 minutos, 14 de novembro de 2026, 8 am Beirute, Facebook completo–YouTube

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Essentials em 5 minutos, 14 de novembro de 2026, 8 am Beirute, Facebook completo–YouTube

Essentials sábado, 14 de novembro de 2026, 8 da manhã, hora de Beirute. FMI, Sul do Líbano, recrutamento militar, negação americana no Bahrein, retomada de partidas nos Estados Unidos e encerramentos do metrô de Paris. Fatos, declarações e incertezas distintos. Versão completa, cerca de cinco minutos. Narração francesa Vivienne. Arquivo de fotos documentais, datas e créditos na tela. Banco do Líbano e Ras Naqoura: François el Bacha/Libnanews, arquivos publicados em 2019. Exército: Direção de Orientação/Libnanews, arquivo publicado em fevereiro de 2025. Qom: Mostafa Meraji, 6 de maio de 2011, CC0. JFK : Ad Meskens, abril de 2012, CC BY-SA 3.0. Châtelet : Chabe01, 27 de novembro de 2016, CC BY-SA 4.0. Boxe e vestir Libnanews; adaptações de fotos JFK e Châtelet sob suas respectivas licenças. https://creativecommons.org/licensas/by-sa/3.0/ https://creativecommons.org/licensas/by-sa/4.0/

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