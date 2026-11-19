Glastonbury revelou seu primeiro pôster para 2027 em 18 de novembro. Harry Styles, Billie Eilish e Sam Fender liderarão as noites do Estágio da Pirâmide, enquanto Cher ocupará o nicho das Lendas de Domingo. O festival retornará à Fazenda Worthy de 23 a 27 de junho, após uma pausa em 2026. Massive Attack, Kraftwerk, The xx, Christine e as rainhas e Tinariwen também estão entre os nomes anunciados. Esta primeira seleção ainda não é a programação completa ou a programação detalhada de concertos.

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Glastonbury 2027 revelou seu primeiro pôster na quarta-feira, 18 de novembro. Harry Styles, Billie Eilish e Sam Fender conduzirão a programação Pyramid Stage. Cher ocupará o nicho de « Legends » no domingo à tarde. O festival britânico retornará a Worthy Farm em Pilton, Somerset, de 23 a 27 de junho de 2027, após um ano de folga em 2026.

Glastonbury 2027: quatro nomes, dois compromissos

O anúncio distingue as grandes noites do palco principal da nomeação de domingo dedicada a uma figura de música popular. Caro está, portanto, entre os principais nomes anunciados, mas não como uma quarta manchete noturna. O nicho das Lendas incluía Diana Ross, Kylie Minogue e Rod Stewart.

Harry. Styles fará a sua estreia no festival. Billie Eilish vai encontrar uma cena que ela já tinha dominado em 2022. Sam Fender também foi produzido durante esta edição, antes do concerto do cantor americano. Sua presença em 2027 é agora anunciada, e já não se enquadra nas suposições que acompanham a preparação do festival.

Massive Attack, Kraftwerk e The xx também anunciaram

A primeira seleção não se limita a estes quatro artistas. O cartaz oficial inclui Massive Attack, Little Simz, Chase & Status, The xx, Lily Allen e Ezra Collective. Kraftwerk, Underworld, Basement Jaxx e Bonobo também são apresentados ao lado de Robyn, FKA Twigs e Blood Orange.

Christine e os Queens e Tinariwen também estão confirmados. A lista inclui Kacey Musgraves, Leon Bridges, Lianne La Havas, Primal Scream, The War on Drugs and Young Fathers. Esses nomes compõem um primeiro anúncio coletivo, não o calendário completo de concertos.

O organizador apresenta expressamente este cartaz como um passo. Outros artistas e atrações ainda precisam ser revelados. O documento, assinado por Stanley Donwood, não permite que cada grupo tenha uma hora de passagem ou uma cena específica.

Um retorno em junho após o intervalo de 2026

As datas oficiais cobrem cinco dias, de quarta-feira 23 a domingo 27 de junho. Eles designam o período do festival e não significam que cada um dos artistas anunciados ocorrerá na abertura. O site continua a ser Worthy Farm: a edição de 2027 marca uma recuperação após o ano sem festival de 2026.

Os bilhetes gerais já são anunciados como esgotados pela organização. Ele prevê um desconto em bilhetes cancelados ou devolvidos na primavera de 2027. Por conseguinte, a publicação da programação não corresponde a uma nova abertura geral das vendas.

A partir de 19 de novembro, novas informações continuam sendo o primeiro cartaz publicado no dia anterior. Programação completa, horários detalhados e próximos anúncios são esperados.

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