Lahj: combate e emergência humanitária no sul do Iémen

O exército do governo reivindica a tomada de al-Sarih. Em Lahj, as necessidades de pessoas deslocadas internamente e os riscos para o campo de Kharaz permanecem importantes.

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As forças do governo iemenita anunciaram na sexta-feira, 13 de novembro, que assumiram a travessia Al-Sarih na região de Sabiha, no governo de Lahj. Esta afirmação marca um novo episódio de luta no sudoeste do país, mas não leva a uma estabilização da frente. Interveio na medida em que as autoridades pediram ajuda de emergência às famílias deslocadas e um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados documentou a necessidade crescente.

Cobrança reclamada, balanço não confirmado

Em seu relatório de 13 de novembro, o Exército do Governo afirma ter realizado um ataque às posições Huthie com o apoio de combatentes tribais. Ela afirma ter recapturado al-Sarih após confrontos e retirada de forças opostas. A Libnanews não pôde verificar de forma independente o controle efetivo do cruzamento no final da operação.

As fontes militares citadas pelo exército avançam mais de cinquenta combatentes Huthis mortos, feridos ou capturados, sem qualquer ruptura entre essas categorias. Este total não pode, portanto, ser apresentado como cinquenta mortos ou como cinquenta prisioneiros. Existe ainda uma estimativa fornecida por uma das partes no conflito, sem qualquer avaliação independente disponível nos documentos consultados.

A tomada anunciada de uma encruzilhada não demonstra ainda mais a segurança de todas as estradas de Lahj. As condições de circulação dos habitantes e das organizações humanitárias devem ser verificadas separadamente dos resultados militares alegados.

Uma chamada de emergência para as famílias Sabiha

Já em 12 de Novembro, o Ministério dos Assuntos Sociais e do Trabalho do Iémen tinha solicitado às organizações humanitárias e aos doadores que reforçassem a sua resposta na região de Sabiha, especialmente na área de al-Mudaraba e Ras al-Ara. Ele atribuiu danos em áreas habitadas e a partida de muitas famílias para os ataques huthi.

O Departamento descreve as perdas de moradia e renda. O seu apelo diz respeito à alimentação, abrigo, água potável e cuidados, bem como apoio psicológico aos mais vulneráveis: crianças, mulheres, idosos e deficientes. Solicita uma avaliação de campo e um recenseamento dos agregados familiares afectados para definir prioridades de intervenção.

Esta declaração não fornece um relato exato dos movimentos causados pelos combates apenas em 13 de novembro. Descreve as necessidades já presentes antes do anúncio da retomada do Salih.

Kharaz: uma população refugiada novamente ameaçada

Em 13 de novembro, o Ministério dos Direitos Humanos do Iêmen também anunciou a morte de um refugiado somali durante um bombardeio do campo Kharaz em Lahj, segundo ela na quinta-feira, 12 de novembro. Ele culpa os Houthis. Esse anúncio e atribuição não foram confirmados de forma independente nos itens consultados; Eles devem permanecer separados do registro militar anunciado para al-Sarih.

A vulnerabilidade do campo já estava documentada pelas Nações Unidas. Em 30 de outubro, o porta-voz do ACNUR, Matthew Saltmarsh, explicou que o incêndio nas proximidades estava interrompendo os serviços e limitando o movimento. As escolas foram suspensas e os procedimentos legais e documentais foram interrompidos, enquanto o abastecimento de água e a assistência à saúde não foram facilmente perseguidos.

Nessa data, o ACNUR indicou que não havia verificado nenhuma vítima entre os refugiados. Esta observação anterior não confirma ou nega a morte anunciada duas semanas depois pelo departamento.

Números nacionais que não devem ser atribuídos apenas à frente Lahj

Em 13 de novembro, a Organização Internacional para a Migração aumentou o número de pessoas forçadas a fugir no contexto da nova escalada para mais de 340.000. Avisa sobre restrições nas rotas de transporte, que atrasam a chegada do resgate. Essa deslocação não deve ser confundida com todas as pessoas deslocadas internamente de longa data.

Na sua actualização de 10 de Novembro, o ACNUR estimou o número de pessoas recentemente deslocadas no Iémen em 321 000 entre 1 de Agosto e 7 de Novembro. Lahj foi responsável por 20% dos deslocamentos relatados, em comparação com 67% para Taez. Estes dados abrangem vários meses e várias frentes: não medem as consequências da única ofensiva em torno de d’al-Sarih.

O mesmo relatório indica que 100 refugiados deixaram Kharaz para Aden em um contexto de insegurança, e que 9.676 refugiados permaneceram no campo. Relata igualmente o encerramento contínuo da estrada Taëz-Aden e das rotas bloqueadas ou disputadas, restrições que dificultam o acesso aos serviços de salvamento.

Assim, a protecção dos civis depende de condições muito concretas: poder deixar uma área perigosa, chegar a um ponto de assistência e manter serviços essenciais. Uma evolução militar local, mesmo confirmada, não seria suficiente para estabelecer que essas condições são cumpridas.

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