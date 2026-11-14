Bekaa: Exército anuncia 215 toneladas de drogas destruídas

Em 13 de novembro de 2026, o exército libanês anunciou que tinha destruído aproximadamente 215 toneladas de cannabis e maconha em duas áreas do Bekaa. Seus resultados distinguem entre operações na planície de Marjhin em Hermel e buscas de fazendas Bouday na região de Baalbek.
Duas operações e equipamento apreendido
Em Marjhin, uma unidade destruiu 200 toneladas de cannabis e maconha durante uma intervenção de três dias. Instalações agrícolas abrigadas e terras cultivadas também foram destruídas. O lançamento não fornece as datas específicas para o início e o fim desta intervenção.
Em Bouday, outra unidade procurou em várias fazendas. Destruiu 15 toneladas de cannabis e uma instalação protegida de marijuana. As máquinas utilizadas na fabricação foram apreendidas. O exército informa que os elementos apreendidos foram entregues e que a busca continua a prender as pessoas envolvidas.
Um registo de destruição, não uma série de detenções
O total anunciado é composto por duas quantidades e vários tipos de produtos. Não pode ser apresentado sob a forma de 215 toneladas de uma única substância transformada. As superfícies das culturas destruídas, o valor comercial e o número de suspeitos não são especificados.
A destruição de produtos e a apreensão de máquinas são fatos materiais anunciados pelo comando. A identificação e a detenção das pessoas procuradas é outro passo. Este anúncio é acompanhado de nenhum inquérito. Por conseguinte, seria incorrecto associar-se a estas operações as detenções comunicadas em comunicações separadas.
13 de Novembro é a data de publicação do balanço, e não a de uma única operação de um dia. O exército ainda não detalhou o seguimento judicial destas duas intervenções.
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