Jurf al-Sakhr: investigação de petróleo permanece aberta

A Comissão Federal do Iraque fez uma primeira visita a Jurf al-Sakhr em 13 de novembro, antes de retornar a Bagdá. Seu trabalho continua, de acordo com o presidente do conselho de Babil. Duas ordens sucessivas especificam o seu mandato e composição. As suspeitas de tráfego de petróleo não são constatações judiciais: são esperadas mais informações e inspecções. O papel dos serviços de segurança, as condições de acesso ao terreno e a distinção entre encargos e provas estão no cerne do caso.

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A comissão federal para investigar o suposto tráfico de petróleo em Jurf al-Sakhr, ao sul de Bagdá, não concluiu o seu trabalho. Após uma primeira visita na sexta-feira 13 de novembro, seus membros retornaram à capital. Outros lugares ainda precisam ser examinados e informações precisam ser coletadas, disse o presidente do Conselho Provincial de Babil Assaad al-Muslimawi. Por conseguinte, esta partida não constitui o encerramento do inquérito nem a publicação das suas conclusões.

O arquivo abrange uma área também conhecida como Jurf al-Nasr, ao norte da província de Babil. O Primeiro-Ministro Ali Falah al-Zaidi, Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, ordenou investigações sobre relatórios de desvios de petróleo. Os documentos consultados definem uma missão de investigação. Não estabelecem por si só a existência de tráfico ou a responsabilidade penal de uma organização ou pessoa.

Em Jurf al-Sakhr, uma primeira inspeção e locais a serem revistos

Assaad al-Muslimawi descreveu em 13 de novembro uma primeira fase de procedimentos e coleta de informações. A comissão tinha várias especialidades e era esperado para continuar seu trabalho nos dias seguintes. O oficial provincial indicou que algumas partes da área ainda continham minas e restos explosivos de guerra. Segundo ele, esses riscos impõem precauções ao viajar.

Ele também alegou que a missão havia continuado sem oposição ou obstrução. Esta é a versão do presidente do conselho provincial, não uma observação independente de todos os locais em causa. Na mesma entrevista, ressaltou que vários locais e relatos ainda não foram considerados. Por conseguinte, as suas observações não levam à conclusão de que todos os pedidos de acesso já foram totalmente inspeccionados.

O funcionário distinguiu a jurisdição federal do papel das autoridades de Babil. Segundo suas explicações, o governo local facilita a viagem e a obtenção de informações, mas não direciona investigações. Esta distribuição é importante: o regresso da delegação a Bagdade não transfere a condução do caso para as autoridades provinciais.

Duas ordens sucessivas, duas composições para distinguir

A composição da comissão deu origem a diferentes apresentações. Dois documentos reproduzidos na imprensa iraquiana revelam a sucessão de instruções. O primeiro, datado de 11 de novembro, é endereçado ao General Saad Mohsen Oreibi. Ele confiou-lhe a presidência de uma comissão que inclui, nomeadamente, a polícia federal, a polícia energética, a segurança e os serviços disciplinares de Hashd al-Shaabi e representantes de agências anticorrupção e inteligência.

A segunda ordem, datada de 12 de novembro, detalha uma composição de onze funções. Ele colocou à sua frente o Diretor Geral de Disciplina e Segurança do Hachd. O documento contém a assinatura de Abdel Amir Kamel al-Shammari, Diretor do Gabinete do Comandante-em-Chefe das Forças Armadas. As diferenças entre as duas listas não devem ser eliminadas atribuindo a mesma Presidência a ambas as fases.

A lista de 12 de Novembro inclui o conselheiro do Primeiro-Ministro Mouayyad al-Saadi, o Secretariado de Informações e Segurança do Comandante-em-Chefe, as investigações da Autoridade Anticorrupção e a Direcção dos Produtos Petrolíferos que representam o Ministério do Petróleo. Inclui também funcionários da polícia federal, o aparato antiterrorista e vários ramos do Ministério do Interior, incluindo a Polícia de Energia e a Polícia Científica.

Esta diversidade de serviços corresponde a um ficheiro que combina controlos petrolíferos, pesquisas de provas e segurança de viagens. Não dá um resultado de investigação. O mandato escrito continua a ser o de verificar relatórios de alegado tráfico no Jurf al-Nasr, de tomar as medidas necessárias e de informar o Gabinete do Comandante-em-Chefe.

Uma escolta policial, não um veredicto

A ordem de 12 de novembro pediu à polícia federal para preparar um comboio para proteger os movimentos da comissão. Ele arranjou um comício no gabinete do Comandante-Chefe no dia seguinte, às 9 da manhã. Este calendário é o de uma nomeação prevista no documento: não prova que os investigadores tenham entrado em cada instalação nesse momento específico.

Em 13 de novembro, Saad Maan, chefe de informação de segurança, confirmou o início do trabalho de campo. Ele alegou que nenhum partido político ou facção participou da comissão. Esta declaração deve ser lida juntamente com a lista administrativa dos seus membros, que menciona um funcionário Hachd. Descreve a posição oficial sobre a qualidade institucional dos participantes, sem se resolver as controvérsias políticas em torno do setor.

As taxas de tráfego mantêm-se separadas de três factos documentados: a ordem de abertura de uma investigação, o estabelecimento da sua composição e o início das inspecções. A publicação de um relatório, a sua eventual transmissão judicial e o seguimento das suas conclusões seriam etapas distintas. No último estado auditado, o Presidente do Conselho de Babil anunciou a continuação da recolha de informações e novas visitas.

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