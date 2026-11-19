O corredor Trans-Caspiano depende tanto da alfândega e dos portos como das ferrovias. Na sequência da reunião europeia de 16 de Novembro, os projectos do Cazaquistão esclareceram os investimentos realizados. No entanto, as garantias, os empréstimos e os objectivos de capacidade devem distinguir-se dos estaleiros concluídos e dos ganhos de trânsito já medidos no local.

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O corredor trans-caspiano não ganhará o seu lugar no comércio Europa-Ásia apenas com carris. Reunião em Bruxelas, em 16 de novembro de 2026, os funcionários europeus e os seus parceiros regionais colocaram as fronteiras, as alfândegas e a fiabilidade dos serviços no centro do seu roteiro. Os projectos ferroviários e portuários no Cazaquistão medem esta mudança de escala. Mostram também porque é que uma garantia bancária, um estaleiro financiado e uma capacidade efectivamente disponível continuam a ser três realidades diferentes.

Corredor trans-caspiano em frente ao teste de fronteira

A reunião ministerial foi co-presidida por Kaja Kallas, Marta Kos e Jozef Síkela. As suas conclusões exigem uma cooperação aduaneira reforçada e uma melhor coordenação dos operadores. O objectivo vai além da construção de infra-estruturas: reduzir os atrasos e tornar as entregas previsíveis para as empresas.

Esta prioridade corresponde à própria natureza da rota. O corredor combina secções ferroviárias, travessias marítimas e ligações rodoviárias entre a Ásia e a Europa. Por conseguinte, uma mercadoria deve passar de uma rede para outra. Acelerar uma secção não é suficiente se a próxima transferência permanecer incerta.

No Cazaquistão, uma garantia para financiar o transporte ferroviário

Um projeto aprovado em 25 de março de 2026 ilustra os recursos mobilizados. O Asian Infrastructure Investment Bank oferece uma garantia de dívida parcial de $564 milhões. É para acompanhar a construção de 322.3 quilômetros de pista entre Mointy e Kyzylzhar, Cazaquistão.

Ao mesmo tempo, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento oferece garantias de crédito parciais de até US$ 846 milhões. Ambas as instituições devem cobrir parte das obrigações de reembolso da KTZ aos bancos comerciais. O Estado do Cazaque está a assumir os compromissos soberanos previstos nesta assembleia.

Por conseguinte, estas não são duas subvenções pagas a partir de fundos perdidos. Esses instrumentos devem facilitar a mobilização de capital privado a longo prazo. A nova linha visa encurtar a rota e contornar seções congestionadas. No entanto, a aprovação financeira não comprova a sua conclusão ou abertura ao tráfego. A folha de projeto apresenta um investimento para aumentar a capacidade, não um ganho já visto nas entregas.

Aktau: duas docas no coração da passagem marítima

O porto cazaque de Aktau é outro ponto de passagem decisivo. O Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento classifica a sua operação de modernização na fase « assinada ». Aprovado em julho de 2025, o financiamento inclui um empréstimo de até 35 milhões de euros em 10 anos. O custo total do projecto incluído na sua ficha é de 55 milhões de euros.

O trabalho diz respeito às docas 3 e 12. A aquisição de duas gruas de transferência entre o navio e o cais deve melhorar o manuseamento dos contentores. Estes equipamentos respondem a um problema específico: acompanhar o aumento das chegadas terrestres com uma capacidade marítima adaptada.

O projeto também inclui obrigações ambientais e de segurança. Em especial, a avaliação identifica as melhorias necessárias na segurança eléctrica, na prevenção de incêndios e no controlo das empresas no local. Requer uma melhor monitorização dos riscos de água e derrame. O aumento do tráfego não está, portanto, a adicionar simplesmente equipamento de elevação: a operação portuária deve absorver esta actividade em condições controladas.

Objectivos de gestão, não um balanço completo

Na sua apresentação da operação, o banco referiu uma eventual subvenção europeia de 10 milhões de euros. Este suplemento foi apresentado como potencial. Não assimilar automaticamente um pagamento feito.

O equipamento deve duplicar a capacidade dos contentores. O tempo médio de manuseio aumentaria de quatro minutos para dois minutos e meio por recipiente. Estes são objetivos do projeto, não resultados certificados para novembro de 2026.

A distinção também se aplica aos volumes. O aumento de 121% mencionado neste anúncio dizia respeito ao tráfego de contentores observado em 2025. Não é uma taxa de crescimento para 2026. Misturar esses períodos daria uma imagem enganosa da ascensão do corredor.

As necessidades regionais excedem os projectos realizados

Um estudo do Banco Mundial, publicado em 28 de setembro de 2026, estabelece necessidades em outra escala. Estima que mais de US $ 25 bilhões em infraestrutura física é necessário até 2040. Agrega cerca de 30 bilhões de equipamentos e conexões que tornam todo o sistema utilizável: terminais internos, equipamentos ferroviários, conexões locais e sistemas digitais.

Estes montantes representam uma estimativa dos requisitos. Eles não formam um envelope já montado. O estudo também modelou uma possível triplicação de trocas e uma divisão de tempos de viagem por dois. Com reformas complementares, os ganhos poderiam ser maiores. Permanecem condicionais.

Em particular, o banco defende um sistema digital comum para os dados de transporte e trânsito. Recomenda igualmente uma melhor integração dos serviços ferroviários e marítimos. O acompanhamento do corredor terá, portanto, de cobrir vários indicadores distintos: o progresso do trabalho, o financiamento realmente mobilizado, os tempos de passagem e a regularidade dos serviços oferecidos aos carregadores.

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