A petição e-7531 solicitando a partida de Pete Hoekstra postou 285.921 assinaturas validadas após seu encerramento em 18 de novembro. O registo ainda não menciona uma apresentação aos Comuns. Esta etapa, distinta da coleta, desencadeia o tempo de resposta do Governo do Canadá sem garantir que os pedidos sejam atendidos.

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A petição canadense e-7531 pedindo a partida do embaixador norte-americano Pete Hoekstra fechou sua coleção em 18 de novembro. Seu cartão oficial exibe 285.921 assinaturas validadas no controle de 19 de novembro. Ainda não menciona qualquer apresentação na Câmara dos Comuns ou resposta do governo. Por conseguinte, o encerramento da colecção não constituiu uma decisão de Ottawa sobre o diplomata.

Petição Hoekstra: o que o registro mostra

Inaugurada em 21 de julho, a petição foi patrocinada por Elizabeth May, membro do Parlamento para Saanich—Ilhas do Golfo. Ela pediu ao governo para declarar o embaixador persona non grata e exigir sua partida. Estes são os pedidos dos peticionários, não uma posição adoptada pelo Parlamento. As queixas contidas no seu texto não são conclusões parlamentares.

Os registos só validaram assinaturas. Ele relatou 123.386 em Ontário, 57.372 na Colúmbia Britânica, 31.448 em Alberta e 30.709 em Quebec. Esta declaração diz respeito à e-7531: não deve ser confundida com outra petição ou com um representante de pesquisa da população canadense.

A apresentação continua a ser uma etapa separada

O procedimento municipal separa coleta, certificação e apresentação. Após o encerramento de uma petição electrónica, o Secretário das Petições completa a validação final. São necessárias pelo menos 500 assinaturas válidas para a emissão de um certificado ao deputado que autorizou a sua publicação em linha. Um deputado pode então apresentá-lo à assembleia.

O número registado excede este mínimo. No entanto, não substitui o ato de apresentação. Deve aparecer nos Diários da Casa. O patrocínio de uma petição e sua presença no site parlamentar não constituem uma votação sobre o seu conteúdo.

As regras também permitem que um deputado apresente uma petição sem partilhar as suas exigências. Durante esta apresentação, ele não deve ler todo o texto ou expressar suas opiniões sobre ele. Este procedimento transmite um pedido; não organiza automaticamente um debate ou uma investigação sobre os factos alegados.

Quando começa o tempo de resposta?

O governo deve responder no prazo de 45 dias de calendário após a submissão. A contagem começa no dia seguinte, não no dia seguinte ao encerramento da assinatura. Se o quadragésimo quinto dia não é um dia de sessão, a resposta deve ser apresentada o mais tardar na próxima sessão.

Após a apresentação, as informações são transmitidas ao Gabinete do Conselho Privado, que organiza a preparação da resposta junto dos serviços competentes. Cada petição recebe uma resposta individual, publicada no site após sua submissão. Esta obrigação de resposta não exige a aceitação de pedidos.

No que se refere à e-7531, a ausência de uma data para apresentação da ficha técnica consultada em 19 de Novembro não permite ainda um prazo de resposta do Governo.

Ilustração: Retrato oficial de Pete Hoekstra, 15 de abril de 2025. Departamento de Estado dos EUA, domínio público. Fotografia inteira preservada, revestimento Libnanews ; Não é uma cena relacionada com a petição.

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